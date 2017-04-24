Путина попросили заступиться за Карлоса Шакала
фото: internet-us.com

фото: internet-us.com

Официальное письмо с просьбой направила партия «Другая Россия»

Сопредседатель непарламентской партии «Другая Россия» Александр Аверин направил обращение (текст письма есть в распоряжении РП) к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на незаконное содержание под стражей во Франции выдающегося революционера Ильича Рамиреса Санчеса, известного также как Карлос Шакал. По мнению другоросса, Карлос бы мог стать серьезным аргументом в части доказательств нарушения Францией международного права.

В письме отмечается, что в конце марта суд во Франции приговорил одного из выдающихся революционных деятелей XX-го века Ильича Рамиреса Санчеса, известного под прозвищем Карлос Шакал, к третьему пожизненному тюремному сроку за взрыв, «поправ все законы французской республики и международного права»

После крушения социалистического лагеря Карлос остался без защиты советских товарищей и обманом был пленен французскими спецслужбами. Начиная с 1997 года Карлос отбывает два пожизненных срока без права на помилование. При этом, Карлос является гражданином Венесуэлы, однако Франция насильно удерживает его в тюрьме.

Последнее дело было открыто на основании его причастности к взрыву в аптеке района Сен-Жермен, в 1974 году, с использование ручной гранаты. Конечно же, этот акт, который является объектом этого дела, не был осуществлен Карлосом лично или на основании его указаний.

«Ильич Рамирес Санчес был долгие годы другом Москвы и доказала не на словах, а на деле свою преданность коммунистическим идеям. Хочу отметить, что поскольку Российская Федерация является правопреемником СССР, то и друзья СССР переходят в зону ответственности РФ на основании преемственности. Прошу как гаранта обратить внимание на вопиющий случай удерживания Карлоса во французском плену» - говорится в копии письма.

Убежденный марксист-ленинист, получивший от родителей свое имя в честь Ленина (его братьев звали Владимир и Ленин), Ильич Рамирес Санчес был членом Союза коммунистической молодежи Венесуэлы, в 14 лет участвовал в беспорядках в Каракасе, затем учился в Москве в Университете дружбы народов.

После отчисления с третьего курса он уехал на Ближний Восток, там вступил в связь с радикальными палестинскими группировками и прошел курс обучения в лагерях сопротивления. Карлос в разное время сотрудничал с такими лидерами, как Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн и Фидель Кастро. Известно его теплых и дружеских отношениях с СССР и ГДР.

Последний приговор в отношении Карлоса полностью фальсифицирован, считает его адвокат Гювен Ялмаз. Он пояснил РП, что дело было открыто на основании его причастности к взрыву в аптеке района Сен-Жермен в Париже, в 1974 году, с использованием ручной гранаты.

«Конечно же, это не было осуществлено Карлосом лично или на основании его указаний. Этот акт, также не имеет какого-либо отношения к Палестинскому Сопротивлению, от лица которого действовал Карлос. Точно также, как и другие судебные производства в отношении него, это судебное дело стало очередным фарсом, для того, что бы лишить Карлоса возможности когда-нибудь покинуть стены парижской тюрьмы. Кроме того, это дело нужно было, чтобы «отмазать» настоящих фигурантов этой террористической атаки», - заявил РП адвокат.

Писатель Игорь Молотов,  работающий в настоящее время над книгой о Карлосе, отметил в разговоре с РП, что другороссы попросили обратить внимание именно на незаконное удержание Карлоса во французской тюрьме.

«Карлос гражданин Венесуэлы - так пусть Париж передаст его в Каракас. Почему молчит Каркас? Почему молчат правозащитники и журналисты? А главное - почему молчат компартии по всему миру? Мы не слышим даже голоса официальной Палестины! Карлос наш общий друг, мой личный друг и друг всех угнетенных народов. Это стали многие сейчас забывать», - считает писатель.

Он добавил, что четверть века Карлос находится в одиночной камере, но вокруг все решают свои дела, у современных борцов за свободу свой бизнес. Западные СМИ обвиняли Карлоса в том, что якобы он зарабатывал на революции деньги, и делают из него гангстера, хотя путь Карлоса – это путь Че Гевара.

«Как всегда мы видим двойные стандарты: Карлоса называют наемниками, а боевиков в Сирии – умеренной оппозицией. Франция считается эталонным правовым государством, однако Карлос незаконно заточен в тюрьму. Я положительно оцениваю инициативу «Другой России» - пусть двуличие этих бесчестных джентльменов станет достоянием общественности», - резюмировал писатель. 

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