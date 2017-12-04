Победители!
Победители!

Ветераны Великой Отечественной в Москве продемонстрировали триумф единства

Вот уже в 12-й раз Центральный Музей Победы открыл свои двери для самых желанных гостей. Да что там гостей – своих хозяев – тех, в благодарность кому он и был основан ещё в середине 90-х, как и весь мемориально-парковый комплекс Поклонная гора.

Более трёх сотен ветеранов из пятнадцати стран приехали сюда в не самую погожую погоду и надо отдать должное организаторам события – Благотворительному фонду имени Мариса Лиепы и Объединенной металлургической компании, которые смогли организовать для фронтовиков максимально комфортные условия – гостей и их родных доставляли к месту торжества автобусами от гостиницы «Молодёжная» (плюс в карму за оригинальный комплимент), а также от ближайшего метро.

Символической была выбрана дата торжества – 2 декабря – день начала контрнаступления советских войск под Москвой. Что, конечно, не привязывало всё событие к этой дате. Увы, год от года ветеранов становится всё меньше и каждая такая дата – прежде всего повод очередной раз поблагодарить этих людей за ту победу, которой мы все, живущие ныне, обязаны просто фактом своего существования.

Андрис Лиепа и генерал армии Михаил Моисеев

Большинству героев вечера – глубоко за 90, но им смерть не страшна - с ней не раз они встречались в бою, как поётся в той фронтовой песне на стихи ….. Их, кстати, фронтовых хитов звучало на торжестве множество, в исполнении как самих ветеранов, так и звёзд. В гости к фронтовикам пожаловали финалисты проекта «Голос», а также Лев Лещенко, исполнивший помимо «Дня Победы» несколько своих эстрадных шлягеров. 

Шикарный парадный зал, банкетные столы в белоснежных скатертях, ломящиеся от снеди, шикарная праздничная программа с конферансом от Андриса Лиепы и Екатерины Стриженовой, но главное – встреча с теми, с кем когда-то делили окопы, землянки и палаты в госпиталях, с кем оплакивали боевых товарищей и ликовали после исторических слов Левитана по радио. 

Нынешний Бал Победителей, как и в предыдущие годы, явил поистине метафизическую картину единства, которое выше любой политики. Где-то там, в высоких кабинетах армянские и азербайджанские чиновники не могут договориться меж собой, а ветераны из Баку и Еревана вот здесь, в этом зале, сердечно обнимаются, фотографируются, поднимают тосты. А вот и ветераны из Киева и Донецка, которые здесь же и в режиме реального времени творят новую победу – разума и чести над подлостью. У фронтовиков свой мир, без границ и конъюнктуры - пожалуй, идеальная модель жизнеустройства. Да и можно ли иначе, когда всякий раз, обнимая фронтового товарища и выпивая с ним рюмку, не знаешь, увидитесь ли ещё.

Организаторы Бала Победителей со своей стороны могут пообещать дорогим фронтовикам лишь то, что в их силах – в последующие годы организовать торжества не менее яркие и душевные, на том уровне, которого победители в Великой Отечественной достойны. Мы же – 20-30-40-летние их внуки и правнуки должны с честью хранить память о той жертве, что семь десятков лет назад принесла наша страна для нашего спокойного Сегодня. Ныне живущие ветераны большего и не просят.

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