Переработка снова в тренде

Пластик является угрозой для мирового океана, поэтому компания Lush, специализирующаяся на производстве косметики, решила создавать контейнеры для своих продуктов из переработанного пластика, извлеченного из океанов.

В 2016 году благотворительная организация «Наследие Океанов» передала Lush пластик, собранный волонтерами фонда во время шестимесячной кампании по очистке океана.

Затем группа компаний Urban Resource создала технологию, которая позволила производить из разноформатного пластика высококачественный материал, соответствующий всем стандартам.

В итоге был разработан состав будущих контейнеров, включающий в себя 5% океанского пластика и 95% другого вторично переработанного материала. Производство эко контейнеров намечено на самое ближайшее время, - конец 2017 года.

Согласно прогнозам благотворительного фонда Эллен Макартур, к 2050 году пластика в мировом океане будет больше, чем рыбы.

Так, по оценкам фонда, ежегодно в океан попадает 8 млн тонн пластика, что соответствует одному грузовику с мусором каждую секунду. Невероятно, но сегодня отходы производства обходятся порой дороже, чем первичный материал - к примеру, некоторые виды переработанного пластика стоят почти на 10% больше, чем новый.

Все это происходит по причине давления потребителей на крупные компании, которые должны вносить свою лепту в процесс защиты окружающей среды.

Сегодня, - по словам представителей компании, - они вообще стараются использовать минимум упаковки, предоставляя возможность спасать планету от загрязнения пластиковыми отходами. А половина всей продукции вообще не имеет упаковки.

Хрупкие предметы тщательно заворачиваются в биоразлагаемую целлюлозную обертку, которую впоследствии можно смело отправлять в компост. Бирки для подарков, подарочная упаковка также сделаны из 100% переработанной бумаги.

Некоторые гладкие атласные ленты и ленты в рубчик произведены из пластиковых бутылок, которые собирают в Италии. Их превращают в ПЭТ - пластиковые нити и далее - в ленты.

В компании отмечают, что тема защиты окружающей среды особенно остро встает в преддверии новогоднего ажиотажа – поры радостной, но мусорной. Удачную альтернативу подарочной обертке, остающейся после Рождества, Lush предложила еще в 2005 году.

Речь как раз идет о лентах и о платках, созданных из переработанного пластика. Использовать такую упаковку можно неоднократно, не засоряя природу многочисленными фантиками.

Использовать ленты и платки можно как в качестве украшения для подарков, так и для волос. Варианты бесконечны.

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