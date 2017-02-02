Платный въезд в Москву: быть или не быть?

Принятый в декабре 2016 года в первом, основном чтении закон, позволяющий региональным и местным властям вводить платный въезд в определенные зоны городов, стал тревожным сигналом для многих автомобилистов, прежде всего столичных.

В нашей стране не так много городов, в которых проблема пробок была бы столь актуальной, что потребовала вмешательства депутатов Госдумы. Но, то, что инициатива законопроекта исходила от руководства департамента транспорта Москвы, объясняет многое. Платный въезд хотят ввести именно в столице. Хотя московские чиновники заявляют, что платного въезда в город не будет.

Так ли это, на круглом столе, организованным редакцией газеты «Московский комсомолец», выясняли Александр Поляков, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, Евгений Будник, депутат муниципального округа Басманный и Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России.

Ситуация на дорогах улучшается

Так считает представитель транспортного департамента Москвы Александр Поляков. Он указал на стремительный рост автомобилей в столице, ежегодно их число увеличивается на 120 тысяч. Никами строительными мерами проблему пробок не решить, необходимы ограничительные меры, одна из которых, платные парковки.

По мнению Полякова, введение этой меры значительно улучшило транспортную ситуацию в городе. Далее он привел ряд статистических данных, согласно которым, обстановка на дорогах значительно улучшилась. На 18% уменьшилось наездов на пешеходов, на 12% стало меньше ДТП и т.д.

Пробки в Москве – из-за плохой жизни во всей России

С утверждением, что платные парковки уменьшили пробки на дорогах, не согласен Евгений Будник, депутат муниципального округа Басманный.

«Что у нас решает проблему дорог – эвакуаторы или парковки? Остается гадать на пальцах».

Будник совершенно верно указал на первопричину транспортного коллапса – недостаточный уровень жизни в регионах приводит к внутренней миграции, Москва по-прежнему является центром притяжения для многих россиян. Жители других регионов массово переезжают на ПМЖ в Москву, часто уже со своими автомобилями. Эту проблему нужно решать на федеральном уровне, а именно развитием регионов.

Вторая причина – бесконечная застройка, застраивается каждый свободный клочок земли, город постоянно разрастается. Развитие транспортной системы не успевает за быстрым строительством жилых комплексов и офисных центров. В этом Евгений Будник видит непоследовательность действий столичных властей и несогласованность различных департаментов.

В-третьих, депутат убежден в малой эффективности и ненужности платных парковок. Платных парковок боятся только эвакуаторы. И из-за таких парковок «за бортом» оказываются пенсионеры, при средней пенсии в 15 тысяч рублей, ни один пенсионер не может позволить себе паркинг за 200 рублей в час.

Платное место не бывает пусто

С Евгением Будником согласен Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России.

«От того, платно или бесплатно припаркован автомобиль, дорожная сеть не расширяется».

Платные парковки ведут лишь к тому, что машины забивают дворы и детские площадки.

Повышением платы за парковку, Канаев назвал нормальным явлением только для чиновников, когда ничего другого они предложить не могут.

Платные парковки не смущают лишь обеспеченных людей, таких в Москве довольно много. Даже, если парковка будет стоить 500 или 1000 рублей в час, всегда найдутся автовладельцы, которые воспользуются этой услугой.

Видимо по этой же причине, на первом круглом столе, посвященном платным парковкам, Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, озвучил цену резидентской парковки – 160 тысяч в год. Такой тариф, конечно же, принят не был, но тенденция к повышению тарифов налицо. Хотя власти при вводе платных парковок говорили о 60 рублях в час и обещали плату не повышать.

Введут или не введут?

Всех в первую очередь интересовал вопрос, будет ли введен платный въезд в Москву. На этот вопрос Александр Поляков дал прямой ответ:

«В центре организации дорожного движения такой вопрос не поднимался».

С таким ответственным заявлением чиновника не согласен Сергей Канаев. Он обязательно и неизбежно произойдет, считает руководитель Федерации автовладельцев России.

Все признаки этого налицо – принятый Госдумой закон и обсуждение в обществе, что является «зондированием» общественного мнения. Техническое обеспечение для этого уже практически готово, интеллектуальная техническая система – камеры на дорогах столицы, при определенных настройках способны контролировать проезд по городу автомобилей и выписывать чеки на оплату проезда.

Более того, Канаев назвал стоимость въезда и сроки, когда он будет введен – после президентских выборов. По его словам, всё это будет осуществляться поэтапно, сначала для платного въезда введут какой-нибудь один исторический сегмент города с формулировкой, «чтобы было удобно осматривать туристам», потом другой и так охватят весь город до самого МКАДа. Въезд в город будет начинаться именно со МКАД, т.к. технически только с «кольца» можно сделать платным въезд в город.

Как предположил Канаев, платный въезд в Москву будет произведен… по просьбам жителей Москвы. Такой опыт у столичных властей имеется, с подобной формулировкой была введена платная парковка.

В заключение Канаев сгладил острую тему замечательным предложением – раз в Москве будет платный въезд, значит должен быть и платный выезд. Для москвичей, разумеется.

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