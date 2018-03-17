Премия Lush Spring Prize 2018

Компания Lush и ассоциация Ethical Consumer Research второй раз учреждают премию Lush Spring Prize с ежегодным призовым фондом в размере 200 000 фунтов стерлингов, целью которой является поддержка международных проектов, работающих над экологическим и социальным возрождением.

Премия отмечает проекты, которые повышают возможности местных сообществ и общества в целом жить и процветать в гармонии с природой и друг с другом, создавая здоровые и устойчивые экосистемы и источники средств к существованию.

Организаторы премии констатируют, что «экологическая рациональность» стало модным понятием еще в 1990-х годах.

С тех пор была проделана большая работа по разработке систем, отвечающих потребностям настоящего, без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Но слово «устойчивое» часто использовалось для описания ситуаций, которые характеризуют «традиционный бизнес», где по-прежнему сохраняется неравенство.

Многие регионы и сообщества по-прежнему деградируют и поэтому нуждаются в большем, чем просто поддержание или устойчивое развитие - они нуждаются в восстановлении.

Надо отметить, что к участию приглашаются проекты из всех стран мира. В этом году Spring Prize будет присуждать награды в четырех категориях.

Запланированные проекты

10 000 фунтов стерлингов будут выданы четырем великолепным идеям.

Молодые проекты

20000 фунтов стерлингов отдадут трем стартапам - проектам, существующим от 1 до 5 лет, ищущим силы для роста.

Действующие проекты

25 000 фунтов стерлингов присудят двум проектам, демонстрирующим успех и выдерживающим испытание временем.

Награда в сфере влияния

25 000 фунтов стерлингов будет выделено за проведение двух кампаний, оказавших влияние на политику или общественное мнение в вопросах поддержки восстановительных процессов.

Широкая судейская коллегия соберется в марте, чтобы выбрать 11 победителей.

Награждение и самый ожидаемый и громкий event-проект этой весны — вручение премии Spring Awards состоится в мае 2018 года во время двухдневного торжества и обмена опытом в Emerson College, Великобритания.

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