Как пытают в российской полиции?

Легендарный палач Освенцима доктор Йозеф Менгеле мог бы поучиться у людей в погонах, которые стремятся улучшить показатели раскрываемости преступлений, изобретая все более и более изощренные пытки.

Тревожные «вести с полей» приходят из Республики Татарстан. Там добровольно ушел из жизни 22-летний парень, у которого все еще было впереди. Звали его Ильназ Пиркин. И скажем прямо: ангелом он не был.

В ночь на 15 октября Ильназ обратил внимание на солидную иномарку, из которой он вместе с другом похитил аудиосистему. Обратившийся в полицию владелец сумел сам разыскать похитителей, которые, не будучи опытными преступниками, додумались поместить объявление о продаже аудиосистемы на сайте «Avito».

Потерпевший вышел на похитителей самостоятельно и, не желая отправлять ребят на зону, предложил им уладить дело миром. Примирения не состоялось. Полицейские вывезли Ильназа Пиркина в лес, запугивали, били. Затем компания поехала в УВД Нижнекамска. Там молодого человека завели в кабинет, где ему делали «ласточку», ставили на растяжку, выламывали руки, обещали засунуть под ноготь иголку. Но самой страшной была пытка противогазом.

— Выдохнуть воздух можно. А вдохнуть нет, - рассказал в предсмертном обращении Ильназ на камеру смартфона. - Пытают, пока не потеряешь сознание и не описаешься…

В ходе устроенной экзекуции Ильназа Пиркина заставили признаться в совместной краже 47 автомобилей. Хотели «повесить» еще чей-то череп, обнаруженный в лесу, но… поскромничали, что ли? Или, быть может, нашлась более «подходящая кандидатура»?

После продолжительных пыток Ильназ во всем сознался. Униженный «защитниками законности» парень забрался на крышу высотного здания, записал видеообращение, а также разослал близким людям звуковое сообщение

— Я не смогу сидеть 10 лет. Не хочу, — сказал он и покончил с собой.

В октябре СК Республики Татарстан возбудили уголовное дело против сотрудников полиции Наиля Миндубаева, Гаделя Рахимова и Игоря Филинова, принимавших участие в допросе Пиркина, а 2 ноября суд отправил их под арест.

Эти «стражи порядка» подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Ильназ был далеко не первым человеком, которого пытали в Нижнекамске. Давайте вспомним историю 34-летнего Ильдара Камалеева, который едва не погиб от действий лютовавших татарстанских полицейских.

Вина Ильдара заключалась в том, что он… не проживает по адресу регистрации, сдавая квартиру внаем. Об этом Камалеев сразу же сообщил полицейским, заподозрившим его 8 ноября 2016 года в избиении человека по месту постоянной прописки, где в день совершения преступления его не было.

Требуя признательных показаний, истязатели «строго поговорили» с задержанным, используя самые сочные выражения великого и могучего языка, а когда Камалеев возмутился характером беседы, полицейские перешли от слов к делу.

— Меня скрутили, заковали в наручники, усадили на стул и принялись бить руками и ногами. Перед этим зачем-то переобулись, у них там обувь запасная под батареей стояла. Били сильно, больно, по голове, пояснице, — рассказал Ильдар.

Фото: evening-kazan.ru

Затем сотрудники полиции, разочарованные отсутствием признательных показаний, натянули на голову мужчине, который страдает от сердечно-сосудистого заболевания, прочный целлофановый пакет. Чтобы не умереть от удушья, задержанный… прогрыз целлофан.

«Увенчалась» экзекуция попыткой затолкать задержанному половую тряпку в рот, после чего он «сломался» и подписал признательные показания. Жена Камалеева, Олеся, дежурившая возле УВД, пришла в ужас, когда «полицейские» вывели к ней едва державшегося на ногах мужа, посоветовав побыстрее убираться.

В больнице у мужчины были диагностированы контузия, ушиб мозга и почек, закрытая черепно-мозговая травма. Супруги пытались привлечь полицейских к ответственности, настаивая на том, чтобы Ильдара и тех, кто его пытал, проверили на детекторе лжи.

Камалеев прошел полиграф успешно. Новейшее оборудование подтвердило, что он говорит правду. А вот… стражи порядка от проверки на детекторе лжи предпочли отказаться. Впрочем, эти факты никто не стал принимать во внимание, и тогда дело было прекращено за отсутствием в действиях полицейских состава преступления…

Немного истории!

