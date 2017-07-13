Пушкин для богатых

Москвичи, которые бодро шагают со связкой старых книг в руках к мусорным контейнерам, порой не задумываются, что среди «макулатуры» может случайно затесаться раритетный экземпляр. Его цена вполне сопоставима со стоимостью квартиры в Первопрестольной!

Убедиться в том, что это действительно так, можно было, заглянув 13 июля на торги аукционного дома «Литфонд». Палитра уникальных фолиантов оказалась представлена самым первым изданием 6-й главы «Евгения Онегина», появившейся на свет еще при жизни Александра Сергеевича Пушкина.

Самый известный в истории русской литературы роман в стихах издавался в течение 7 лет по мере написания – глава за главой! Шестая была опубликована в 1828 году, и ее стоимость можно было назвать «бюджетной» с большой натяжкой еще в XIX веке — 5 целковых. Знал бы великий классик русской литературы, что через два столетия стартовая цена его творения подскочит до 600 тыс. рублей! С этой отметки состоятельные библиофилы начнут аукционную борьбу за право пополнить коллекцию прижизненным изданием Пушкина.

Стартовая цена «Героя нашего времени», изданного спустя два года после смерти Михаила Юрьевича Лермонтова, в 1843 году, колебалась в этих же пределах (550-600 тыс. рублей). Устроители торгов поспешили сообщить, что двухтомник, представляющий собой невероятную букинистическую редкость, дошел до наших дней в изящном полукожаном переплете давно забытой эпохи.

А сколько стоят книги, которые пылятся у вас в чулане или украшают полки домашней библиотеки, собранной тремя поколениями вашей семьи? Ответ на этот вопрос могут дать только специалисты, часть из которых активно работает в сети «Интернет».

Заглянув на такие сайты, как bookcentr.ru, forumuuu.com или antik-forum.ru, можно пообщаться с авторитетными букинистами, внимательно отслеживающими предложения на рынке. Не стоит, однако, забывать, что, возможно, вы будете иметь дело с лицами, прямо заинтересованными в максимально выгодном приобретении раритетного «букинистического продукта» для последующей перепродажи. Поэтому лучше всего провести небольшую исследовательскую работу и посетить сайты alib.ru, libex.ru, setbook.ru. Не исключено, что там вы сможете прицениться к интересующим вас букинистическим изданиям, а также найти книгу, аналогичную той, которую вы намерены продать. Так вы узнаете рыночную стоимость!

Как долго продается книга? 5 минут! Или вечность. Все зависит от уникальности издания, его состояния… Поднимает цену в разы наличие автографа автора. Нельзя сбрасывать со счетов и банальное везение, которое, порой, сводит покупателя и продавца «лицом к лицу».

Стоимость книги формирует не только год издания, но и ее редкость, культурная, а также историческая составляющие. Вполне вероятно, что упомянутые редчайшие издания А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова уйдут за 2, 3, а быть может и 5 млн рублей. Ведь эти фолианты — живое свидетельство исторического наследия издательского дела на Руси! И цена их, поверьте, еще превысит стоимость хорошей «двушки» в Строгино.

Настоящим безрассудством, которое граничит с кощунством, будет отправка в макулатуру старой, развалившейся на части книженции. Пускай у нее нет половины страниц. Не важно, что с корнем выдран корешок. Кто знает? Быть может, она в тысячи раз ценнее хорошего современного издания. А уж сохранившийся без реставраций экземпляр книги ушедших веков – реликвия, которую стоит бережно передавать из поколения в поколения.

Вам повезло, если среди старых бумаг, вы обнаружили ветхие исторические документы. Не избавляйтесь от брошюр, открыток, чудом сохранившихся информационных листков, метрик, фотографий или даже полуистлевших театральных билетов минувших веков. Вы имеете дело с одной из немногих мировых валют, которая (пускай и медленно, но зато стабильно) идет вверх.

Имя ей — антиквариат!

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