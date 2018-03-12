Проект «Умная страна» пошел по стопам президента России
Проект «Умная страна» пошел по стопам президента России

В Петербурге обсудили тренды рынка труда 2018

В Санкт-Петербурге 1-2 марта 2018 года состоялся II Международный форум труда «Труд будущего: таланты, технологии, творчество».

На пленарном заседании «Человеческий капитал и труд будущего» с докладами выступили: Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; Ольга Голодец, Заместитель председателя Правительства Российской Федерации; Георгий Полтавченко, Губернатор Санкт-Петербурга; Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета и другие.

Проект «Умная страна» стал одним из информационных партнеров мероприятия нового формата MEETUP «Образ будущего квалификаций: сборка решений», организаторами которого выступили Правительство Санкт-Петербурга, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО), АНО «Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе». Вместе с модератором Ангелиной Волковой, руководителем направления по развитию профессиональных квалификаций ФИОП (Группа РОСНАНО), представители разных профессиональных отраслей прогнозировали развитие спроса на квалифицированный труд и новые компетенции, в том числе, в цифровой экономике.

Светлана Епихина, директор экспертного сообщества «Умная страна», руководитель Комитета по повышению кадрового потенциала Экспертно-консультационного совета Росимущества, член Комитета по кадрам совета директоров «ВЦИОМ» отметила, что проект способствует формированию целевых команд и групп интеллектуальной среды наставничества суперсовременных областей и реальных проектов.

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События: общество
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