Татарстан – регион, который увековечен в истории пыток и наказаний России, так как именно здесь, в Казани, находился отдел полиции «Дальний», расформированный в 2012 году после смерти 52-летнего Сергея Назарова. В отношении него полицейские приняли изощренные меры, удивившие даже видавших виды «дознавателей Руси»: изнасиловали бутылкой от шампанского.

Лжесвидетельствовавшие сотрудники полиции боролись за «честь мундира» до последнего, утверждая, что погибший Назаров… изнасиловал себя сам. Но труп есть труп! Некоторые головы, все же, полетели. Отдел полиции расформировали. Но, по всей видимости, оргвыводы сделаны не были.

В 2012, когда дело «Дальнего» звучало на всю страну, нашлись люди, которые требовали отставки главы МВД Татарстана. И Асгат Ахметович Сафаров, руководивший татарстанской полицией с 1998 по 2012 год, действительно, уступил бразды правления.

Сегодня он возглавляет Аппарат Президента Республики Татарстан.

Есть ли предел у полицейского «беспредела»? Как оказалось, бывает. За «посадки» да за увольнения почему-то берутся только в те моменты, когда земля обильно полита кровью.

Разве нет? Погиб Пиркин. И мгновенно возобновили проверку по делу Камалеева. Уволили начальника УМВД, наказали его «замов», а также многочисленных сотрудников управления. А вот если бы от удушья «своевременно» скончался под пытками Камалеев, то – глядишь! – Пиркин бы не погиб. Он просто отправился бы отбывать свою «двушечку» за кражу.

За последние два год СК возбудил 37 уголовных дел в Республике Татарстан. Только в прошлом году стражам порядка из этого региона вынесли 6 приговоров.

Но разве в одном Татарстане дело? Здесь все всплыло на поверхность, а с мыслью о том, что сотрудник полиции, в руки которого ты попадаешь, имеет «право на все», мы свыклись давно.

Недобросовестные полицейские по всей России выбивают показания не только с помощью «Слоника» (противогаза с пережатым шлангом), которым пытали погибшего Ильназа. Особо несговорчивым и обещающим жаловаться могут предложить сделать «Звонок Путину».

Так оригинально называется пытка электротоком. Провода в этом случае закрепляются на разных участках тела допрашиваемого гражданина, а ток вырабатывается «инновационным» методом – с помощью динамо-машины армейского телефона ТА-57.

Некоторые полицейские — отважно рискуя карьерой и вкладывая личные средства в раскрываемость, ЭШУ (электрошоковые устройства). Закон «Об оружии» позволяет купить их даже рядовому гражданину, а уж полицейскому иметь – «сам бог велел».

Вот только «собственная безопасность» иногда «мешает» эффективно работать операм, устраивая обыски в их кабинетах. И если в сейфе или ящике стола обнаружится электрошокер, придется долго объяснять сам факт его необходимости сотруднику, имеющему под рукой боевой ПМ.

Фото: Au.ru

Самое страшное, что у многих соотечественников такие действия полицейских вызывают одобрение. Одобряют большинство и отмену моратория на смертную казнь.

Вот только стоит ли забывать о тех, кто получил срок, а то и вовсе шагнул в расстрельную камеру, побывав на таких вот допросах, где на тебя – сугубо в целях улучшения раскрываемости по региону! — могут повесить пару нераскрытых убийств?

Кто идет сегодня работать в полицию? Давайте будем откровенными. Мы живем не во времена СССР, когда отбор был действительно жестким, но и при этом громкие преступления милиционерами, время от времени, совершались. Вспомним хотя бы «Убийство на Ждановской».

А сегодня нас уже не удивляет, что Денис Евсюков не только устроился в правоохранительные органы с психиатрическим диагнозом, но и возглавлял, благодаря знакомству с начальником ГУВД Москвы, ОВД «Царицыно» до того самого момента, пока не расстрелял «с пьяных глаз» людей в московском супермаркете «Остров».

В полицию сегодня, увы, часто попадают люди, которым нельзя доверять охрану правопорядка. При этом Госдума пытается наделить полицейских все более и более широкими полномочиями.

Не далее как в апреле депутаты Василий Пискарев и Эрнест Валеев внесли в российский парламент поправки в 5-ю часть статьи 23 «Применение огнестрельного оружия» ФЗ «О полиции», предложив разрешить стражам порядка стрелять в женщин…

Ну а как без этого?

Верю: прозвучат возмущенные голоса: «Почему автор этой статьи не вспоминает о полицейских, погибших при исполнении своего долга?!».

Честь им и хвала. Но от того, что они по-настоящему геройски погибли, исполняя свой долг, оборотней в погонах, к сожалению, меньше не стало.

И нижнекамская история – лучшее тому подтверждение.

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