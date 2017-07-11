Прощай, общага!

Постепенный отказ от студенческих общаг и замена их молодежными кооперативами и квартирами-студиями – с таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Между тем, доля студий в новостройках приблизилась к пугающим значениям, но это совсем не социальное жилье.

По мнению Матвиенко, в общежитии человек становится «рабом ситуации», а само понятие «общага» дискредитировало себя за годы советской власти.

«До сих пор, к сожалению, это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что общежития нельзя приватизировать, в общежитии человек становится рабом ситуации - не может продать, взять ипотеку, купить себе квартиру», - заявила она.

Как считает Матвиенко, студентам будет куда более комфортно в домах с квартирами-студиями, построенных специально для молодых семей и студентов. Также сенатор выступила с не менее радикальным предложением передавать такое жилье студентам в собственность – за небольшую плату.

«Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала это неплохо. Потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия», — сказала спикер Совфеда.

Заботы Валентины Матвиенко о российском студенчестве весьма трогательны. Однако на практике – совершенно не реализуемы.

Ниша малогабаритного жилья на российском рынке первичной недвижимости не просто популярна, а очень популярна. Доля малогабариток в новостройках в этом году побила исторический и очень печальный рекорд: больше половины от всего объема сдаваемого в эксплуатацию жилья. А в некоторых проектах доля «однушек» может занимать почти 80%.

И это, между прочим, не социальное жилье и не квартал для молодых студенческих семей, о котором так грезит Матвиенко, а самое что ни на есть коммерческое, которое продается за серьезные деньги. Конечно, причины столь бешеного роста популярности маленьких «однушек» и студий вовсе не в том, что людям по нраву жить в стесненных условиях. Все банально: у людей нет денег, а для молодых убогая студия в ипотеку – так вообще чуть ли не единственный шанс улучшить свое жилищное положение. Такие квартиры и правда неплохо покупают, а застройщики, почуяв «золотую жилу», реагируют на запрос рынка, только и всего.

Наши светлые умы во властных кабинетах, скажем так, немного оторваны от реалий и не представляют, чем живут граждане России. Как тут не вспомнить историю с первым вице-премьером России Игорем Шуваловым. Прошлым летом он совершал рабочий визит в Татарстан, как раз по вопросам жилищного строительства. Там высокому чиновнику продемонстрировали квартиру размером 20 квадратных метров, вдвое меньшей площади, чем предлагала Матвиенко. Вице-премьер был в шоке.

Фото: РИА Новости

«Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья», - заявил он, и эту цитату острый на язык рунет мгновенно превратил в мем, предложив премьеру также посмеяться над зарплатами в 20 тысяч рублей и другими реалиями российской действительности, о которых в больших кабинетах, видимо, не знают.

Конечно, в идее Матвиенко есть здравый смысл. Обеспечение молодежи жильем позволит улучшить рождаемость, решит проблемы со стартовым жильем для молодых семей. Только вот неплохо бы и для остальных граждан России жилищные условия улучшить. Часто именно квартирный вопрос мешает людям завести второго, третьего ребенка – ну, кто будет рожать в маленькой «однушке»? А материнского капитала на полноценную ипотеку не хватает, даже в регионах.

Что ж, обитатели панельных «человейников» могут лишь позавидовать будущим российским студентам. О 50-метровой квартире «для начала» многие из нас пока могут только мечтать.

Далее в рубрике