Последний рубеж Юрия Гагарина

Незамедлительно после трагической гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина, все материалы, которые имели отношение к произошедшей катастрофе, были строго засекречены. Часть из них была вовсе изъята. Это породило палитру удивительных легенд о том, почему, как, среди которых были как умеренно бредовые, так и бредовые донельзя. Вплоть до 90-х в народе гуляли гипотезы о похищении легендарного космонавта инопланетянами, а также его помещении в «скорбный дом» по личному указанию Брежнева.

Трагический инцидент, тем не менее, был всесторонне и тщательно расследован правительственной комиссией, которой было сразу же установлено, что в зоне полета Юрия Гагарина и Владимира Серегина находился еще один самолет. Как он оказался в запредельной близости от самолета, в котором летели Герои Советского Союза? И, главное, как они оказались в этой точке?

Об этом наш материал.

За 25 дней до смерти Гагарина и Серегина было как никогда оживленно. Еще бы! Сам Юрий Гагарин защищал после 6 долгих лет обучения в Военно-Воздушной Академии имени Жуковского. Собралась не только вся местная профессура, но и те чины из штаба ВВС, имена которые сегодня известны каждому человеку, интересующемуся историей отечественной авиации.

В их числе генерал-лейтенант Каманин, генерал-полковник Волков, многие другие видные деятели советской авиации. Вошел Юрий Гагарин. В аудитории мгновенно повисла мертвая тишина! Все присутствующие ловили каждое движение, каждое слово, каждый взгляд человека, который семь лет назад стал всенародным героем.

Не вознесся ли выше установленных высот? Не зазвездился ли, как сказали бы любители жаргона спустя 30 лет. Юрий Алексеевич коротко представился и по-военному четко попросил разрешения начать доклад. Он слегка волновался вначале, что было заметно, но не убавило, а наоборот прибавило ему симпатии собравшихся. Сам Гагарин переживает, что не защитит диплом! Но затем первый в истории человечества космонавт стал совершенно свободно и весьма убедительно рассказывать о своей работе, завершив защиту спокойными, вдумчивыми ответами на вопросы экзаменаторов и присутствовавших в аудитории.

Экзаменаторы были единодушны в своем решение поставить Юрию Гагарину самую высокую оценку. По окончании защиты молодому полковнику поступило легко прогнозируемое предложение о зачисление легендарного летчика в адъюнктуру.

Предложение было озвучено в торжественной обстановке, в кабинете начальника Академии, где Гагарину было прямо сказано, что руководитель Центра подготовки космонавтов генерал Кузнецов собирается уходить в отставку по возрасту, и что партия и правительство хотели бы видеть Юрия Алексеевича на его месте.

Перспектива готовить космонавтов для новых космических достижений СССР была более чем заманчивой, но Гагарин заявил, что… не имеет права занимать этот пост, пока не восстановится как летчик, после шести лет пребывания «за студенческой партой».

Он немного лукавил. Скучать эти годы ему не приходилось. Гагарин не только возглавлял отряд космонавтов, но и… должен был лететь на «Союз-1» — том самом космическом корабле, на котором ему был обещан полет безвременно ушедшим из жизни Сергеем Павловичем Королевым. И – нет сомнений! – не уйди из жизни так рано Королев, Гагарин полетел бы и… погиб почти годом ранее, оказавшись на месте космонавта Владимира Комарова, погибшего в результате фатальной неисправности одной из систем спускаемого аппарата.

Первопроходец космоса не просто хотел восстановить летные навыки, которые были приобретены им когда-то в Заполярье. Он просто хотел летать.

Штабисты пожали плечами.

—Вводитесь на МиГ-15 УТИ. Но наше предложение остается в силе.

С Владимиром Серегиным все оставшиеся 25 дней жизни Гагарина они летали по 4 дня в неделю, отрабатывая полеты в условиях ограниченной видимости.

При нижнем крае облачности 450-500 м, 27 марта 1968 года видимость достигала 800, максимум 1000 м. Оговорив план полета, установив полетные задачи, летчики прошли медицинский контроль. В плане были два ключевых на тот день полета на самолете МиГ-15 УТИ, но перед тем, как перейти к ним, было необходимо последний раз выполнить полет на спарке – простой пилотаж, который Гагарин и Серегин должны были выполнить в условиях облачности.

«Людно» в небе не было. В зоне полета, примерно на 10 000 метрах, находились два учебно-тренировочных истребителя. А над ними (в зоне выше 10 000 м) рассекал воздух испытываемый Су-15.

Экипаж Гагарина и Серегина приступил к выполнению своих задач, отрабатывая виражи влево и вправо с креном 15º, а затем 30º. С аналогичным углом были выполнены пикирование и кабрирование. Ничего сложного, скажут те, кто имеет отношения к авиации. И это так. Любые «штопоры», любые сложности в воздухе на МиГ-15 УТИ с топливными баками по 260 л были строжайше запрещены.

