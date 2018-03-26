Прорыв– 2018

31 марта в СК «Олимпийский» вновь состоится крупнейший фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв – 2018». В программе - именитые райдеры и мировые звезды экстремального спорта.

Вот уже 11-й год подряд, фестиваль «Прорыв», организатором которого является Департамент спорта и туризма города Москвы, собирает лучших спортсменов мирового уровня, демонстрирующих свое мастерство в мотофристайле, дрифтинге, фристайле на снегоходах и квадроциклах, BMX, big air и других дисциплинах.

Из года в год организаторы повышают уровень фестиваля, включают в программу новые захватывающе номера и приглашают новых звезд мотофристайла.

Так, в этом сезоне хедлайнером «Прорыва» станет Джош Шихан, который знаменит своим смертельно опасным трюком - тройным сальто на мотоцикле. Он продемонстрирует зрителям максимально возможный для закрытых помещений элемент - двойное сальто, которое могут выполнить только два человека в мире.

Кроме того, в этом году Россию впервые посетит легенда кик-скутеринга и цирка «NitroCircus» Райан Уильямс, который установил несколько мировых рекордов, выполнив прыжки со сложными элементами на самокате.

С уникальной программой выступят британский каскадер, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Терри Грант и японский спортсмен Така Хигашино, обладатель престижных наград мотоспорта – золото X-Games и медаль высшей пробы турнира FMX X-Fighters.

Звезды Formula 1 и чемпионата Moto GP - команда «Legend Stunt Team» покажут захватывающее трюковое мото- и дрифт-шоу. За годы своего существования команда провела более 700 трюковых шоу в России и за рубежом.

Кроме базовых трюков на мотоциклах и квадроциклах спортсмены покажут сложные связки и комбинации с элементами акробатики.

Среди участников - Марат Канкадзе, победитель Олимпийских экстремальных игр 2007 и Григорий Талдыкин, единственный райдер в мире, кто делает wheelie задним ходом на квадроцикле в положении switch back (езда на заднем колесе в обратном направлении).

В программе также примут участие стронгмены, которым предстоит выявить сильнейшего в упражнении «удержание двух машин, разъезжающих в разные стороны» (трек-пулл).

По словам руководителя Департамента спорта и туризма г. Москвы Николая Гуляева, - московский «Прорыв» является одним из лучших современных экстремальных фестивалей в мире.

«Москвичей и гостей столицы ждет шоу на сверхэкстремальных трассах с невероятными спецэффектами и видеопроекциями. В этом году организаторы дополнят эффектные выступления спортсменов 3D-меппингом. Также будет расширенная зона для BMX дисциплины, что позволит райдерам выполнять более сложный трюковые элементы», - отметил Гуляев.

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