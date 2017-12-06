Принять и развлечь

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В столичном Доме журналиста в рамках Федеральных информационных дней «Событийный туризм в России - 2017» состоялась пресс-конференция «Лидеры Событийного Туризма России. Московская область»

В рейтинге развития событийного туризма в регионах России, Московская область заняла первое место. Московская область также удостоена награды «За инновационное развитие региона».

Участники пресс-конференции представили «Событийный календарь-2018», новое мобильное приложение «Пульс Подмосковья», подвели главные итоги уходящего года и рассказали о предстоящих событиях 2018 года.

Было отмечено, что в 2016 году в Московскую область приехало 12.5 млн. человек, что значительно больше, чем в 2013. А в этом году их количество увеличилось до 14.млн. человек.

Рассказывая о новых туристических проектах, Министр культуры Подмосковья Оксана Косарева отметила, что на сегодняшний день основная задача региона, - создание единого комфортного культурно - туристического комплекса Подмосковья, который привет к увеличению количества туристов в Московскую область к 2019 году до 15 млн. человек. «Убеждена, что мы выйдем на этот показатель», - говорит Оксана Косарева,

Министр культуры Подмосковья Оксана Косарева

«Сегодня в Московской области ежегодно проходит около 60 тыс. мероприятий в сфере культуры. Самое большое количество – почти 6 тыс. в год - в Клинском районе. Местом наибольшего притяжения туристов стал наш Сергиево–Посадский район. В год его посещает более 1.5 млн. человек.

Министр добавила, что особой популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуется ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор» и Славянское подворье», а гастрономический фестиваль «Вар-варенье» в Орехово-Зуево попал в 2017 году в десятку лучших фестивалей России.

Самым ожидаемым событийным мероприятием на территории Московской области станет Чемпионат мира по футболу 2018 год. Московская область будет принимать на своей территории 16 команд и большое количество болельщиков.

Для этого, по словам Оксаны Валентиновны, проводится серьезная подготовительная работа: открываются новые гостиницы, тестируется электронная система регистрации гостей, разработана система удобной навигации на трех языках.

Также, в целях создания единой информационной площадки о событиях и достопримечательностях области с 2015 года функционирует специальный интернет – портал, который стал победителем в номинации «Лучший туристско–информационный портал – 2016»

Одним из крупных и приоритетных инновационных проектов Московской области – стал рейтинг - ТОП 10. Экспертами уже выделены 10 территорий, на основании которых будут, для повышения туристической привлекательности, сформированы новые архитектурные концепции.

«В целом за последние три года туриндустрия региона вышла на качественно новый уровень. У нас сегодня создано более 300 маршрутов, проходят два федеральных, три международных и более 50 межмуниципальных тур маршрутов», - комментирует министр.

Помимо традиционных маршрутов создаются новые. Например, четырехдневный межрегиональный тур «От кареты до ракеты», первый детский туристический маршрут «Дорогами двух войн». Весьма интересен авторский проект, разработанный Министерством культуры совместно с центральной пассажирской пригородной кампанией. На сегодня уже открыто три направления – «Усадебный экспресс». «Эко электричка» и «Промпоезд»

В 2018 году запускается новый оригинальный проект «Четыре сезона в русских усадьбах». Замысел нового маршрута заключается в том, чтобы предложить туристам такую программу, которая будет знакомить с традициями, закладывающимися в русских усадьбах в разное время года.

Так, зимой – это новогодние гуляния и колядки, весной - цветение садов, Масленица и Пасха… Лето пройдет под эгидой сенокоса и домашних театров, а осень ознаменуется ярмарками и историческими реконструкциями…

В дни приближающихся новогодних праздников Подмосковье также подготовило большую и разнообразную программу. Здесь будет предложено более 9 тыс. мероприятий для взрослых и детей: почти 6.5 тыс. концертов, театрализованных представлений и шоу.

Нельзя также забывать, что три проекта Московской области в сфере культуры получили Гранты Президента России. Всего в конкурсе на предоставление грантов на развитие гражданского общества принимали участие более 2 тыс. организаций из всех 85 регионов страны. И в число победителей в сфере культуры вошло частное учреждение «Музей русского десерта», проект «Метеопост «Мелихово» и международный кинофестиваль «Семнадцать мгновений весны…»

Первый кинофестиваль состоялся в апреле этого года на малой родине знаменитого российского актера – в Павловском Посаде, а следующий намечен на 8 февраля 2018 года. В этот день будут отмечать 90 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова.

Завершилась пресс-конференция подписанием соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Подмосковья и Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма (НАСТ)

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