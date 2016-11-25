Приемные семьи – трамплин к успеху!

24 ноября в детском городе мастеров «Мастерславль», что в двух шагах от бизнес-центра Сити, были объявлены победители Второго Всероссийского конкурса дневников приемных семей Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Наши истории».

Жюри отобрало семь наиболее интересных творческих работ молодых людей в возрастной номинации от 14 лет до 21 года. Свои жизненные истории жизни в приемных семьях слали ребята из разных регионов России.

Приёмный ребенок в своём дневнике рассказал о своей уникальной истории до и после усыновления, поделился опытом решения проблем, поведал о том, что в действительности значит счастье обретения семьи.

Авторов еще шести историй были отмечены специальными премиями от организаторов. Всех победителей и обладателей специальных призов жюри Благотворительный фонд пригласили в Москву, где организовал для них экскурсии по столице и множество других интересных и познавательных событий.

После этого ребят и их родителей пригласили на саму торжественную церемонию вручения призов. Награждение лучших работ перемежалось творческими номерами артистов и музыкантов.

Одной из тех, чью творческую работу о жизни в приемной семье по достоинству отметило жюри, стала 16-летняя жительница Краснодарского края Светлана Ставская.

Девушка была удочерена лишь два года назад, но ее приемная семья в маленьком хуторе Крупской уже успела стать для нее поистине родной. Как рассказала Света «Русской Планете», при поддержке мамы и папы она достигла серьезных успехов в баскетболе и лыжном спорте.

«Мы с мамой были в органах опеки у себя на Кубани и там узнали о том, что в Москве проводится такой интересный конкурс. Решили рискнуть - а вдруг получится? Тем более, что мне есть о чем рассказать, - рассказала Света. - Вообще нас пятеро приемных детей и мы еще на семейном совете боролись за то, кто именно будет о себе рассказывать. Моя история все же самая длинная и интересная и было решено, что представлять нашу большую семью буду я».

А 15-летняя девятиклассница Алина Петрюк - также из Краснодарского края – рассказала «РП» об интересной традиции в своей семье – регулярных домашних кулинарных поединках. Помимо кухонных хлопот Алина любит вышивать и… увлекается футболом. Девушка стала обладателем «Гран-при» конкурса.

К слову, как отметили в Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко, Краснодарский край вообще лидировал среди остальных регионов по число представленных работ. При этом, подавляющее число конкурсантов (порядка 76%) оказались в возрастной категории от 18 до 23 лет.

Теперь, после того, как все достойные победители конкурса получили свои заслуженные призы, организаторам еще предстоит хорошо поработать. На основе представленных ребятами из приемных семей работ для органов власти будут подготовлены предложения по совершенствованию процесса устройства детей в приемные семьи и их государственной поддержки.

Также Фондом будет продолжена работа над Энциклопедией детско-родительских отношений, и методическими пособиями для педагогов и родителей.

Далее в рубрике