Подкидышей не будет
фото: gcshelp.org

фото: gcshelp.org

Почему запретами не удастся решить проблему младенческих убийств

Бэби-боксы в России запретят. Соответствующий закон приняло правительство. За размещение при учреждении специально оборудованного пункта приема нежеланных младенцев законопроектом предусмотрен штраф – до 5 миллионов рублей, а работу самой организации можно будет приостановить на срок до 90 суток.

Автором законопроекта стала сенатор Елена Мизулина, он был внесен в Госдуму еще в июне. По ее мнению, сама идея бэби-боксов – неправильная: по сути, это поощрение со стороны государства отказываться от новорожденного. «Невозможно точно установить число детей, оставленных в бэби-боксах и установить, какова их дальнейшая судьба. В-третьих, навсегда нарушается право ребенка на идентичность, то есть право ребенка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение», - считает сенатор.

Правительство поддержало инициативу Мизулиной. «Целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью выполнения Российской Федерацией положений Конвенции о правах ребенка, поскольку существование в ряде субъектов Российской Федерации специально создаваемых мест для оставления детей после рождения нарушает статьи 6 — 9 и 19 данного международного договора», — говорится в официальном отзыве Правительства РФ. Теперь закон ожидают последующие чтения – правительство приняло инициативу лишь при условии, что будут учтены все замечания и доработки.

Особые места, где женщина может оставить новорожденного и сохранить при этом свою анонимность, появились еще в средние века. В настоящее время под бэби-боксом подразумевается особым образом сконструированный ящик, куда можно положить младенца. Через некоторое время после закрытия дверцы она блокируется, а на пульт дежурного поступает сигнал о том, что в ящике находится ребенок. Он извлекается из ящика медиками и сотрудниками полиции, составляется акт, а затем ребенок передается под опеку государства.

Посредством бэби-боксов власти самых разных стран борются с убийствами новорожденных детей: часто мать при невозможности заботиться о ребенке либо в ситуации, когда он нежеланный, может попытаться избавиться от него не самыми гуманными способами. Происходит это и в благополучной, казалось бы, Европе, и в России. Статистика пугает: например, за 2010-2013 годы, по данным МВД, было зафиксировано 530 случаев убийства младенцев матерью. Их трупики находят в мусорных контейнерах, на свалках, в парках.

В России бэби-боксы в самых разных регионах страны появились в 2011 году. Благодаря им, гарантированный шанс на жизнь получили несколько десятков малышей. Однако у бэби-боксов почти сразу же появились и противники. Прежний детский омбудсмен, Павел Астахов, утверждал, что «это противоречит федеральному законодательству, потому что ребенок оставляется анонимно, а каждый ребенок имеет право знать о своей матери и отце, это должно быть оформлено юридически, эти процедуры существуют, и их нельзя нарушать». По сути, его куда больше волновала формальная, юридическая сторона вопроса, чем право младенца на жизнь. Позиция других структур, например, РПЦ, была неоднозначной: некоторые священники заявляли, что главное – чтобы младенцев на помойках стало меньше. Другие говорили, что это вредит семейным ценностям.

Многие опасаются, что запрет на бэби-боксы, а также последние широко обсуждаемые инициативы – штрафы за тунеядство, под которые автоматически попадают матери, ухаживающие за ребенком, предложенная Патриархом Кириллом идея о запрете абортов в России – могут привести к тому, что в криминальной сводке вновь можно будет увидеть истории с шокирующими деталями - завернутые в тряпье трупики младенцев на свалках, детские останки в мусорных баках. Складывается ощущение, что понимание проблемы есть и в высших эшелонах власти – по крайней мере, если верить официальным заявлениям.

«Для решения проблемы подкидышей нужно вместо создания комфортных условий для отказа от ребенка сместить акцент на усиление поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - заявила Елена Мизулина. Однако почему-то вместо реальной помощи молодым матерям и проработки грамотной социальной политики власти действуют так, как быстрее и удобнее: запретить, и точка. Аборты, отказ от ребенка, убийства новорожденных – да, это все страшные явления, бороться с которыми нужно.

Но не менее важно понять, что это лишь следствие страшных социальных условий, в которых живут российские женщины. Это нищенские пособия, катастрофическая нехватка мест в яслях и детских садах, проблема с трудоустройством – перечислять можно бесконечно. Это – суровая действительность, с которой сталкиваются миллионы россиянок. И тот факт, что в таких условиях темпы депопуляции в России пусть и медленно, но снижаются, можно назвать настоящим подвигом наших женщин. Запреты могут работать лишь в одном случае: если государство, которое называет себя социальным, таковым и является.

Теги:
Места: Россия
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