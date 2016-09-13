Принуждение к аборту
evrikak.ru

evrikak.ru

Почему либеральная общественность отказывает женщинам в праве рожать

С момента назначения Анны Кузнецовой на пост омбудсмена по правам ребенка, прошла почти неделя. За эти дни на нового уполномоченного вылилось невообразимое количество грязи. Злопамятный фейсбук припомнил Анне давнее интервью о телегонии, поддержку закона Димы Яковлева, но наибольший вал претензий вызвал тот факт, что у Кузнецовой – шесть детей, за которыми она, очевидно, теперь уследить не сможет. Сама она – «попадья», жена священника, а потому такой высокий пост занимать не может – иначе, не дай Бог, привнесет в дело защиты детей традиционные ценности.

Несостоятельный набор обвинений при отсутствии реальных поводов для критики захлебнулся и пошел на спад. Но если уж наша либеральная фейсбучная общественность взялась кого-то травить – можете быть уверены: быстро это не закончится. Новой претензией к омбудсмену стало обвинение в… «репродуктивном насилии». Именно так назвала деятельность фонда Кузнецовой по поддержке женщин, планирующих сделать аборт, известный социолог и феминистка Элла Панеях.

В своей статье Панеях критикует работу фонда и считает, что его деятельность противоречит правам человека – естественно, в сугубо либеральном понимании этих самых прав. «Под видом консультации психолог, которому этический профессиональный кодекс предписывает быть, опять же, на стороне клиента, использует свои профессиональные знания и навыки, чтобы преследовать свою политическую повестку. Расплачиваться же за принятое решение будет женщина», утверждает Панеях.

По мнению «правозащитницы», сотрудники фонда отказывают женщине в праве распоряжаться своей жизнью и своим телом по собственному усмотрению, а врачи и психологи, отговаривая молодую девушку от страшного шага, ни много ни мало – нарушают профессиональную этику и даже закон, отказывая в медицинской помощи, положенной по закону. «… стимулы подталкивают его к тому, чтобы врать, запугивать, манипулировать, искать предлоги отказать пациентке в помощи. Я не хочу сказать, что все, или даже многие врачи поддаются таким соблазнам, но созданная фондом ситуация подталкивает их именно к такому поведению», считает Панеях.

Еще одна претензия – то, что это направление деятельности фонда осуществляется на бюджетные деньги, с привлечением властей. По мнению Панеях, это нарушает права получения социальных услуг, права пациента и клиента. «Те методы, которыми действует фонд Анны Кузнецовой, одобрить невозможно. Защитой прав детей в российском правительстве теперь будет заниматься человек, системно пренебрегающий даже правами совершеннолетних правоспособных граждан», выводит свой вердикт Элла Панеях.

Так чьи же права на самом деле нарушены и как именно фонд «Покров» борется за снижение количества абортов?

Аборт из-за ремонта

Первый ребенок, чью маму сотрудники фонда отговорили делать аборт, появился на свет в 2009 году. Сама программа, названная «Жизнь как дар», была запущена фондом годом ранее. Ежегодно только в Пензенской области в результате аборта погибает свыше 12 тысяч детей. В день – 50 не рождённых жизней. А по всей России число абортов в год – свыше миллиона.

«У меня мир перевернулся после первых дней в абортарии. Никто на самом деле не хочет от ребенка избавляться. Но одна говорит: "Я вот тут в ближайшие пару годиков ремонт запланировала — сделаю, тогда рожу". Или другая в Германию в поездку собралась: "Вдруг меня в автобусе тошнить начнет?"» - по словам Анны Кузнецовой «Ленте.ру», когда к ней приходили на консультацию женщины, желавшие сделать аборт, она испытала настоящую растерянность. Так и появилась идея системно помогать женщинам, оказавшимся в трудной ситуации и отговорить от шага, последствия которого исправить будет уже невозможно.

«Причем о пережитом насилии — как о причине такого шага — речь практически никогда не шла, — подчеркивает Кузнецова. — А вот тревоги и страхи, медицинские показания, проблема с отцом ребенка — с этим сталкивалась постоянно. Я могу только догадываться, как это сказывается на психике женщины, — хотя сама не сталкивалась и дай Бог никогда с этим не столкнусь. Но понимание пришло».

Возникла идея сотрудничать с женскими консультациями. С девушками стали беседовать психологи фонда, и не просто разговорами, но предлагали реальную помощь. Итог – за первые три года работы программы родилось свыше 300 ребятишек (в Пензенской области). Была организована бесплатная анонимная психологическая помощь, Фонд оказывал также юридическую и финансовую поддержку молодым матерям, помогал с жильем. А вскоре сама программа «Жизнь как дар» получила грант и шагнула на всероссийский уровень.

Реальная помощь

Такая деятельность, по мнению Панеях, вредна, поскольку «целевой аудиторией программы фонда оказываются самые беззащитные: юные, бедные, находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах, малообразованные, без профессии, наименее зрелые и подготовленные к материнству, наименее способные вырастить здорового и социализированного ребенка, и как раз те, кто в наибольшей степени будет страдать от последствий принятого под давлением решения».

