Не порть карму!

Еще немного, еще чуть-чуть! И в медицинской энциклопедии появится отдельный диагноз, который будет называться «Чувства верующих».

А началось все с депутата Натальи Поклонской, которая возникала то тут, то там с иконой в руках и, делая рекламу откровенно плохому фильму, утверждала, что его содержание нанесет непоправимый урон чувствам верующих.

Ей вторили некоторые деятели РПЦ. Один из них неслабо поднимал рейтинг анонсированной Поклонской за государственный счет картины, демонизировал режиссера и настаивал на том, что фильм должен быть обязательно запрещен к показу в России, а если его покажут, то (цитирую) «Россия погибнет, и это будет справедливо в очах Божьих».

Фильм с минимальным успехом прошел на экранах. Люди, выходившие из залов, пожимали плечами: «Ну, а что тут такого?». Ни Богу, ни дьяволу, ни, тем более, людям картина, распиаренная «чинушами и святошами», мягко говоря, «не зашла».

Однако гвалт, из которого вычленили два слова — «чувства» и «верующие» — сыграл-таки с Россией злую шутку.

Верующие, славящие своих богов автоматными очередями в центре Москвы, а также верующие, выращивающие на своих плантациях по 1200 кустов конопли, похоже, начали безостановочно выискивать в российском теле- киноконтенте «блох» - уязвляющие их чувства моменты!

Под «шквальным огнем» претензий оказалось ТНТ.

То, что этот канал давно пора прикрыть за внесение существенного вклада в процессы дебилизации населения России, сомнению не подлежит.

Достаточно славно начинавший ровно 20 лет назад телевизионный канал сегодня скатился к юмору, ватерлиния которого проходит чуть ниже пояса. В том же «Comedy Club» за 40 минут эфира можно услышать более-менее приличную шутку, над которой и посмеяться не грех.

Но если оценивать художественные достоинства отечественного телевизионного продукта, то тогда «волчий билет» должны получить две трети (вру – 90%!) русских режиссеров и телепродюсеров, скармливающих нам откровенно бездарный телекомбикорм.

Не лучше дела обстоят и в кино, если, конечно, за дело не берется Сергей Сельянов или режиссер Юрий Быков, создающие по-настоящему качественное кино.

Но мы живем в эпоху «волчьих законов дикого капитализма». Именно поэтому у создателей «тнт-образного» (и подобного ему — ртр- и нтв-образного) контента на все претензии есть одна мастерская отговорка: «Нас смотрят люди! Спрос рождает предложение!».

Причем спрос этот настолько велик, что с 20 ноября 2017 года канал ТНТ полностью отказался от иностранного продукта, заменив его фильмами, сериалами и передачами собственной «фабрики юмористических ужасов».

О чем же была передача, которая «ущемила калмыков за религиозные чувства»?

— Виталий, пришло, наконец! – вбегает в офис друга молодой человек, который держит в руках коробку. – Прикинь, неделю парился, подарок для Жени искал. Ну, чтоб не просто так, а со смыслом.

Он извлекает из коробки приобретенную скульптурную композицию, изображающую акт соития.

— Ну, смысл, конечно, понятен, - глубокомысленно отвечает Виталий.

— Блин, в Интернете на фотке она совсем по-другому выглядела! – расстраивается молодой человек. — Это, типа, символ слияния пустоты и безмятежности.

— По мне — это символ (прим. авт. – кое-чего другого). Даже на вас похоже! Это ты такой — побольше. Это она — поменьше. Нормальный намек.

— Да какой намек? Просто у нее в кабинете полно всяких статуэток, Будды там… Я ж не думал, что эта такая будет.

Вот, собственно, и весь трэш.

Никто не сомневается, что эта малосмешная сценка, которой могли бы искренне порадоваться учащиеся ПТУ г. Череповца, до глубины души оскорбила калмыков. Более того, не просто оскорбила, а затронула самое святое, что есть у представителей этой замечательной и трудолюбивой нации – их религиозные чувства.

Как всегда «проблема» потребовала вмешательства многоуважаемых чиновников. Они не могли не среагировать на претензии масс, в особенности, в день, когда во всем мире празднуют Рождество.

Остаются лишь два вопроса.

Вопрос № 1.

Что делают верующие буддисты с их уязвимыми чувствами на канале «ТНТ»? Ждут, когда же, наконец, начнется, передача «Слово Пастыря» или сериал, снятый по мотивам «Бхагавадгиты»? Ведь с таким же успехом можно заглянуть в закрытые клубные заведения Москвы, увидеть там не менее «шокирующую» сцену и обвинить «треклятых русских» в оскорблении Далай-ламы.

И, собственно, вопрос № 2.

Не пора ли наложить мораторий на упоминание любых нацменьшинств и любых религий (включая фейковые), пока кто-нибудь не сподобился написать жалобу на оскорбление чувств пастафарианцев, поклоняющихся Летающему Макаронному Монстру?

В мою бытность сценаристом одного из детективных сериалов, который рассказывал о нелегкой работе российских экспертов-криминалистов, редакторы «подстраховались» изначально.

В сценарной задаче, которая на сленге киношников называется «глумливым» термином «библия», было черным по белому написано. «Никаких нацменов! Никакого упоминания религий, философских течений и т.п.!».

Долгое время (и, по-моему, даже сейчас) в сценариях серий не упоминались и не упоминается название города. Делается это для того, чтобы жители регионов не думали, что все самые интересные убийства происходят в Москве, и не обижались на «резидентов» столицы.

Мы не упоминали реальные названия микрорайонов, выдумывали несуществующие в Москве название улиц, дабы на нас не обиделись главы управ, которые могли бы, при желании, «предъявить» в стиле: «А чего это бабу завалили на территории именно моего района?! Отродясь такого не было!».

Специально под сериал была выдумана отдельная – не существующая в реальности! – структура. ФЭС – Федеральная экспертная служба!

Для чего?! Это исключало напрочь потенциальную возможность приносить извинения за совершенные ошибки милиционерам, а затем и полицейским всех мастей и подразделений. А вдруг придется показать на экране непорядочного стража порядка? Не порядок! Оскорбление полицейского? А вот и нет. У нас не полицейские, а «чудо-эксперты». И служба их невсамделишная.

Одиннадцатый год сериал кочует с одного телевизионного канала на другой. Количество отснятых эпизодов (серий) перевалило за 1700. А количеством «убиенных» ввиду сценарной необходимости героев можно было бы заселить карликовое государство а-ля Лихтенштейн.

Но… Москва, предстающая перед зрителем в этом телесериале, кажется поистине ирреальной. Русские дворники, русские таксисты, при необходимости хамоватые русские продавщицы с типично рязанскими (как вариант – вологодскими) физиономиями.

Все убийцы (поголовно) исключительно русские! Башкиры, калмыки, таджики, татары, киргизы, буряты, осетины, азербайджанцы, ингуши, чеченцы, мордвины, а также представители других национальностей, населяющих Россию, нами очень-очень довольны и с удовольствием смотрят сериал.

Учитесь работать, тнт-шники!

Да! И если кого задел – заранее приношу свои извинения. Позиция редакции ни в коем случае не совпадает с моей личной.

Фото: ТНТ

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