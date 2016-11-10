Пойманы с поличным

Трое граждан Украины, задержанных сегодня сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Севастополе, полностью признали свою вину в попытке осуществления диверсии и начали давать показания. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. В ходе опроса украинцы признались, что планировали осуществить ряд диверсий на энергетических и водных объектах, а также на газораспределительных сетях Крыма.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 9 ноября 2016 года в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым».

Как сообщает ФСБ, у задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. «В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - гласит официальное заявление Федеральной службы безопасности.

«В данном случае, по всей видимости, целью является дестабилизация ситуации в Крыму, то есть совершение противоправных деяний», - сказала в интервью ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее мнению, на международном уровне непременно будут приняты «адекватные меры для привлечения внимания к действиям украинской стороны».

Министерство обороны Украины выступило с опровержением информации, заявив, что никаких украинских диверсантов в Крыму и быть не может. «В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение свое высшее российское руководство, народ и международное сообщество», - заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Совсем уж бредовую версию озвучил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. По его словам, весь этот «фейк» от ФСБ - попытка очернить Украину перед только что избранным президентом США Дональдом Трампом. Как будто недавние заявления Яценюка и Авакова о самом Трампе нисколько Украину не очерняют. Несмотря на обвинения в «фейке», Министерство обороны Украины призвало своих граждан отказаться от посещения Крыма, поскольку, по мнению украинских военных, там систематически проводятся репрессии «против украинцев, крымских татар и людей с любой другой этнической принадлежностью, имеющих точку зрения, отличную от кремлевской».

Тем не менее, по данным Центра общественных связей ФСБ РФ, все трое украинцев являются кадровыми разведчиками Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Кроме них, задержаны также несколько информаторов, сотрудничавших с диверсантами, в ближайшее время планируются аресты и других пособников. По словам источника «Интерфакса», знакомого с ситуацией, российские правоохранители долго следили за подозреваемыми, выявляли все их контакты и маршруты передвижения, обнаружили два схрона с оружием на территории Крыма.

Как бы украинские власти не пытались сделать вид, что Украина здесь совершенно ни при чем, это уже не первый случай диверсионной деятельности на территории Крыма. Напомним, 10 августа этого года стало известно о предотвращении ФСБ терактов в Крыму, которые готовились Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщило само ведомство: 7 и 8 августа диверсионные группы три раза попытались проникнуть в Крым с территории Украины. С нашей стороны есть жертвы: в ходе боя 7 августа погиб сотрудник ФСБ, 8 августа — один военнослужащий Министерства обороны, еще один получил ранение. Точных данных о потерях среди диверсантов нет.

И тогда, и сейчас диверсии планировались на объектах критической инфраструктуры - газораспределительных станциях, водоводах, станциях очистки воды и мостах. Теракты готовились долго: несколько раз диверсанты для сбора информации приезжали на полуостров под видом туристов.

Летом этого года вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек сообщал, что власти получили точные сигналы о том, что в Крым перебрасывают радикалов. После инцидента с попыткой прорыва украинских диверсантов в Совете безопасности РФ даже задумались о возможности введения режима КТО на полуострове. То, что Украина целенаправленно готовит диверсантов для осуществления диверсий, ясно и из публичных речей украинских политиков, властьимущичх и представителей радикальных партий. Они то и дело обещали отомстить за незаконно аннексированный Крым – отомстить, что характерно, не гипотетическому Путину, а самому Крыму, то есть, по логике, гражданам своей же собственной (как они считают) страны.

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