«Русская Планета» решила позвонить психологам центра «Покров» и спросить, какие женщины и каким образом попадают на консультацию к психологу. Психолог Анна Лозовая, сотрудничающая с фондом в качестве волонтера, рассказала, что такая группа женщин – неустроенные, обездоленные, со сложным материальным или социальным положением – немногочисленна: меньше трети.

«Женщины, с которыми я работаю, чаще всего не уверены в себе либо в своем партнере. Либо ей движет чувство страха, возникшее при беременности», - рассказывает Анна. «К сожалению, в наших роддомах не созданы условия, чтобы роженица чувствовала себя комфортно. Более того: у нас в России в принципе нет психологической поддержки женщинам на протяжении всей беременности. По сути, женщина на всех этапах вплоть до рождения ребенка не знает, что с ней делает доктор. Даже если он с ней беседует – в среднем это 15 минут. То есть женщина постоянно находится в состоянии стресса. Захочет ли она рожать? Нет».

По словам психолога, самое сложное – пробиться сквозь пелену женских страхов и предубеждений. В нашем обществе долгое время активно пропагандируется иной тип женщины – активной, занимающей мужскую позицию, которая много зарабатывает и обеспечивает себе высокий уровень жизни. «Это не женщина, это самка. Мне трудно говорить с нынешними женщинами об этом», признается Анна. По ее словам - большинство тех, кто приходит к ней на консультацию по рекомендации клиники или гинеколога, женщины состоявшиеся, у них все прекрасно, они приезжают на своих автомобилях, либо их привозят партнеры или мужья.

Принуждение к аборту

Сложилась страшная ситуация. По сути, аборт – это не выбор женщины, а следование шаблону. «Сегодня успешная женщина – это не многодетная мать. Это та, которая много зарабатывает и красит ногти в красный цвет, ездит на дорогой машине».

Если на женщин, которые планируют сделать аборт, и оказывается давление – то уж точно не сотрудниками фонда. «Во-первых, мы никого не отговариваем», говорит Анна. «Тех, кто прислушиваются к моим словам – а на самом-то деле, прислушиваются к самим себе, к своему женскому естеству – процентов 15. Те же, кто не могут избавиться от страхов и сомнений – не меняют решение и делают аборт. Что поделать, они имеют на это право». Это не просто давление, говорит психолог: это массовое помешательство, навязываемый социальный шаблон. И если женщина ему не следует – она чувствует себя неуверенно.

Образ новой женщины, по мнению Анны, сложился в послевоенные годы. На то было много причин – и экономические, и социальные. И все равно тогда женщины рожали больше, чем сейчас. Кто и с какой целью внедряет социальные установки на малодетность в обществе – сказать сложно, но они очевидны. Итог – современная женщина сейчас даже не видит другого выхода, кроме аборта. Она не умеет заботиться о детях и о себе, она не знает, зачем они вообще родились на свет женщинами. «Когда я им это говорю – они плачут и спрашивают: – зачем вы все это нам рассказываете? Я объясняю: ну как, вы же ребенка убиваете, это ведь такая ответственность. Но они не понимают этого и предпочитают вместо того, чтобы родить, купить себе новый телефон. И это очень страшно», сетует психолог.

Другая проблема – что делать с ребенком после того, как он родится. В стране не хватает детских садов, женщины отказываются сидеть дома – либо не хотят, либо не могут по финансовым обстоятельствам. Необходимо не только ломать сложившийся стереотип, но и объяснять мамам, как они могут заниматься развитием личности, сидя дома, как можно заработать. А если несколько мамочек из одного дома объединятся и договорятся о очереди сидеть с детьми – у каждой из них на неделе будет несколько свободных дней, которые она может потратить на себя либо работу.

О таком нарушении прав женщин - быть, в первую очередь, женщинами – матерями, женами, ни один правозащитник либерального толка почему-то не беспокоится. Зато их, по всей видимости, очень беспокоит, что в России количество абортов год от года снижается – пусть медленно, но все же. Иначе ничем другим и не объяснить столь яростную атаку на нового омбудсмена, который вместо запретительных и не работающих мер старается по-настоящему помочь женщинам. Вряд ли у сотрудников отдельно взятого фонда хватит сил на то, чтобы переломить ситуацию по всей России – но с назначением Кузнецовой на пост уполномоченного по правам ребенка надежда на это есть. Что будущие поколения здоровых, успешных и состоявшихся женщин не будут выбирать между ребенком и айфоном, а смогут реализовать свой потенциал полностью, преуспев во всех сферах жизни. И сам новый омбудсмен тому яркий пример.

Теги:
Места: Россия
Сезон охоты на инвалидов Далее в рубрике Сезон охоты на инвалидовМеждународные чиновники ввели санкции против российских колясочников Читайте в рубрике «Здоровье» Алексей Кияев: «Россия относится к территориям природного йодного дефицита»«Если вы заметили у ребенка признаки заболевания щитовидной железы, обратитесь к детскому эндокринологу» Алексей Кияев: «Россия относится к территориям природного йодного дефицита»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО