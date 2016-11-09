Как посадить нотариуса?

В России нотариусы – особая каста, о произволе которой давно ходят легенды. Согласно статистике МВД, число граждан, пострадавших от действий частных и государственных нотариусов, не уменьшается. Ответственные за подлинность важных документов практикуют различные ухищрения, которые нередко оказываются безнаказанными. В основном права россиян нарушаются в вопросах, связанных с недвижимостью. Адвокат Олег Сухов предложил читателям «Русской Планеты» несколько советов, которые могут помочь приструнить зарвавшихся нотариусов.

Изобличить и квалифицировать

В Уголовном кодексе РФ для частных нотариусов предусмотрена отдельная статья – 202-я, которая определяет наказание за превышение ими полномочий в профессиональной деятельности – до трех лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей. Однако, как показывает судебная практика, нарушить закон нотариусы могут не только при проведении нотариальных процедур, но и в рамках так называемого сопутствующего функционала.

Дело в том, что основы законодательства о нотариате позволяют нотариусам заниматься, например, подготовкой проектов сделок, заявлений, договоров и другой работой, которая не входит в круг их основных обязанностей. Другими словами закон не запрещает нотариусу подрабатывать. И основная сложность состоит в том, как определить и юридически квалифицировать ситуации, когда представитель нотариата может переступить правовую грань между оказанием дополнительных платных услуг и нарушением закона или нотариальной этики.

Однако квалифицировать подобные преступления можно и по другим статьям УК РФ: 293-я («Халатность») или 327-я («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»). Распознать очевидную фальсификацию подписи, договора или доверенности не так трудно: куда сложнее доказать эти факты в суде, а заодно и преступный умысел, извлечение выгоды и ущерб от нотариальных действий.

Сделать это могут, например, наследники, когда поймут, что право собственности на имущество их усопшего родственника перешло к совершенно постороннему человеку. В этом случае под сомнение необходимо поставить факт наличия самого завещания – ведь его могло и не существовать, а все имущество должно было отойти по закону наследникам соответствующей очереди. Следовательно, в таком документе будет стоять фальшивая подпись.

Распознать «фальшивку»

Установить подлинность сможет только почерковедческая экспертиза. Есть несколько способов ее провести. Лучший вариант - это напрямую обратиться в суд с иском о признании завещания ничтожным и ходатайствовать о назначении экспертизы. В то же время имеет смысл написать заявление в Следственный комитет или полицию для проведения доследственной проверки. В этом случае также назначается экспертиза, и если она докажет, что документ действительно подделан, то правоохранительные органы должны завести уголовное дело.

Однако и к идентификации подписи стоит хорошо подготовиться, если, конечно, вы заинтересованы в ее успешном исходе. Эксперты могут потребовать предоставить не только оригинал спорного документа, но и различные образцы подписей, в том числе, и экспериментальные – как правило, сделанные в разные периоды времени, на пустых формулярах и идентичных бланках, от разных людей – от человека, который должен был расписываться и того, кого подозревают в фальсификации.

Любые материалы в качестве доказательств должностного преступления нотариуса лучше предоставлять правоохранителям в виде копий. Оригиналы документов, если они у вас имеются, лучше попридержать. Пытаться жаловаться в нотариальную палату – бессмысленное занятие. В нашей стране пока еще работают принципы корпоративной солидарности. И даже если ущерб от незаконных действий нотариуса будет исчисляться большими суммами, главный нотариальный орган может «замять» дело, бесследно уничтожив улики, и тогда доказать криминальную подоплеку в суде будет невозможно.

Гуманное правосудие

Между тем российская судебная практика по делам, связанным с нотариальными нарушениями и злоупотреблениями, свидетельствует о том, что наказание не всегда неотвратимо. Несмотря на доказанные преступления, зачастую нотариусы избегают не только реальных сроков заключения, но и штрафов. Пара свежих примеров из практики:

В мае этого года в Кемеровской области частного нотариуса осудили за злоупотребление служебными полномочиями. Два года назад она оформляла согласие на продажу квартиры и засвидетельствовала подлинность подписи собственника без его личного присутствия. В результате квартира продана, ее владельцу нанесен ущерб в несколько миллионов рублей, тем не менее, нотариус свою вину не признала. Суд сначала назначил ей штраф, а затем и вовсе освободил от наказания, признав, что сроки исковой давности уголовного преследования уже давно истекли.

В Краснодарском крае по иску краевой Нотариальной палаты права заниматься частной практикой лишили одного из местных нотариусов. Кроме многочисленных дисциплинарных нарушений и серьезных организационных проступков, которые были засвидетельствованы протоколами проверок, на обвиняемую было заведено еще и уголовное дело. В 2013 году нотариус незаконно заверила доверенность от имени директора одной из коммерческих фирм без его личного присутствия и участия.

Кроме того, она зарегистрировала документ в реестре нотариальных действий. По указанной доверенности право собственности на земельный участок площадью более тысячи квадратных метров переходило на подставных лиц. Ущерб от незаконных нотариальных действий понесла и администрация одного из городских поселений.

По документам именно муниципальное образование числилось владельцем земли стоимостью почти два миллиона рублей, которая находилась в зоне инженерных коммуникаций. Удивительно, но даже за столь очевидные махинации виновная не понесла никакого наказания. Уголовное дело было закрыто в связи с истечением сроков давности. Хотя права заниматься частной нотариальной практикой суд ее все-таки лишил.

Даже если добиться реального тюремного срока для лже-нотариусов не удалось, стоит учесть, что система государственного нотариата страхует имущественную ответственность нотариуса, и, таким образом, обеспечивает дополнительные гарантии возмещения ущерба пострадавшим. И данным условием, при случае, обязательно стоит воспользоваться. Государство предусмотрело механизмы защиты от действий нечестных нотариусов, но, к сожалению, не все граждане о них осведомлены.

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