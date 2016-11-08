Побои – дело семейное

Из российского уголовного законодательства будет исключена статья о семейных побоях. Вице-спикер Госдумы руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил, что ЕР собирается разработать законопроект, который переводит данные инциденты в разряд административных правонарушений. По его словам, такая мера «сбалансирует и нормализует отношения в обществе». Васильев добавил, что к обсуждению поправок будут привлекаться другие политические фракции и общественные организации.

Инициатива «Единой России» укладывается в рамки курса на гуманизацию законодательства, который объявил президент РФ Владимир Путин в декабрьском послании Федеральному собранию. После этого Верховный суд (ВС) внес в Госдуму пакет поправок о декриминализации побоев (ч. 1 ст. 116 УК РФ), угрозы убийством или причинением тяжкого вреда (ч. 1 ст. 119 УК РФ), злостного уклонения от уплаты алиментов (ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ) и использования заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

В общей сложности по этим статьям за решетку ежегодно попадают 115 тысяч человек - это примерно 20% от общего числа заключенных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Одновременно государство прилагает усилия по введении практики обязательных, исправительных и принудительных работ. Как отмечают эксперты, данная мера призвана разгрузить переполненные тюрьмы и сэкономить на содержании заключенных. Доля оправдательных приговоров в России чудовищна мала - 0,45%.

12 тысяч смертей

Опрошенные «Русской Планетой» эксперты сошлись во мнении, что «Единая Россия» предложила адекватную инициативу, так как случаи примирения в семье широко распространены. «Главной особенностью судебной практики по делам, связанным с насилием в семье, является высокая частота эпизодов примирения истца с ответчиком на основании ст. 25 УПК РФ и 76 УК РФ», - говорит Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры».

По его словам, жертвы, в большинстве случаев предпочитают продолжить проживание под одной крышей с обидчиком, исходя из материальных соображений (отсутствие иного постоянного места жительства или стабильного источника доходов), социальных предписаний (стремление сохранить семью ради ребенка), или не будучи в силах преодолеть свою эмоциональную привязанность к нападавшему.

Адвокат Олег Сухов отметил, что только 3% случаев домашнего насилия становятся в итоге поводом для возбуждения дела, закончившегося вынесением приговора: «В остальных случаях либо жертвы в принципе отказываются подавать заявление, либо процесс заканчивается примирением сторон». Сухов констатировал, что чаще всего причиной побоев в семье становятся пьянство, споры вокруг финансовых вопросов, круга общения и личных отношений.

«Масштабы распространения побоев, нанесенных родственниками, достигают впечатляющих показателей: только лишь число эпизодов насилия между супругами ежедневно превышает 36 тысяч!» - указывает Сухов. Адвокат Виктор Наумов добавляет: «Случаи побоев внутри семей происходят чаще, чем принято считать официально. По подсчетам социологов, только ежегодно от насилия со стороны домочадцев гибнет от 12 до 14 тыс. женщин. Число же людей, которые просто терпят систематические побои, больше на порядок».

Эксперты считают, что предложенная ЕР гуманизация УК РФ не связана с решением властей окончательно отказаться от ювенальной юстиции. В России практика обращений детей в органы на своих родителей развита слабо. Большинство заявителей, обращающихся в суд и полицию с исками подобного рода, являются совершеннолетними. Скорее всего, государство стремится снизить нагрузку на следователей, судебную и пенитенциарную системы.

Гуманизация без просвещения

Реальность такова, что до 40% всех тяжких преступлений в России совершаются близкими родственниками. Речь идет о хорошо знакомой по «ментовским сериалам» бытовой преступности, когда в порыве ревности или пребывая под градусом отец избивает жену или детей. Жертвы побоев вызывают полицию, которая проводит с буяном разъяснительную беседу и предлагает им забрать главу семейства в участок.

Некогда разъяренный мужчина делает жалобный вид: «Ты ж моя жена! Как так можно? О детях подумай!». Попавшие под горячую руку домочадцы успокаиваются и начинают иначе смотрят на конфликт. Как правило, женщины просят правоохранителей отпустить буяна и отказываются писать заявление, а если сделали это, то забирают его.

Проблема домашнего насилия в России крайне актуальна, и она не решается в рамках действующего законодательства. За решетку отцы-самодуры почти не попадают, а случаи рецидивов - на каждом шагу. Это означает, что государству необходимо предпринимать меры иного характера, несвязанного с уголовной ответственностью. Однако декриминализация побоев должна стать лишь первым шагом на этом долгом пути.

«Законные методы профилактики семейного насилия в виде профилактических бесед с участковыми или визитов к психологу дают слабые эффекты. По этой причине с побоями в семье борются неофициально, прибегая к такому инструменту, как запугивание при помощи знакомых или друзей», - отметил Виктор Наумов.

Инициатива «Единой России» представляет собой полумеру. Правящая партия не предлагает комплексного решения, которое, конечно, выходит за рамки правовой системы и упирается в необходимость нового подхода к социальной и семейной политике. Чтобы исправить ситуацию, необходима кропотливая работа государства и общества.

Усилия должны быть направлены на прививание мужчинам мысли о недопустимости насилия в семье как метода воспитания или решения личных проблем. Гуманизация УК РФ без просвещения не прибавит гуманизма в сознание тех, кто позволяет себе поднимать руку на женщин и детей. Более того, отсутствие уголовного наказания может усугубить проблему, так как отцы семейств потеряют страх перед тюрьмой, который их раньше хоть как-то сдерживал.

Далее в рубрике