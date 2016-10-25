Прощание с Героем

Вечером 16-го октября очередная новость из рода ЧП взорвала Донецк – при возвращении со службы погиб герой Новороссии Арсений Павлов, больше известный под позывным Моторола.

Поздним вечером, когда Донецк погружается во тьму, и горожане спешат к уюту собственного жилища, эта новость стала полной неожиданностью. Новости предшествовал сильный взрыв, звуки которого встревожили жителей центральных районов города Ворошиловского и Калининского.

В донецких группах в соцсетях началась оживленная перекличка. Сначала об источниках сильного взрыва, затем о гибели Моторолы. Никто из пользователей до последнего не хотел верить, что погиб Моторола. Люди цепляясь за самую маленькую надежду – может просто слухи, может быть, Арсена слегка взрывом зацепило.

Однако новость о покушении на Моторолу была вполне предсказуемая. Это третье покушение на героя Новороссии. Первое покушение случилось в июне 2016-го года. Тогда, как и в этот раз, диверсанты не постеснялись заложить мину в многолюдном месте Донецка – во дворе Областной Травматологическ ой больницы. Счастливая случайность уберегла Донецк от большого количества жертв, пострадала лишь случайная прохожая. Женщина 50-лет получила травмы средней тяжести.

Всего полтора месяца назад произошло второе покушение. В придомовой территории, 9-тиэтажки, где с семьей проживал Моторола, при подрыве неустановленного предмета погиб мужчина.

СБУ и главари Правого сектора еще в ноябре 2014-го года сулили за голову Арсения Павлова 2 миллиона долларов.

- Многовато будет, - шутил по этому поводу Моторола.

Уже осенью 2014-го года после обороны Славянска СБУ внесла Моторолу в расстрельный список.

После выхода из Славянска батальон «Спарта», которым командовал Арсен Павлов, прорвал оборону ВСУ в районе Углегорска, что позволило захлопнуть украинские части в Дебальцево. К победам Моторолы следует отнести успешные бои в Иловайске и Донецком аэропорту.

«Один из лучших тактических командиров, воин от рождения» – так охарактеризовал Игорь Стрелков своего бывшего подчиненного.

За 2,5 года военной службы на Донбассе Арсений Павлов сделал прекрасную военную карьеру, от замкомвзвода дослужился до полковника ВСН, награжден двумя Георгиевскими крестами. Первый Георгиевский крест за оборону Семеновки вручал лично Игорь Стрелков.

Похороны Арсения Павлова состоялись 19-го октября. Но когда и где состоится траурная церемония прощания с Моторолой, стало известно лишь ближе к вечеру 18-го октября.

Тем не менее, уже около 9 часов утра у оперного театра, где для прощания был выставлен гроб с телом героя Новороссии, стали собираться люди. Траурную церемонию открыли ранее запланированных 10:00 часов.

Я пришла около 10:30. Движение на центральной улице было перекрыто, не было ни общественного транспорта, ни легковых машин. Хотя центральная улица Донецка ул. Артема довольно широкая (4-хполосое движение) длинный хвост очереди изгибался змеей, чтобы втиснуться между рядами зданий. Людская очередь растянулась километра на полтора. Это были те люди, которые пришли, как принято говорить, сами по себе.

Рядом со мной стоял молодой мужчина лет тридцати.

- Я приехал из Дебальцево, - объяснил он мне, - я специально приехал, Моторола же наш город освобождал.

Для справки – Дебальцево от Донецка 2,5-3 часа езды по разбитой дороге.

Впереди меня стояла семейная пара лет 35-38. Мужчина в военной форме, опирался на палочку – ополченец после ранения. Его жена, постоянно поглядывала на мужа, словно спрашивая, «ты как, помощь нужна?».

Чуть правее пожилая женщина около 70-ти лет, в руках скромный букетик цветов – веточки желтых осенних хризантем. За мной стояли две женщины, из разговора которых было ясно, что их сыновья воюют в ополчении. В очереди ближе к театру стоял священник в черной рясе, что-то оживленно обсуждая со своим попутчиком.

Над улицей и площадью перед театром весела тишина, люди разговаривали в полголоса. Они легко шли на контакт, и общение происходило непринужденно, как между людьми, сплоченными одной идеей.

Очередь продвигалась довольно быстро, не было того, что часто сопутствует скоплению людей – мелких ссор и стычек. Уже было около 12:00. Наше, успевшее перезнакомиться небольшое сообщество, не продвинулась даже наполовину пути к театру. Между тем люди все подходили и подходили, за нами растянулась очередь еще метров на пятьсот.

- Мы не успеем, - заволновалась очередь.

-должны продлить, - уверенно заявили другие.

Однако не продлили. С военной точностью ровно в 12:00 закрыли двери оперного театра.

Тем временем со стороны бульвара Шевченко стали выстраиваться организованные колоны из Иловайска, Дебальцево, Снежного, Углегорска и других городов, которые освобождал батальон «Спарта» под руководством Моторолы.

Двери театра открылись, и под крики «Слава» гроб с телом легендарного командира вынесли на руках.

Зачем я это все пишу, ведь много уже написано про гибель Моторолы и его похороны?

В украинских СМИ в течение двух лет смоковались фейковые новости – Моторола ранен, убит, убил пленных, сбежал в Россию и прихватил три машины награбленного добра, бросил жену с грудным ребенком и далее в таком духе.

Гряземетание продолжается даже после смерти Арсения Павлова-Моторолы .

Одни украинские СМИ сочиняют, дескать, согнали бюджетников под страхом увольнения, иные – людей заманивали на похороны бесплатными пирожками.

В других СМИ пытаются оспорить, количество людей, пришедших на похороны народного героя.

Более того, вдруг, неизвестно из какой грязной подворотни, нарисовалась тема «Моторола убийца или воин-освободител ь?».

Почему и украинские и либеральные СМИ упустили из виду, что закладка взрывного устройства была осуществлена в жилом многоквартирном доме, в котором живут дети, старики, женщины, не имеющие непосредственног о отношения к военным действиям? Чистая случайность, что в столь людном месте при покушении на Моторолу погибло всего два человека – Моторола и его охранник.

Я не буду считать, сколько было людей на похоронах Моторолы, я не буду этого делать принципиально.

Для меня важно одно – то, что я сейчас живу в не прифронтовом районе, то, что я в пределах своего района свободно хожу по улицам, и над моей головой не пищат мины, как летом 2014-го года или в январе-феврале 2015-го года, я лично обязана Арсению Павлову-Мотороле . Именно его батальон выбил «хероев-киборгов » из Донецкого аэропорта, из которого они обстреливали северо-восточную часть Донецка, Черновогвардейск ий район Макеевки и Ясиноватую.

Для меня не имеет значение, что скажут либеральные СМИ, мне неважно, что изрыгая яд, напишут приплаченные боты в интернете. Для меня важно, что площадь перед театром и центральная часть улицы Артема была заполнена людьми, которые пришли по зову своей совести проститься и проводить в последний путь Арсения Павлова-Моторолу .

Именно гражданам ДНР, которые живут в районах, освобожденных батальоном «Спарта», решать Моторола герой или нет, решать донецкой бабушке, которая принесла веточки желтых осенних хризантем к гробу Моторолы, чтобы все было по-людски.

ПОМНИМ И СКОРБИМ!

Упокойся с богом, раб божий, воин Новороссии Арсений Павлов!

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