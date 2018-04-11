Не платят зарплату? Жалуйся онлайн

Те, кому задерживают заработную плату, могут забыть дорогу в трудовую инспекцию. Нет нужды искать почтовый адрес Федеральной службы по труду и занятости. И уж конечно, совершенно бессмысленно рыдать ночами в подушку, вспоминая о своих трудовых достижениях и обижаясь на несправедливого нанимателя, который не то что премию, а законную получку отдавать не желает.

Пользователи смартфонов могут зайти в Google Play или AppStore, скачать предложение «Я – инспектор» и сообщить о задержке своей зарплаты в «Роструд».

Фото: PП

Какова предыстория у этого интересного приложения? И где она берет начало – в 2017, 1917 или 1861 году? Корреспондент «РП» разбирался.

Совещание на «высоком уровне»

Минувшей осенью глава российского государства Владимир Путин в ходе очередного рабочего диалога с министрами отметил: «Более 60 тысяч наших граждан не получают зарплату вовремя. Задолженность превысила 3 млрд и близится к отметке в 3,5 млрд рублей. Это что такое?».

Присутствовавший на заседании российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин заверил президента, что ситуация с задержками зарплат выглядит в стране по-прежнему остро, однако, в 2016 году все было еще хуже: горе-работодатели должны работникам от 4,5 до 4,8 млрд рублей.

Министр, занимающийся вопросами охраны труда и социальной защиты, признал, что проблема заявителей решается в «ручном режиме» и пояснил, что «на каждое поступившее о задержке или невыплате заработной платы сообщение трудящихся следуют меры инспекторского реагирования».

И действительно: Федеральная служба по труду и занятости, в полном соответствии с действующим законодательством, обязана разобраться в каждой ситуации. Но озвученный главой Роструда «ручной режим» регулирования прав работников не может не вызвать тягостного ощущения.

Такое признание, как минимум, свидетельствует о том, что поговорка «Хозяин — барин» и сегодня остается как никогда актуальной в России.

Системного контроля в остром для многих вопросе невыплат и задержек заработной платы в России нет. И с учетом текущей финансово-экономической ситуации никто не будет утруждать себя разработкой неких специфических алгоритмов, которые позволили бы выявлять работодателей, путающих работников с крепостными.

Наших «хозяев» ничуть не смущает, что Президент России обратил внимание главного трудового инспектора страны на необходимость безотлагательного принятия срочных мер.

Спасение голодающих – дело рук самих голодающих

Считают они. И на это у многих нечего возразить. Ранее «Русская Планета» поднимала вопросы выплат в конвертах, за которые в «дружественных» Соединенных Штатах вполне можно получить реальный срок.

Согласившиеся трудиться «вчерную» в нашей стране, де-факто и де-юре могут доказать, что находились в трудовых отношениях с работодателем только в том случае, если они заблаговременно озаботились созданием доказательной базы, подтверждающей факт рабочих отношений. Это аудио- и видеоматериалы, скриншоты рабочей переписки, с которыми, основательно рискнув, можно обратиться в полицию и в суд тем, кто не боится, что в этих инстанциях у работодателя есть прочные деловые контакты.

Но как быть, если не платят белую зарплату, презрев нормы и правила Трудового кодекса РФ?

«Терпеть или увольняться?»

Предлагает работодатель наемному работнику, забыв о том, что русский народ долго терпит условия, которые, увы, лишь с натяжкой можно назвать рабскими. Ведь рабам на галерах, по меньшей мере, полагалась чечевичная похлебка, а тем, кто работает в реалиях невыплат и задержек, талоны на питание в «инновационных» столовых, увы, не положены.

История красноречиво говорит нам, что когда терпение заканчивается, правящий класс лихорадочно приступает к поиску пресловутого «пятого угла», как это было в 1917 году, пытаясь чуть ли не вплавь осилить те 4 км, которые отделяют русский остров Ратманова от острова Крузенштерна, что находится в юрисдикции США. Затем, в эмиграции, богатеи слезливо ностальгируют по Родине, жалуясь на бесчеловечные репрессии и расстрелы (не к ночи вспомним 1937-й).

Почему невыплаты и задержки практикуют именно в России?

— С юридической точки зрения, платформой для невыплат сумм заработка являются всего два фактора, - считает Алексей Сафронов, более 20 лет изучающий природу возникновения и решения трудовых споров. — Первый – символическая наказуемость работодателя, которая граничит с отсутствием реального наказания. Второй – согласие работника трудиться в предлагаемых обстоятельствах, которые его не устраивают. Есть и третий – общечеловеческий. На любом этапе исторической реальности нашей страны (при монархическом, коммунистическом, «дико-капиталистическом» строе) многие работодатели не питали и не питают элементарного уважения к своим сотрудникам, демонстративно презирая их нужды и тяготы, возникающие в связи с невыплатами зарплаты.

Задержка заработной платы в странах Европы или в США явление крайне редкое. Санкции, которым подвергнут нанимателя нежелающего платить причитающие работникам деньги, там беспрецедентны. Не платишь деньги? Работники тебя не поймут. Просто не поймут. Придет проверяющая инстанция, которая перевернет офис вверх дном. Ревизоры найдут причину, по которой не выплачиваются деньги. Если компания платить не хочет по какой-то совершенно немыслимой для западных стран причине — это штраф. Очень солидный штраф. Ну а если не может – разговор другой.

Будет начата процедура принудительного банкротства и распродажи имущества фирмы. Это покроет задолженность перед людьми. В России ситуация другая. Хозяин у нас, действительно, барин. И не платить зарплату, он может, по сути, сколько хочет.

