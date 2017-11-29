Почему детей лишают праздника?

В Казани и Новосибирске, Кирове и Самаре перед новогодними персонажами закрываются двери детских садов. В лице дедушки Мороза и Снегурочки увидели коррупционеров и субъектов, способных навредить психическому здоровью детей.

Киров

Местные власти этого города категорически не согласны с тем, что в новогодний период на муниципальных площадках (читай – в детских садах), не платя дань, работают актеры и фотографы.

Городской чиновничий аппарат решил это безобразие прекратить и запретил нанимать для устроения детского праздника сторонних актеров.

Соответствующим постановлением кировского муниципалитета проведение утренников с участием приглашенных артистов отныне попадает под категорию «Организация массовых мероприятий» со всеми вытекающими последствиями.

У обеспокоенных таким странным решением пап и мам возникла закономерная обеспокоенность. Какой Новый год без деда Мороза? Но чиновники порекомендовали родителям справляться своими силами — надевать бороды да красные тулупы и веселить детишек, кто во что горазд.

Однако не все родители готовы стать ряженными. Тем более, что многие понимают: ребенок прекрасно узнает собственного папу, одень он хоть три бороды. Получится, что дед Мороз… так и не пришел? Сплошное расстройство!

Есть ли решение проблемы? Конечно!

Чтобы устроить представление с приглашением деда Мороза для своих детей кировчане должны

собраться и принять единогласное решение родительского комитета (в случае, если кто-то из родителей будет категорически против, дело может «не выгореть»)

заплатить 400 рублей за использование «муниципальной площадки».

Казань

Не менее непримиримыми оказались борцы с коррупцией в Казани, где деда Мороза также объявили нежеланной персоной «по просьбам трудящихся». То есть, родителей, которые – опять-таки! — могут сами спеть и сплясать на детском утреннике. Им даже можно поводить вокруг елочки хоровод со своими и чужими детьми, но при одном условии: если у папы и мамы будет

отсутствовать судимость (срок получения соответствующего подтверждения в структурах МВД РФ – 30 календарных дней). Также потребуется оформление санкнижки.

Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение»

Новосибирск

В столице русской Сибири запрет на приглашение деда Мороза выглядит наименее меркантильным и более утонченным. Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова в интервью «РБК» заявила:

«Дети (прим. авт. – в детских садах) очень малы, и Дед Мороз для них непонятен — так поясняют эксперты. Поэтому в младшие группы можно звать только Снегурочку, но психологи не советуют делать и этого».

Действительно ли вопрос требует вмешательства властей? И в чем причина таких абсурдных решений? Может быть заработки актеров, участвующих в новогодних представлениях, настолько высоки, что чиновничий аппарат дает понять: «Бог велел делиться!»?

Как тут не вспомнить бородатый анекдот, в котором русскому актеру звонят из Голливуда и приглашают на съемки блокбастера? Обрадовавшись поначалу, он категорически отметает предложение, узнав, что съемки будут проходить в период с 20 декабря по 15 января.

У артистов — действительно! — недели эдак за три до Нового года начинается «елочный чес», заканчивающийся в середине первого месяца наступившего года. И на утренниках многие из них спокойно зарабатывают себе на отпуск в июле. В этой связи решение местных властей проконтролировать, платят ли актеры налоги с «новогодних гастролей», выглядело бы, по меньшей мере, логично.

Но почему борьбу с коррупцией в регионах нужно начинать с детских садов, требуя с родителей, мужественно переносящих и без того немаленькие поборы, очередные 400-500 рублей за приглашение артиста?

Может, лучше попросить внести платеж «за использование муниципальной площадки» тех государственных служащих, которые на скромную зарплату регионального судьи запросто приглашают на праздник Николая Баскова, Веру Брежневу и Валерия Меладзе?

А 400 рублей пускай останутся детям на конфеты.

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