Как это по-русски?

Cогласно данным статистического агентства Евростат, число учащихся начальных школ ЕС, изучающих русский язык достигло 500 тысяч. Там образом, русский язык занял пятое место по популярности среди школьников на территории Евросоюза. Впрочем, наибольший интерес к русскому языку проявляется, по традиции, в странах Восточной Европы и в Прибалтике. В частности, на в Словакии русский язык изучает 21% школьников, в Болгарии – 18%, а в Польше – чуть более семи процентов. При этом в половине стран-участниц ЕС русский язык преподается лишь 1% детей.

Обольщаться и говорить о значительном подъеме привлекательности русского языка пока рано, хотя спад, начавшийся после развала СССР, все же застопорился.

Языковой пробел

В XX веке русский язык вошел в список языков глобального значения (всего их насчитывается от 7 до 10), как язык, используемый большим количеством населения планеты. Усиление значения русской речи в мире стало прямым следствием активной внешней политики сначала Российской империи, затем Советского союза. Прежде всего, русский язык получил широкое распространение в странах Восточной Европы (где его значение до сих под велико несмотря на политические противоречия местных властей с Москвой), в Азии (например, во Вьетнаме до сих пор много русскоговорящих), на Ближнем Востоке. Разумеется, много носителей русского языка осталось в Восточной Германии, в Афганистане – словом, в тех регионах, которые долгое время находились в орбите интересов СССР.

К сожалению, с распадом Советской империи русский язык начал стремительно утрачивать свои позиции в мире. Если к концу XX века в мире насчитывалось около 350 млн человек, знавших русских язык, то по оценкам на момент 2005 года число владеющих русской речью сократилось до 278 млн.

Эта печальная тенденция наблюдается не только в странах дальнего зарубежья, но и на территории постсоветских республик. В основном, знание русского языка хранят люди старшего поколения, заставшие СССР, а также наиболее образованные слои местного населения. Но в своей массе население таких стран, как Узбекистан, Киргизия, Грузия и т.д. стремительно забывает русский – несмотря на то, что значительное количество молодых жителей данных государств остро нуждается в знании русского языка, когда приезжает в Россию учится или работать.

Впрочем, не следует удивляться тому, что многие молодые среднеазиаты не знают русской речи, ведь сегодня схожую ситуацию антироссийские политические силы пытаются создать даже на территории славянской Украины. И если внешнеполитический вектор Незалежной не изменится, в стране рано или поздно будут воспитаны поколения украинцев, не понимающих по-русски – уже сейчас немало встречается украинских граждан, демонстративно изъясняющихся на «мове» даже в русскоязычном секторе интернета.

Следует при этом отметить, что сегодня существуют разные оценки степени распространенности русского языка мире. К примеру, по мнению президента СПбГУ, главы Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Людмилы Вербицкой, на русском языке говорит полмиллиарда жителей Земли, благодаря чему государственный язык РФ занял третье место в мире по популярности.

Однако, другие эксперты высказывают менее оптимистичные оценки. В 2010 году центр социологических исследований Минобрнауки опубликовал данные, согласно которым популярность русского языка в мире продолжает снижаться. В исследовании приводились неутешительные данные: если до распада СССР в странах Западной Европы русский язык изучало около 550 тысяч школьников, то на момент проведения замеров – всего 225 тысяч, вдвое меньше. А в европейских ВУЗах русских язык изучает всего чуть более 28 тысяч студентов. В 2012 году заместитель директора по научной работе Центра социологических исследований Минобрнауки Александр Арефьев опубликовал прогноз, согласно которому численность знающих русский язык людей должна сократиться к 2025 году до 215 млн.

Следует отметить, что несмотря на относительную экономическую стабильность нулевых и начала десятых годов (кризис 2008 года был скоротечным), общий эмоциональный настрой российского общества можно было назвать скорее мрачным, нежели оптимистичным. Одной из основных тенденций тех лет является массовая эмиграция, имеющая под собой нередко иррациональную почву, подспудное недовольство.

Упаднические настроения отступили после первых побед России на внешнеполитическом направлении – прежде всего, речь идет о присоединении Крыма, а кроме того, образовании ЛНР и ДНР и военной операции в Сирии.

И тотчас же начала расти популярность русского языка в мире, пусть и скромными темпами. К примеру, все большем спросом начали пользоваться курсы русского языка в таких странах Южной и Центральной Азии – Индонезии, Индии, Вьетнаме, Монголии и т.д. Очевидно, что в основе данной тенденции лежит не просто желание прочитать в оригинале произведения Чехова, но в первую очередь заинтересованность в укреплении экономических и политических связей с Россией, ясно обозначившей свои амбиции и возможности.

В начале 2016 года замминистра образования и науки Вениамин Каганов заявил о том, что русский язык должен со временем стать языком международного общения, наряду с английским. Об этом чиновник сообщил во время поездки российской делегации на 10-й Международный конгрессе высшего образования «Университет-2016» в Гаване.

Имидж – все

Не так давно кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что почти все жители планеты мечтают стать американцами. Хотя такое высказывание звучит оскорбительно для национальных чувств других народов, к сожалению, американский политик не так далека от истины, как хотелось бы.

Американцем удалось создать крайне привлекательный «экспортный» образ своей страны, превратив его в мощное орудие. Хотя в реальности жизнь в США значительно отличается от выдуманной картинки (значительное имущественное расслоение, давление полицейского аппарата на рядовых граждан, отсутствие социальных гарантий и т.п.), миллионы советских граждан верили в существование страны молочных рек и кисельных берегов за океаном. Во многом именно эта вера и стала стимулом для разрушения СССР – величайшей империи, не сумевшей избавиться от ярлыка «Восточного Мордора».

И, важно отметить, языковой вопрос сыграл в данной трагедии не последнюю роль: если в США единственным государственным языком считается английский, и использование любых других наречий возможно лишь в кругу семьи, то Россия сегодня продолжает политику большевиков, поощряющую воскрешение из небытия региональных языков, уроки которых вводят в программу местных школ.

Чем сильнее и успешнее государство, с тем большей охотой его язык учат граждане иностранных государств, это очень точный маркер, определяющий вес страны на международной арене и уровень ее экономики. Нам предстоит еще очень долгий путь в этом направлении.

Далее в рубрике