Если даже найдется работник, который захочет нажаловаться в трудовую инспекцию, испортив трудовую биографию раз и навсегда, то компанию оштрафуют на 30-50 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель, не рассчитавшийся с наемным работником, отделается и вовсе смехотворной суммой — от 1 до 5 тысяч.

Но трагедия в другом: если бы работодатель знал, что за невыплату зарплаты он выложит в 10-15 раз больше, не факт, что деньги мы бы получали вовремя. Механизмов императивного выявления невыплаты нет. А работники будут молчать, зная, что всегда есть повод для того, чтобы заставить тебя выгнать по статье или написать заявление «по собственному».

Умное приложение приходит на помощь

Безусловно. Вот только нажаловаться на работодателя анонимно, как это частенько бывает в России, не выйдет. Решившимся предать огласке и вмешать государство в интимный вопрос финансовых взаимоотношений с работодателем, посчитавшим вас рабом, будет предложено авторизоваться через Единую систему аутентификации и авторизации «Госуслуги». Тем самым будет подтверждена личность заявителя.

Нажимаем «Войти», вводим мобильный телефон, привязанный к «Госуслугам» или адрес электронной почты, а затем вводим пароль.

Фото: РП

Предоставив приложению все права доступа, мы попадем в «удивительный и разнообразный мир проблем россиян». (Примечания автора: на момент авторизации в приложении было зарегистрировано 424 жалобы, подавляющее большинство которых касается задержек и невыплат зарплаты).

Смотрим. Анализируем. Со слов Президента России Владимира Путина проблемы с задержкой зарплат имеют 60 000 человек (и это лишь официальная статистика). Всего 10 000 человек скачало приложение. И 424 (примерно 0,8%) уведомили Федеральную службу по труду и занятости об имеющихся проблемах.

Что характерно: приложение появилось не вчера, и каждая поданная через него жалоба имеет определенный статус: «Проблема закрыта» или «В процессе решения». Пока что у большинства обманутых работодателем работников проблема находится «В процессе решения».

— Кто-то получил хорошие деньги, разработав очередной инновационный продукт, — считает эксперт в области трудовых споров Алексей Сафронов. — Нельзя сказать, что разработка бесполезна. Но решать с помощью инновационных технологий проблемы невыплат, давно получившие в стране характер пандемии, бесполезно.

Усиление ответственности за невыплаты ничего не даст. У нас миллионы предприятий в стране. И на каждое ревизора не пошлешь. Проблема не в законах, а в менталитете. В США законы, охраняющие права работника, даже хуже, чем в России. Там нет законодательного права на отпуск, а у нас есть. Еще нюанс: в Штатах предприятие не является «налоговым агентом». Пришел человек, получил зарплату. Потом он обязан уплатить с нее налоги самостоятельно. И какие налоги!

Возьмем другой пример: Япония. Там никому и в голову не придет отдыхать 30-40 дней, как в России. Это просто неприлично. А у нас на отпуск «40+ дней» может рассчитывать любой полицейский, охраняющий метро. Местами защита прав наемных работников организована с юридической точки зрения значительно лучше, чем в развитых странах мира.

Значит, дело не в законах. Дело в головах людей. Кто-то считает, что наша угодливая готовность трудиться за периодически выплачиваемые «на поддержание штанов» гроши или вовсе без них идет со времен СССР, когда «хирургическими методами» прививалась безропотная покорность руководству.

Вздор. Проблема возникла раньше. Намного раньше. Вспомните, у нас крепостное право отменили не так уже и давно. Короткая передышка, так и не сформировавшееся при царе правовое общество. А потом мы жили 70 лет в реалиях, когда попытки «покачать права» карались. Любые заявления о неправоте начальника отправлялись для рассмотрения и принятия решений тем, на кого мы жалуемся.

Вы понимаете, о чем речь? На генетическом уровне желания ссориться с «барином» ни у кого нет.

А если у кого и найдется? Коллектив таких же бедолаг, получающих, время от времени, копейки, конечно же, сплотится. Только не вокруг «бунтаря», а вокруг работодателя. Вас банально перестанут замечать в коридорах, понимая, что на этой работе дни ваши сочтены, и не желая светиться в вашем обществе, а на другую не возьмут.

Почему? Любой HR-менеджер из компании «А» снимет трубку и позвонит в компанию «Б»: «Как там работал Иванов? Жаловался? Нет-нет, спасибо, нам скандалисты не нужны».

Что ж делать? Обратиться в профсоюз для защиты прав? Это же доносительство. Нажаловаться в трудовую инспекцию, когда тебе не платили зарплату полгода? Позор. Устроить митинг? Или хотя бы реализовать свое право не выходить на работу после 15-дневной задержки зарплаты, которое гарантировано статьей 142 ТК РФ. Саботаж. К тому же, выйдем на улицу, спросим, кто вообще открывал этот ТК РФ или хотя бы держал его в руках?

А приложение хорошее. Вот только телефоны у многих в провинции до сих пор дисковые. И если мы хотим, чтобы у нас было все хорошо с правами работников, то телефон с таким приложением очень хорошо бы подарить человеку, который изжил в себе Homo soveticus.

Не слышали? Известный социолог Юрий Левада выявил и перечислил оставшиеся до нашего времени отрицательные черты данного психотипа человека. Это заниженные амбиции, безропотное повиновение любым действиям работодателя, лихорадочное стремление приспособиться к правовому произволу, а также готовность выполнять любые, зачастую безнравственные распоряжения администрации.

Что же делать? Установить приложение «Я – инспектор»? Или для начала устроить «инспекцию» своего внутреннего мира, ответив на известный вопрос питерского студента Родиона Романовича Раскольникова: «Тварь я дрожащая? Или право имею?».

Вопрос риторический.

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