Площадь разбитых надежд

Поздним ноябрьским вечером, три года назад, сотни людей вышли на площадь независимости в Киеве, протестуя против решения правительства не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Оно готовилось несколько лет, Украина всерьез готовилась к подписанию и даже выполнила значительную часть требований со стороны Европейского союза. Однако 21 ноября правительство, возглавляемое Николаем Азаровым, решило приостановить подписание.

Начался Майдан, который тлел весь декабрь, а затем взорвался в феврале с расстрелом «Небесной сотни». До этого еще была надежда, что оппозиции, возглавляющей Майдан, и властям, удастся как-то договориться. После первых кровавых столкновений и расстрелов людей стало ясно: просто так Майдан уже не закончится. Он потребует новой крови. Ей должен был стать сбежавший в Россию трусливый президент Виктор Янукович, так и не нашедший в себе – или вокруг себя? – силы прекратить начавшееся в Киеве безумие.

Довольствоваться одним лишь трофеем в виде «золотого батона» Майдан уже не хотел. Вскоре из страны побежали члены его команды, а на роль жертв годились все, хоть сколько-нибудь связанные с бывшей партией регионов и прежней властью, и в особенности – с «клятыми москалями». А вскоре в стране началась война – не все поддались революционному майданному мороку, многие видели истинные лица оппозиции, разительно отличавшиеся от Майдана варианта 2004 года.

Признайтесь: тогда, три года назад, мы, россияне смотрели на Майдан как на нечто несерьезное, на очередной бунт непослушных, при этом переживая за братьев и искренне разделяя вместе с ними веру в то, что олигархи должны делиться состоянием, власть не должна воровать, народ должен жить достойно, и прочее, и прочее. Но было и отличие: нынешний Майдан довольно быстро показал свое истинное лицо. Которое, скривившись в гримасе ненависти, говорило нам: «вы – москали, мы вас ненавидим и будем убивать». Кто-то смеялся и не верил, что это всерьез. После того, что сотворила дорвавшаяся до власти эта самая гримаса в Донбассе – сомнений не должно было остаться никаких, по крайней мере, у тех, кто дружит с рассудком и логикой.

Несбывшиеся надежды

Сейчас и на Украине народ понимает: его завели куда-то не туда. Безвизового режима нет, и будет ли – пока не до конца ясно, несмотря на какие-то пасы руками со стороны еврочиновников и подписанные бумажки. Соглашение об ассоциации с ЕС, из-за которого все и началось, действует, но явно не в интересах Украины, это озвучивают и на Западе. Так, обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойз считает, что ЕС цинично обманул Украину и предложил ей соглашение, аналогичное тому, что было подписано с Турцией в 1964 году. А это значит, что ни Украина, ни Турция членами ЕС не станут никогда.

Открытия европейского рынка также не произошло, а российский рынок Украина потеряла. После того, как вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной 1 января 2016 года, прошел всего лишь месяц, как беспошлинная квота на поставку основной сельскохозяйственной продукции из Украины в ЕС была полностью исчерпана. А к марту были исчерпаны и оставшиеся квоты, на другие товары. И продать их уже было некуда.

Вместе с тем Петр Порошенко, думается, живет в какой-то параллельной реальности. Вот его слова, сказанные в честь Дня Достоинства и Свободы – так теперь на Украине именуют начало Майдана. «Соглашение уже начало давать результат. Доля Европейского Союза в нашей внешней торговле составляет уже сейчас 41%. Рынок ЕС понемногу начинает компенсировать тот колоссальный удар по украинской экономике, социальной сфере и уровню жизни, который нанесла нам Россия — тем, что начала войну и в рамках гибридной войны закрыла доступ украинским товарам на свой рынок и блокировала транзит в другие страны».

Цена Майдана

Население же в обмен на мнимый доступ к европейским ценностям получило многократный рост тарифов, веерные отключения электричества по всей стране, экономию на горячем водоснабжении, а также проблемы с газом. Лишь сердобольность терпеливых российских властей не дает жителям незалежной остаться без тепла совсем – как это было в украинском городе Геническе Херсонской области, где ситуация была близка к гуманитарной катастрофе.

