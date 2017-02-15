Пропаганда или профессионализм?

Вручение наград в области профессиональной фотожурналистики обернулось скандалом и громкими заявлениями. Первое место заняла фотография убийства российского посла Андрея Карлова, сделанная турецким фотографом. Российское посольство в Турции назвало решение жюри пропагандой терроризма.

«Выбор жюри World Press Photo обескураживает. Полнейшая деградация нравов и моральных ценностей. Глубоко сожалеем, что в погоне за славой, отдающей гнильцой, в ход идут любые средства. Пропаганда ужаса террора недопустима», - говорится в заявлении посольства на странице в Facebook.

Убийство российского посла, без сомнений, стало одной из самых громких трагедий прошлого года. Поражало то, как легко убийце, молодому турецкому полицейскому Мевлюту Мерт Алтынташу удалось пройти с пистолетом на фотовыставку, в открытии которой принимал участие Карлов, некоторое время прикидываться охранником, а затем хладнокровно расстрелять посла на глазах у посетителей, прямо под камерами.

Фотограф Бурхан Озбилиджи работал на агентство Associated Press. По его словам, он случайно оказался на выставке – просто шел мимо и решил заглянуть. Откуда он мог знать, что рядовое и, в общем-то, довольно скучное событие – открытие фотовыставки - обернется трагедией.

Все мировые СМИ, в конечном итоге, иллюстрировали новость об убийстве посла именно его фотографией. Убийца, сделав несколько выстрелов, еще какое-то время ходил по залу, выкрикивая лозунги и тряся пистолетом. Люди в панике попадали на пол, пытаясь спрятаться от вооруженного фанатика. Телекамеры продолжали бездушно фиксировать все происходящее. А фотограф – сделал то единственное, что мог сделать в данной ситуации: продолжил жать на кнопку спуска затвора фотоаппарата.

Претензии к фотографу стали предъявлять практически сразу. Претензии этического характера: мол, как же так, когда на глазах творится такое, надо было помочь, вдруг посол был еще жив? Озбилиджи практически сразу рассказал о том, что происходило на выставке, и вынужден был оправдываться. «Тело посла лежало на полу всего в нескольких метрах от меня. Я не видел крови, думаю, он мог быть ранен в спину. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать произошедшее: человек умер прямо передо мной, жизнь покинула его у меня на глазах».

Фотограф признался, что ему было страшно, пока вооруженный мужчина ходил по залу, особенно в тот момент, когда убийца повернулся к нему. «Вот о чем я думал: я здесь. Даже если меня убьют или ранят, я – журналист. Я должен делать мою работу. Я мог бы убежать и не сделать ни одной фотографии. Но что я отвечу, если меня спросят – почему ты не сделал их?».

Ознакомиться с галереей можно на сайте конкурса - в этом году, кстати, среди призеров - четверо россиян. После того, как профессиональное жюри присудило премию World Press Photo именно Бурхану, вновь встал вопрос об этике. Не является ли сам факт присуждения главного приза этой фотографии пропагандой терроризма, спорят не только в посольствах, но и в профессиональном сообществе. Глава жюри, Стюарт Франклин, принес соболезнования родственникам российского посла Сергея Карлова, за то, что этот снимок не может помочь им в утрате, а также извинился перед фотографом Бурханом Озбилиджи за то, что голосовал против этого снимка.

«Это фотография убийства, убийцы и убитого, оба они изображены на одном снимке, и морально это публиковать так же сложно, как обезглавливание людей террористами», - написал он в колонке для The Guardian, комментируя итоги конкурса. По его словам, фотография может служить человечеству – способствовать эмпатии и побуждать к изменениям. Правда, данный снимок эту функцию выполнить не в состоянии.

Фотография – шокирует. Леденящий душу ад, как любят говорить на просторах интернета. И, безусловно, она выдающаяся, и приз за лучшую работу года в фотожурналистике Бурхан получил абсолютно заслуженно. Только вот теперь эта фотография вполне может стать иконой нового терроризма. В красивом костюме («стильно одет», как отметили западные СМИ), в чистых ботинках, с гладко выбритым лицом – какой контраст по сравнению с образом заросших и грязных фанатиков, снимающих свои зверства на плохонькие камеры дешевых мобильных телефонов.

С другой стороны, если о проблеме молчать – это никак не поспособствует ее решению. Терроризма бояться не стоит – к нему просто надо быть готовым, знать, куда обращаться, как действовать, как оказать первую помощь, и так далее. Помнить, что опасность может быть где угодно, и не терять бдительности. Как вариант – обращать внимание на странно слоняющихся молодых людей, косящих под охрану, и тщательно осматривать людей на входе в любое общественное место. Андрей Карлов потому и погиб, что кто-то забыл о том, что терроризм – не где-то там в телевизоре, а здесь, совсем рядом.

Напомним, что российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия глазами путешественников» прямо перед фото- и видеокамерами. Убийца посла был одет в черный костюм, что позволило ему сойти за охранника. Обойдя посла во время произносимой им речи, убийца несколько раз выстрелил Карлову в спину, после чего начал выкрикивать призывы «не забыть Алеппо». Он был застрелен там же, на месте, сотрудниками полиции.

Убийцей оказался молодой человек по имени Мевлют Алтынташ. Известно, что он служил в полиции. Нападение убийца тщательно спланировал, взяв в этот день отпуск и разместившись в гостинице неподалеку от центра современного искусства в Анкаре.

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