Закончив с выполнением программы, Гагарин доложил Земле: «Задание закончил, иду на рубеж». В это время он находился на высоте 4200 метров, спустя 55 секунд произошло столкновение с землей.

Как? Почему? И что же произошло на самом деле?

Об этом вспоминал Алексей Архипович Леонов, первый космонавт вышедший в открытый космос, о подвиге которого в минувшем году был снят фильм «Время первых». Именно он открыл миру глаза на подлинные обстоятельства смерти Юрия Гагарина:

«…За 2 дня до произошедшей трагедии отмечали 50-летие начальника политический отдела. Иван Макарович (прим. ред. Крышкевич) был на редкость толковым честным политруком. Я и Юра сидели за столом рядом, тихо говоря о своих делах».

27 марта Алексею Архиповичу предстояло руководить прыжками с парашютом «лунной группы» космонавтов на аэродроме Киржач. А Гагарин готовился к своему полету, и чередовал добрые заздравные тосты с обсуждение стоявших перед ним полетных задач.

Никто не хотел и не собирался засиживаться допоздна. В районе семи часов вечера, когда обстановка стала более неформальной, Гагарин и Леонов, переглянувшись, удалились.

Каким Леонов запомнил его? На чем прервался этот разговор двух людей, изменивших историю ХХ века. Космонавтов пригласили поучаствовать в заседании редакционной коллегии «Огонька». Возглавлял ее писатель Анатолий Софронов, и отказывать было неудобно, неправильно.

Наступило 27-е марта… Прыгать с парашютом в этот день не стоило. Облачность – та еще! Алексей Архипович это прекрасно понимал, но сумел найти окно между облаками, чтобы «выбросить» одну единственную группу…

И вдруг!

«Не успел я собрать космонавтов на Земле! Что тут началось! Дождь со снегом, сильный ветер. Мы и спрятаться-то едва успели… Я, конечно же, дал команду прекратить любые прыжки», - вспоминает Алексей Леонов.

«Лунная группа» дожидалась приказа о возврате на Чкаловский, как вдруг… Леонов услышал, как почти воедино – с интервалом в 1,5-2 секунды раздался шум выхода самолета за звуковой барьер и почти тотчас последовавший за ним звук взрыва!

— Ничего себе кто-то сверхзвуковой барьер перешел, - усмехнулся один из космонавтов, но осекся, посмотрев на лицо Леонова.

Алексею Архиповичу что-то подсказывало, что услышанное чем-то отличалось от того, каким обычно бывает выход самолета за пределы звукового барьера. Эхо? Вряд ли.

И вдруг Леонову дали добро на вылет в сторону Чкаловского. Он самостоятельно поднял самолет с космонавтами в воздух.

— 725-й, — внезапно ожила радиостанция. — Запросите 625-го. Нам не отвечает…

— 625, 725-й на приеме, ответь, - произнес Алексей Архипович и почему-то не узнал сразу свой голос. Эфир молчал…

Душа и сердце отчаянно сопротивлялись, никак не хотели принимать, а логика… Логика жестоко и немилосердно связывала воедино тот странный «сверхзвук» и отсутствие Юры в эфире.

После посадки Леонов уведил, как со всех ног через весь аэродром бежит к нему полковой инженер.

— Что? – уже догадываясь, о чем будет разговор спросил его Алексей.

— У Гагарина… топливо… 45 минут назад кончилось, - задыхаясь от быстрого бега, сообщил инженер. — Не вернулся на базу.

Леонов молча, ничего не ответив, сорвался с места и метнулся на командно-диспетчерский пункт. Там уже находился генерал Каманин. Всех не трясло, но потряхивало.

Леонов доложил о том «странном сверхзвуке». Каманин по телефону приказал поднять вертолеты в воздух, чтобы исследовать означенный сектор.

Через тридцать минут пилот одного из вертолетов сообщил, что видит клубы дыма:



— Похоже на… самолет, - доложил он.

До последнего никто не хотел верить в то, что произошло самое страшное.

— Юра катапультировался! Не может быть, - думали все, осматривая страшную яму. В ней с каждой минутой становилось все больше и больше воды. Вокруг ямы были обломки самолета.

Им некогда было катапультироваться! Они вместе — Юрий Гагарин и Владимир Серегин — боролись за самолет. И не хватило-то им всего лишь самую малость. Каких-нибудь 50 метров высоты.

После того, как все произошло был поднят целый батальон солдат. Невдалеке от ямы был найден лишь бумажник Гагарина, в котором было служебное удостоверение, талоны на питание и фотография С.П. Королева.

Была надежда! Но утром нашли следы Юрия.

