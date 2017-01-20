Приравнять перо к штыку

Правительство утвердило перечень предприятий, имеющих «существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства». В список попали и несколько государственных СМИ, говорится в документе, обнародованном в среду за подписью главы кабинета министров Дмитрия Медведева.

В распоряжении правительства перечислены 64 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Помимо СМИ в список входят предприятия, относящиеся к Минобороны, ФСБ, ФСО и «Росатому». В том числе, два ядерных центра: в Сарове и Снежинске. Все фигуранты списка, в связи с их «существенным значением для обеспечения… законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства» выводятся из-под действия жесткого закона о контрактной системе в пользу более «скрытного» закона о закупках госкомпаний. Несмотря на хозяйственный характер поправок, они являются маркером, определяющим СМИ как важные для обороны страны предприятия.

Ну и правильно, учитывая что на журналистов сегодня идет настоящая охота. Мы знаем военных корреспондентов, которые официально стали мишенями для ликвидации некоторых недружественных режимов за свое профессиональную деятельность.

Мой приятель Дмитрий Стешин находится под яростной охотой украинских силовиков. Другим поступают угрозы от боевиков халифата за профессиональную деятельность в Сирии и Ираке. Русские журналисты сейчас на передовой развязанной против нас военно-политической агрессии, поэтому включении СМИ в такой список предприятий, на мой взгляд, совершенно очевидный шаг.

Известно, что механизм войны работает не только с помощью танковых шестеренок, но и мощных информационных орудий, которые на Западе сейчас как никогда консолидированы.

Против нас работают большинство информационных агентств: десятки тысяч СМИ каждый день наводят прицелы телекамер на Россию. Они консолидированы и перед ними поставлены задачи, которых они блестяще выполняют на той же Украине, где с помощью прессы удалось создать ретро-режим неонацистов. В России СМИ не нуждаются в определенных задачах – нужно просто говорить правду, ничего не домысливая и это оружие посильнее чем заказные антироссийские пасквили. Правда – вот что отличает наши СМИ от западной пропаганды.

Напомним, что инициаторы принятого еще в декабре закона — глава думского комитета по информполитике Леонид Левин и член комитета по безопасности Антон Гетта объясняли, что «специфика деятельности СМИ часто требует непредвиденных закупок в оперативном режиме», в том числе за границей.

Кроме того, заместитель Левина по комитету Шамсаил Саралиев сравнил журналистов с военными. «Индустрию СМИ и журналистов надо приравнять, на мой взгляд, к Министерству обороны — этих людей, которые зачастую раньше сражаются, которые постоянно на передовой, которые доносят информацию, на которых нельзя давить, учитывая даже сложную экономическую ситуацию», — пояснял депутат. Тогда же им были названы СМИ, чье значение особенно важно для обеспечения информационной безопасности страны: МИА «Россия сегодня» и Russia Today. «Это наше окно, которое реально рассказывает правду, что-то делает, доносит эту правду до других стран», — сказал Саралиев.

Прировнять перо к штыку – призывал еще Маяковский. И мы сегодня - благодарные ему потомки.

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