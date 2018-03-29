Прощальная улыбка загадочных Айнов
Прощальная улыбка загадочных Айнов

Сегодня численность коренных народов Сахалинской области составляет около трех тысяч человек

Коренными народами Сахалина и Курильских островов были нивхи, айны и уйльта (ороки). Сегодня предметы их самобытных культур сохранились в основном лишь в музейных коллекциях, а традиции – в народной памяти.

Ученые разных стран ведут интенсивные исследования на темы заселения островных территорий и эволюции древних культур Дальнего востока.     Археологические раскопки свидетельствуют о том, что примерно 20 тыс. лет назад, в эпоху палеолита люди уже селились в этих местах у берегов Тихого океана.

История коренных народов была сложна и трагична. Об этом красноречиво говорит тот факт, что ныне курильские айны и их удивительная культура навсегда исчезли с лица земли…  

Айны

Загадочное племя, следы существования которого были обнаружены в местах неолитических стоянок на Японских островах, - Айны, - что в переводе с японского обозначает «настоящий человек» до сих пор вызывают неутихающие споры антропологов.

Сегодня факты относительно происхождения этноса, которыми мы располагаем в отношении Айнов, разнообразны, противоречивы, порой труднообъяснимы, а иногда необъяснимы вовсе.  

Своим внешним видом айны резко выделялись среди представителей всех соседних народностей.

Белолицые и широкоглазые, с большими носами и густой растительностью на теле, - мужчины Айны были официально признаны самым бородатыми в мире (!)

По оставшимся воспоминаниям, у них был настолько густой волосяной покров на лице, что порой приходилось использовать специальные палочки для придерживания усов во время еды.

Женщины тоже старались не отставать и делали знаменитые татуировки вокруг рта, изображавшие…улыбки. Сегодня бы мы это назвали «улыбкой Джокера»

Впервые рисунок наносился девочкам в семилетнем возрасте, и позже «улыбку» дорисовывали на протяжении нескольких лет, завершающий этап – в день вступления в брак.

Вокруг губ делались надрезы при помощи острого ножа «макири», которые потом заполнялись сажей. Отказ от татуировок был неприемлемым, поскольку считалось, что в таком случае девушка не сможет выйти замуж, а после смерти обрести покой в загробной жизни. Помимо «улыбки», волнистыми линиями татуировалась область вокруг бровей, а руки украшались узором, по которым можно было определить, замужем ли женщина и сколько у нее детей.  

Охотники и рыболовы, на протяжении веков почти не знавшие земледелия, айны тем не менее создали необычную и богатую культуру. Их орнамент, резьба и деревянная скульптура удивительны по красоте и выдумке. Именно здесь зародилась так называемая дзумонская культура, или, культура «веревочных узоров».

Исходным моментом айнских верований был первобытный анимизм, то есть признание существования души у любого существа или предмета.  Небольшие антропоморфные фигурки ясно указывают на веру в существование некоего божества в человеческом облике.

Поначалу это были очень простые изделия с четко означенной головой, телом и руками, но без признаков пола. По мере развития фигурки моделировались яснее, приобретали все более развитые формы, а грудь их указывала на то, что изображения принадлежат особе женского пола. Предполагают, что они символизировали мать богов.

Отличительной особенностью Айнов являлось принесение в жертву особой заструженной палочки – инау.

Эти палочки считались священным предметом, и могли исполнять двоякую роль – жертвенного подарка богам и посредника между человеком и духами.  Но наибольший интерес в айнской обрядности вызывает «медвежий праздник» - йоманте (церемония «отправки духа»)

Подобное событие случалось нечасто, и предназначенный для обряда медведь воспитывался с рождения в деревянной клетке и вскармливался грудью женщины.

Жертвоприношение совершалось особым образом – медведя удушали между двумя деревянными плахами. Затем тушу свежевали, приготовляли жаркое, и все принимались за трапезу.  

Происходила она очень торжественно, все присутствующие восславляли медведя и всячески извинялись перед ним… 

Обращаясь к богам, айны не забывали себя:

«Эту только сам я составил песню.

Когда бы то ни было, заставлял я слушать богов

Чтобы боги всегда обо мне помнили»

Именно таким «настоящие люди» Айны видели устройство мира. Искренне считая, что кроме той земли, где они живут и охотятся, другой земли нет на свете…

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События: туризм
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