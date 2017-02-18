Частичное признание

Вопреки пессимистичным разговорам про «Путин слил Донбасс», президент подписал сегодня указ, которого так долго ждали. Нет, не о признании самих республик – пока что лишь о признании документов, в них выдаваемых. Таким образом, все официальные бумаги из ДНР и ЛНР будут признаваться как действующие на территории Российской Федерации.

Речь идет о паспортах, свидетельствах о рождении и заключении брака, документах об образовании, перемене имени и многих других. А также – о регистрации транспортных средств, равно как и сами транспортные средства с местными, «дэнээровскими» и «эленеровскими» номерами. В целях, как гласит текст документа – «защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Этого шага ждали давно. С самого начала выдачи собственных паспортов в ДНР и ЛНР беспокоило то, что вместо признания, жителям непризнанных республик будут выдавать какие-то бумажки, которыми нигде, кроме как внутри ДНР и ЛНР, пользоваться будет нельзя. Хорошо было тем, у кого имелся украинский паспорт. Тем же, у кого документы сгорели или были утеряны из-за боевых действий, либо истек срок действия паспорта – было нелегко. Возвращаться на территорию Украины, чтобы сделать новые – для многих это было смерти подобно. В прямом смысле.

Теперь же граждане ДНР и ЛНР в России могут находиться на совершенно законных основаниях. Год – ровно столько прошло с начала выдачи - с паспортами ДНР и ЛНР в Россию въехать было можно, и даже заселиться в гостиницу и купить авиабилет – но, по сути, неофициально, на птичьих правах, то есть работало это не всегда и не везде. В каждом таком случае сотрудники транспортных компаний имели полное право отказать в услуге, но часто - шли навстречу. Теперь же – все официально.

Безусловно, жителям народных республик Донбасса официальное признание крайне важно. Теперь они смогут без каких-либо проблем въезжать в Россию, а также получать образование. К слову, и ранее между некоторыми ВУЗами России и ЛДНР были подписаны соглашения, но у студентов нередко возникали проблемы, при отсутствии свежих украинских документов, например.

Этим шагом президент дал понять, что вопрос о реинтеграции Донецкой и Луганской народных республик обратно в Украину – по сути, закрыт. И пусть вас не смущают официальные и дипломатические формулировки закона. Там сказано о «гражданах Украины и лицах без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» но мы прекрасно понимаем, что под этим имеется в виду. Признание еще сильнее отбросит население республик от Украины, благо она и сама делает для этого все возможное и невозможное.

Обращает на себя внимание еще одна формулировка в тексте закона. Эти самые «граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации «без оформления виз». А это заставляет задуматься о том, что визы могут понадобиться… правильно, гражданам Украины, которые не проживают на территории ДНР и ЛНР. То есть, это может косвенно указывать на возможность введения визового режима с Украиной.

До недавних пор вопрос визового режима с соседним ополоумевшим государством был, скажем так, весьма болезненным. Конечно, там немало бандеровцев и совершенно отмороженных людей, в которых прошедшая революция настолько сильно возбудила гнев к «клятым москалям», что они вполне могли бы всеми правдами и неправдами попытаться въехать на территорию России и устроить нам тут свидомый джихад. Но визовый режим с этой страной отсек бы от России наших, русских людей, которых, как мы верим – на Украине по-прежнему большинство, невзирая на последние опросы и ползущую бандеризацию.

Теперь же у властей РФ появился надежный барьер для отсечения свидомых, рассказал «Русской Планете» публицист Егор Холмогоров. «Нас не раз спрашивали, а как вы отсечете русских от заробитчан, если предоставите упрощенный режим всем гражданам Украины? А вот как. Через паспорт ДНР. После того как первичная паспортизация будет проведена, заробитчанам вообще можно выставить визовый режим». Главное, как считает Холмогоров, чтобы теперь ДНР открыла снабжение документами всех русских жителей Украины, особенно беженцев в России, чтобы с этими паспортами ДНР были миллионы людей.

К сожалению, само по себе признание в данном виде пока еще полшага. С работой у граждан ДНР и ЛНР по-прежнему могут возникать трудности, да и нахождение на территории России в срок больше, чем положенные 90 дней, никто для них не отменял. Не дают такие документы и права на получение гражданства. Однако это крайне важные полшага. Лукавая формулировка в законе – о том, что это признание как бы «временное», до выполнения Киевом минских соглашений – ясно дает понять: это – надолго, если не навсегда. А значит, будут и другие указы.

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