Как так?! Два опытных пилота – разве могли погибнуть они? И Гагарин, и Серегин в момент гибели предполагали: «Высоты хватит!». Они ошибались. Трагически ошибались, потому и не катапультировались.

А.А. Леонов: «Все дело в том, что в таких самолетах-спарках альтиметры отображали высоту при критическом вертикальном снижении с некоторой задержкой».

Из результатов комиссии следовало, что аварийная ситуация в ходе полета возникла внезапно и времени на анализ ситуации у летчиков не было. Что же произошло?

Резкое движение штурвала? Да. Оно привело к тому, что самолет просто свалился в запредельно критический режим полета? Да. Но чем он был вызван этот проклятый маневр, через доли секунд отнявший у миллионов людей Человека.

Леонов, потерявший своего лучшего, в течение многих пытался разобраться в ситуации. Он свидетельствовал о находившемся в зоне полета самолете Су-15. Он настаивал на том, что трое жителей местной деревни рассказали о том, что видели, как пролетал (очень низко пролетал!) самолет с крыльями, чем-то напоминавшими балалайку.

Им показали не один макет! Из доброго десятка выставленных перед сельчанами самолетов, они дружно показали на Су-15.

— Не возникай, - попросили Алексея Архиповича, когда он и его товарищи-космонавты пытались добиться правды, обивали пороги в коридорах ЦК КПСС.

Но, слушая о том, как русский народ слагает небылицы о гибели Гагарина, он ни на день не терял надежды узнать правду и опровергнуть всю эту нелепицу о том, что Гагарин летал пьяным, не умел управлять самолетом, был случайно сбит ракетой ПВО.

— Мне было больно и неприятно это слышать! — признавался Алексей Леонов.

Он сумел добиться того, что практически весь Ученый совет академии имени Жуковского, и ученые вняли просьбе Героя Советского Союза. Они провели ряд уникальных исследований на кафедре аэродинамики и смоделировали Гагарина с момента произнесения им слов:

— Иду на рубеж.

До столкновения с землей.

Эти две временные точки разделяло 55 секунд. Были изучены все возможные траектории полета, положения самолета в воздухе, а также момент его встречи с землей. И было доподлинно установлено, что вогнать самолет Гагарина и Серегина могла только тяжелая реактивная машина, идущая на сверхзвуке на расстоянии около 100 метров.

Этот случай был не единственным! Судьба словно продемонстрировала еще раз, спустя полгода, наглядно, как это было, когда в Алма-Ате, вслед за ИЛ-76, не выдержав положенный временной интервал, вылетел самолет ЯК-42 с пассажирами на борту и погиб, перевернувшись на высоте примерно равно 30 метрам. Трагическая случайность. Встречный ветер. И, конечно, ошибка пилотов.

Ошибки Гагарина и Серегина не было. Не они, а пилот иного воздушного судна вторгся в зону, где его и подавно не должно было быть.

Негодованию Алексея Леонова не было предела! Он сам слышал, как звуки преодоления звукового барьера и взрыва слились воедино. И вот, получив допуск к делу, он обнаружил в материалах, что отделяли услышанные им шумовые эффекты не 1,5-2 секунды, а 15-20 секунд.

Это значит, что самолет Гагарина/Серегина и Су-15 отделяли десятки километров. Кому-то очень хотелось обелить пилота Су-15! Этот кто-то пошел на подлог документов!

Уже в наше время Леонов предпринял решительную попытку расставить точки над «i». Он обратился лично к Владимиру Владимировичу Путину. Глава государства дал добро на раскрытие секретной части этого дела. Изучив дополнительные материалы, Алексей Леонов пришел к выводу, что:

• Пилот Су-15 допустил грубейшую ошибку, покинув свой эшелон и опустившись вниз

• Над самолетом Гагарина/Серегина он прошел, как и предполагалось учеными-аэродинамиками, пытавшимися вместе с Леоновым понять причины трагедии, на расстоянии 10-15 метров…

• Возмущенный поток перевернул самолет Гагарина, вогнав его в глубочайший штопор, из которой даже лучшим летчикам Советского Союза не было пути назад.

Как же понять эту ложь, длившуюся почти полвека? Как простить тех, кто подделал показания Алексея Архиповича Леонова, записанные им собственноручно?



Фото из личного архива Алексея Сафронова

Как оказалось, никто не хотел ставить под удар летно-исследовательский институт, курировавший испытания Су-15. Поэтому показания летчика воздушного судна, создавшего инверсионный след, из-за которого самолет Гагарина вошел в штопор, были исключены из дела.

А как же правда? Разве мы не имели права ее знать? Безусловно, имели. Но разве не лгут нам из года в год после каждой громкой трагедии? Ответ очевиден. Но как тут не вспомнить Евангелие от Марка, в котором сказано:

«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы».

(Евангелие от Марка, 4:22)

Вечная память Юрию Гагарину и Владимира Серегину.

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