Обещание разобраться с олигархами также не было исполнено. После подачи налоговых деклараций в октябре этого года (по требованию Евросоюза, кстати) грянул скандал: оказалось, что у многих чиновников и нынешних представителей власти есть многомиллионные счета за границей, включая президента страны Петра Порошенко – который, кстати, так и не свернул кондитерское производство в «стране-оккупанте» под Липецком.

Европа скажет «до свидания»

Майдан начался как битва за доступ к европейским ценностям, со всесторонней поддержкой от западных партнеров. Но в попытке втянуть Украину за уши на свою орбиту Евросоюз и сам переживает нелегкие времена. После того, как ЕС накрыл жесточайший миграционный кризис, Европе стало резко не до Украины. Обострилась внутренняя борьба, в Великобритании случился Брекзит, да и с лучшими друзьями Порошенко – Ангелой Меркель да Франсуа Олландом вскоре придется попрощаться. А на смену им уже идут совсем другие политики, не стесняющиеся дружить с Путиным и призывающие к отмене санкций против России.

За три года мечты нынешней украинской власти уничтожить Россию при помощи Европы не оправдались. Несмотря на истерики в Киеве, все больше европейских политиков открыто признают Крым российским – причем уже далеко не только находящаяся в глухой оппозиции Марин Ле Пен. Запад готовил России унижение именно через украинский Майдан, но получилось ровно наоборот. Прошло три года – и вот о вмешательстве коварных русских в предвыборный процесс вовсю спорят не где-то там, а в Вашингтоне, столице мировой державы номер один и родине современной демократии. Могли ли украинцы даже в страшном сне представить такое?

«С самого начала российской агрессии против нас, украинцев, на Востоке нашего государства и в Крыму наше государство испытывает солидарную поддержку демократического мира, в первую очередь стран Большой семерки и Европейского Союза. Я искренне благодарен лидерам Соединенных Штатов, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании за принятое на днях решение продолжать санкции в отношении России до прекращения агрессии против Украины. Надеюсь, что такой подход будет положен и в основу очередного решения Совета Европейского Союза о продлении действия секторальных и экономических санкций против России», - продолжает бредить Порошенко, при том, что в США избрали нового президента, уже озвучившего свою позицию и по Крыму (это дело русских), и по самой Украине (что США вообще забыли на этих задворках Европы?), а новыми лидерами Европы с большой долей вероятности могут стать друзья Путина – такие, например, как кандидат в президенты Франции, бывший премьер Франсуа Фийон.

Майдан: расходиться рано

Проблем у Украины нынче столько, что без очередного Майдана уже не обойтись. Несмотря на протестную апатию, люди, возмущенные катастрофическим падением уровня жизни, чувствуя себя обманутыми, готовы выйти на улицы вновь. Воспользоваться этой энергией по-прежнему желающих много: это и Юлия Тимошенко, и бывшая Партия Регионов, ныне – оппозиционный блок, и даже движущая сила Майдана-2013 – радикальные националисты, недовольные недостаточной степенью радикальности нынешних властей.

Несколько дней назад лидер партии «Батькивщина», Юлия Тимошенко, призвала всех граждан Украины выйти на улицы и начать акцию протеста. Изначально планировалось, что 15 ноября на улицы выйдут вкладчики закрытых банков, потерявшие свои накопления, а позже к ним присоединятся члены профсоюзов. Люди хотели также выразить свое несогласие с тарифной политикой украинкой власти – ростом цен на услуги ЖКХ. Вчера вечером в центре Киева между полицией и протестующими произошли первые стычки. Радикалы пытались снова поджечь покрышки, но правоохранители их задержали. Пришлось довольствоваться малым: митингующие разгромили одно из отделений Сбербанка.

«Преодолевая огромное политическое, военное, экономическое сопротивление со стороны российского агрессора, новое украинское общество упорно и неустанно строит собственный европейский дом», - такими словами Порошенко поздравил страну с новым украинским праздником – «Днем Достоинства и Свободы». Однако если дела на Украине будут идти так же – в 2017 году слова в годовщину Майдана будет говорить уже совсем другой человек.

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