Кто не работает – тот не болеет?
фото: pravocenter.com

фото: pravocenter.com

Государство в очередной раз желает переложить свои социальные обязательства перед гражданами на них самих

Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальную сферу, озвучила новую инициативу, родившуюся в недрах Минтруда. Согласно ей, неработающие граждане должны будут оплачивать медицинские услуги. То есть, проще говоря - визит к врачу для безработного россиянина станет платным.

Голодец отметила, что «российское законодательство позволяет россиянам не работать, но при этом они не платят страховые взносы, в том числе - в систему обязательного медицинского страхования», сообщает ТАСС. Правительство хочет с этим покончить раз и навсегда.  

Эта, по сути, антисоциальная инициатива от социального блока правительства вступает в противоречие не только с Конституцией, но и со здравым смыслом. Основной закон страны (статья 41 Конституции России) гласит, что «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Она должна оказываться в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения бесплатно. Тут, конечно, можно поспорить и уточнить, что средства для оказания именно бесплатной помощи формируются за счет бюджета и страховых взносов. А взносы платят только те, кто официально трудоустроен. Но в Конституции не говорится ни о каком разделении на работающих и неработающих граждан. Там сказано ясно: бесплатно для всех!

Надо сказать, что медицина у нас и сейчас условно бесплатная: множество процедур, анализов и даже операций официально делаются за деньги по расценкам страховых компаний. Стоматология, к примеру, практически вся платная. Но, есть одна непоколебимая составляющая у нашей бесплатной, а точнее, страховой медицины – когда речь идет о минутах, необходимых для спасения жизни, экстренную помощь любому человеку медики должны оказывать быстро и не требуя никаких денег, а зачастую, даже не спрашивая про наличие страхового полиса.

Как будет оказываться такая неотложная помощь в свете новой правительственной инициативы? Умирающий гражданин, не имеющий работы, а значит и полиса ОМС, должен попросту лечь и умереть без вмешательства врачей, которые вроде бы должны ему помочь по гуманитарным соображениям, но не могут этого сделать согласно закону? А если гражданин потерял работу неделю назад, когда был абсолютно здоров, а теперь неожиданно заболел?

Наверняка, подобные нестыковки будут описаны в законопроекте, но, это все равно не «очищает» сомнительную инициативу правительства от налета небольшого сумасшествия. По данным министра труда Максима Топилина, около 20 миллионов граждан России не платят социально-страховые платежи и взносы. Правда, некоторые экономисты утверждают, что эта цифра сильно занижена. Но ведь откуда-то эти люди берут деньги на жизнь.

Да, есть «серые» производственные схемы, есть зарплаты «в конвертах» (исключительно по инициативе работодателей), есть различные варианты ухода от налогов. Зачастую люди стоят перед выбором – или работать по правилам, предложенным руководством, или не работать вовсе. Но есть и граждане, которые на самом деле не работают – ни юридически, ни фактически.

Причин для этого у них множество. Ну, например, что называется, жизнь на подножном корму: подсобное хозяйство, охота, рыбалка. Кто-то живет за счет богатых родственников, друзей, мужей, а бывает, и жен. Или, скажем, получил гражданин богатое наследство – сыт и счастлив. Но, государство тут как тут: жируешь, вот и не болей тогда, а заболел – плати! Еще в мае этого года замминистра труда Андрей Пудов сообщил на международной конференции «Социальное страхование», что его ведомство обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих. В СМИ его прозвали «налогом на тунеядство».

Кстати, в Белоруссии такой налог существует с прошлого года, он составляет 250 долларов в год. А если вспомнить опыт не такого уж далекого прошлого, то в СССР за тунеядство попросту сажали в тюрьму. На закате советской власти, в бытность Юрия Андропова, пришедшего на пост генсека из всесильного КГБ, людей в рабочее время, находившихся в магазинах или в кинотеатрах, останавливали люди в штатском и интересовались, почему те не на работе.

Отметим для справедливости, что в пресс-службе правительства уже заявили об отсутствии законопроекта о налоге на неработающих: «Законопроект о так называемом «налоге на тунеядцев» в правительство не вносился. На уровне Минтруда конкретных решений не принималось», - сообщили в ведомстве агентству «Интерфакс». Но мы-то знаем, что если механизм «прощупывания» населения был фактически запущен еще в мае, то, значит, через какое-то время и законопроект объявится в правительстве, и решение там примут, какое надо.

Кстати, население, согласно опросу ВЦИОМ, инициативу правительства худо-бедно поддерживает. Согласно исследованию, идею о «налоге на тунеядство» чаще всего одобряют люди пенсионного возраста (59%) и сторонники КПРФ (53%). Негативно данное предложение воспринимают в первую очередь молодые люди (54% среди 18-34-летних), жители крупных городов (54%), респонденты с высоким достатком (55%).

Очевидно, что новая инициатива правительства обложить налогом на медицинские услуги тех, у кого нет официального дохода, вписывается в стратегию реформы здравоохранения. Мы наблюдаем ее уже несколько лет и видим, как идет так называемая оптимизация расходов на эту важнейшую отрасль. Чиновники от медицины рапортуют об установке томографов, на покупке которых, вероятно, еще не успели украсть бюджетные деньги, и тут же сообщают о закрытии больниц. Коек для больных в отдаленных районах не хватает, врачи недовольны зарплатой, пациенты еще больше возмущаются отсутствием элементарного внимания.

«Под напряжением» находятся все. Тут можно вспомнить и волну самоубийств онкологических больных из- за нехватки обезболивающих. Не выдерживали даже генералы, чего уж говорить о простых пациентах. Драки в больницах и поликлиниках стали частью информационной картины и почти повседневностью - бьют друг друга и врачи, и пациенты. Бывает и так, что люди идут к врачам за бесплатной помощью, а получают новые болезни, если не страшнее.

Самый последний громкий случай – смерть пятилетней девочки после визита к стоматологу в Подмосковье. У ребенка развился сепсис (заражение крови) вскоре после манипуляций с больным зубом. Как сообщила министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова, из-за чего именно началось заражение, пока выяснить не удалось. Родители погибшего ребенка настаивают на том, что всему виной ошибки врачей, и требуют привлечь медиков к ответственности.

Но виноваты ли на самом деле во всех подобных случаях именно врачи? Быть может «в консерватории» пора что-то подправить? Сомнительно, что правительственная инициатива о «налоге на тунеядство» действительно поможет решить все проблемы нашей пока еще бесплатной медицины. Разве что одну проблему этот налог решить поможет точно – заткнуть дыру в строке «здравоохранение» бюджета Российской Федерации.

Теги:
Места: Россия
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