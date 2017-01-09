Подмосковный блэкаут

В Красногорске местные власти в воскресенье объявили режим ЧС. Поводом стали вовсе не тридцатиградусные морозы, установившиеся в Московской области, а вчерашняя авария на котельной, в результате чего без тепла осталось почти 12 тысяч человек. Об этом сообщил через свой Instagram глава Красногорского района Михаил Сапунов.

«В результате аварии на котельной КМЗ остановлена работа всех котлов. Проводится ремонт сгоревших насосов. Наполняется система водой, после этого будут запускаться котлы», - написал Сапунов. «Ведутся ремонтно-восстановительные работы на котельной КМЗ. Восстановлена циркуляция водоносителей, запущен один водогрейный котёл. Теплотрасса не разморожена. Развёрнуты пункты обогрева и временного размещения для населения в гимназии №2, школах №4 и №11 города Красногорска».

На данный момент работа котельной восстановлена не в полном объеме. Как сообщил Интерфакс, это уже не первый сбой в работе отопительной системы. Первый инцидент случился накануне, 7 января, тогда почти 84 дома в Красногорске получали недостаточный объем тепла из-за остановки двух котлов из трех. Без тепла также остались 4 социально значимых объекта: больница, два детских сада и школа.

Это не единственный сбой в работе коммунальных служб в Подмосковье в эти морозные дни. В рождественскую ночь свыше ста тысяч человек в подмосковных Люберцах остались без электричества, а некоторые — и без воды и отопления. Люберцы сами по себе город не маленький, а из-за аварии, кроме них, пострадали жители Котельников, Лыткарино, Дзержинского, микрорайона Белая Дача, а также многочисленных поселков — Томилино, Островцы, и другие. Как сообщали жители. дозвониться до диспетчеров коммунальных служб было очень трудно. Глава администрации Люберец Владимир Ружицкий распорядился устранить последствия аварии в самое ближайшее время — и сдержал слова: спустя примерно 4 часа электроснабжение было восстановлено. Правда, при таких морозах многие жители успели основательно замерзнуть.

Разумеется, виной всему вовсе не морозы — тридцать градусов для московских широт вовсе не катастрофа. Причина — катастрофическая ситуация с застройкой. И Красногорск, и Люберцы — районы с очень плотной застройкой, где буквально яблоку негде упасть. Градостроительная политика как таковая отсутствует, хочешь строить в поле или во дворе между домов — пожалуйста, только знай, кому руку нужно пожать. Бетонные джунгли вокруг Москвы разрастаются, а в инфраструктуру алчные застройщики вкладываться явно не спешат. Если детский сад или школу еще худо-бедно могут расщедриться и воткнуть где-нибудь посреди 20-этажных коробок, то с дорогами, канализацией, трансформаторными станциями, котельными дела обстоят куда хуже.

Вот и не справились изношенные коммуникации с пиковой нагрузкой. Ни для кого не секрет, какие сверхприбыли извлекают компании, городя вокруг Москвы лес из бетонных высоток с минимальными социальными и инфраструктурными обязательствами. Ведь в этом уравнении подразумевается, что за них должны платить сами жители — многочасовыми стояниями в пробках, перебоями с электричеством, постоянно лопающимися трубами, прорывами канализаций и подобными издержками жизни в «современном и комфортном жилье», которое обещают нам с рекламных плакатов. Только вот представления о комфортном жилье у нас с застройщиками и чиновниками, видимо, слишком разное. Кому — пентхаусы в Малибу, а простым россиянам — бетонные душегубки, еще и с коммунальными проблемами.

Далее в рубрике