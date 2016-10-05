Работа – не волк, а приговор

«Граждане алкоголики и тунеядцы» - эта крылатая фраза из любимого массами фильма Гайдая скоро, вероятно, снова зазвучит в специальных трудовых колониях, которые появятся уже с нового года.

Во всяком случае, это анонсировал журналистам персонально замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. В беседе с корреспондентом ТАСС чиновник уточнил, что речь идет об открытии с 1 января 2017 года специальных «исправительных центров», где будут содержаться приговоренные судом к такой мере наказания граждане. Режим содержания в них будет, впрочем, щадящим – заключенным, которых и заключенными-то особо в такой ситуации не назовешь, будет позволено свободно перемещаться по территории и покидать ее (с разрешения начальства, само собой).

При этом выбирать себе работу «постоялец» не сможет. А если не понравится предложенный вариант – не сможет бастовать, это уже будет серьезным нарушением режима. Это же касается и таких, казалось бы, привычных для криминального мира проступков, как игра в карты или даже… нанесение татуировок. Такая провинность может стоить ее автору серьезных санкций: администрация учреждения сможет ходатайствовать о смене меры пресечения на более суровую.

Зато если на протяжении трех месяцев приговоренный к принудительным работам будет демонстрировать трудолюбие и примерное поведение, ему может быть дозволено проживать постоянно с семьей за пределами общежития, не нарушая при этом собственно трудовой режим. К слову, во ФСИН журналистам клятвенно пообещали при назначении вида работ учитывать квалификацию подсудимого. Также подразумевается, что находящиеся на принудительных работах граждане будут иметь все гарантии, прописанные в трудовом законодательстве.

На самом деле, новость эта – совсем даже и не новость. Возможность привлечения к такому виду наказания осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, а также за впервые совершенные тяжкие преступления появилась в УК РФ еще при Медведеве, в конце 2011 года. При этом такой вид наказания не назначался по самой банальной причине – за неимением самих исправительных центров. Первоначально их ввод планировался на начало 2013-го года, затем откладывался на начало 2014-го и, наконец, на начало 2017-го.

Пока что речь идет об открытии первых четырех таких центров «принудительной занятости», а также о семи участках. Предполагается, что принять они смогут до 900 человек, приговоренных к срокам от 2 месяцев до 5 лет лишения свободы.

В беседе с «Русской Планетой» политолог Павел Салин отметил, что уже сейчас, в преддверии ввода нового вида лишения свободы, власти важно четко обозначить «правила игры» - как, когда и для кого новая мера пресечения может быть применима.

«Как мне представляется, предлагаемое нововведение должно стать распространенной альтернативой назначения наказания для тех граждан, которые совершили преступления впервые, - подчеркнул эксперт. – Конечно, речь должна идти о преступлениях, не несущих существенную угрозу обществу и совершенных впервые. То есть когда есть четкое понимание, что тюремное заключение такого оступившегося гражданина не только не воспитает, но царящая в местах лишения свободы среда просто интегрирует его в свои ряды».

Впрочем, как отметил в заключение политолог, правоприменительная практика здесь будет куда важнее любых деклараций. С этим согласен также и адвокат Алексей Михальчик.

«Вообще-то уже сегодня у судей есть достаточно широкий выбор мер пресечения, - напомнил он в комментарии для РП. - Наше уголовное право декларирует дифференцированный подход по различным видам преступлениям в зависимости от обстоятельств их совершений и личности предполагаемого преступника. И в этом плане предлагаемое нововведение уж точно не ухудшает положение тех, кто находится или будет находиться под судом. Приговоренный к принудительным работам будет минимально изолирован от общества, он практически не будет соприкасаться с криминальной средой, что особенно важно для тех, кто попал под уголовную статью впервые».

Вот только судебная система в России излишне «консервативна» в том, что касается выбора наказаний, сетует эксперт. По сути, отмечает адвокат, подсудимым или назначаются штрафы, или даются реальные либо условные тюремные сроки. «Боюсь, что до того, пока не выйдет особое разъяснение Верховного Суда, назначаться новая мера будет крайне неохотно», - заключил адвокат Михальчик.

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