Перед смертью Леонид Броневой не смог приехать на Родину

Ушел из жизни интеллигентный и добрый человек, потрясающий актер «старой гвардии», талант которого позволял ему в одинаковой степени гениально исполнять роли и «мягкотелой творческой интеллигенции», и палачей Третьего Рейха.

Леонид Сергеевич всего неделю не дожил до своего 89-летия. А появился он на свет в одной из семей советского Киева на излете зимы 1928 года. О своих родителях Леонид Броневой всегда говорил самые теплые, самые добрые слова, называя их кристально честным и чистыми людьми. Папа Леонида Сергеевича, коренной одессит, окончил юридический факультет. Мама была экономистом.

Детство Леонида, начинавшееся так безоблачно под звуки скрипки, игре на которой его обучал сам профессор Давид Бертье, вдруг было, казалось, навсегда омрачено клеймом «сын врага народа». Отца репрессировали в 1937 по обвинению в троцкизме. Не расстреляли, нет… Отправили в ссылку, на долгие годы.

Во время войны Леньку и его маму эвакуировали в далекий Казахстан. Заботы о матери Броневой, едва достигший трудоспособного возраста (14 лет!), отчаянно пытался взять на себя. В эвакуации он трудился там, куда хрупкого мальчишку брали работать.

Грузить? Носить? Пожалуйста! Платили мало, едва хватало на хлеб, но парень не унывал, посещая школу-семилетку, и лелеял в душе мечту стать актером.

Мечты начали сбываться спустя несколько лет, когда на талантливого парня обратили внимание в Ташкентском театральном институте имени А.Н. Островского, который он с успехом окончил четырьмя годами позже.

Распределение! Игре Леонида Броневого рукоплескали зрители магнитогорского и оренбургского театров, но он чувствовал, что за годы учебы в Ташкенте в заветной профессии удалось постичь не все. И рвался, рвался всей душой вновь учиться, на сей раз, в Москву!

Но, окончив Школу-студию МХАТ, московским актером Броневой не стал. Ни один столичный театр не хотел брать талантливого сына «троцкиста», с «неисправным» 5-м пунктом в паспорте.

А жаль? Кто знает, если бы Леониду Сергеевичу удалось остаться в Москве в 50-е, мы сегодня могли бы пересматривать фильмы с молодым Броневым. Вот с таким!

Фото: Первый канал

Годы напролет его неумолимо носило по театрам Иркутска, Воронежа и даже Грозного. Но в 1961, в разгар «оттепели», Броневому, все же, удалось вернуться в Первопрестольную, где перед ним открылись двери театра на Малой Бронной.

Здесь разглядели и смогли по достоинству оценить талант актера, которого никак нельзя было назвать провинциальным (в худшем понимании этого слова). А вскоре – в уже солидном возрасте 36 лет! — пошли первые кинороли.

Известность настигла его после 40 лет. Именно кино принесет широчайшую всенародную любовь актеру Леониду Броневому. Первые роли были второстепенными, эпизодическими. То был 1964-й, и до выхода на экраны «Семнадцати мгновений весны», сериала, в котором Броневой сыграл начальника тайной государственной полиции (гестапо) Генриха Мюллера, на которого был ни капли не похож, было еще долгих 9 лет. А до «Покровских ворот» — и того больше.

«Мгновения…» смотрятся на одном дыхании и сейчас, спустя почти 45 лет после премьеры. В том числе (а может быть, в первую очередь), благодаря мастерской игре Леонида Броневого, который сыграл не «оголтелого безумца-гестаповца», а человека, пускай в фашистской форме, но, при этом, человека. Со своей усталостью, и мигренью.

Многие фразы Броневого, произнесенные в полюбившемся десяткам миллионов фильме, стали крылатыми. И речь не только про легендарное «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», но и про оказавшееся пророческим: «Как только где-нибудь вместо слова «Здравствуйте» произнесут «Хайль!» в чей-то персональный адрес — знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение».

Многие были не только очарованы героическим Исаевым-Штирлицем, но и находились «под колпаком обояния злодея всех времен и народов Мюллера-Броневого». Прекрасный актер не воплотил исторический образ фашиста, а создал свой. Намного более многогранный, чем это могло бы быть.

Эта киноработа, сделавшая его одним из узнаваемых актеров, нередко досаждала Броневому. Пускай его Мюллер так и не вызвал «праведного народного гнева», но, начиная с 1973 года, его ассоциировали только с ним.

- Я сыграл столько ролей, - чуть смущенно, в присущей ему интеллигентной манере, сетовал Леонид Сергеевич не раз. - А помнят меня только по роли фашиста.

Это было неправдой. Мы прекрасно помнили его по роли «артиста из коммунальной квартиры» по фамилии Велюров, которую он сыграл в ностальгической комедии Михаила Козакова «Покровские ворота».

Кадр из фильма «Покровские ворота». Фото: kp.ru

Его флегматичный докториз «Формулы любви» с глубоко философской, пронзительно-мудрой фразой «Живым все хорошо…» и гротескной шуткой «Если доктор сыт, то и больному легче», любим в народе не меньше.

Кадр из фильма «Формула любви»

Жизнь не избаловала потрясающего актера Леонида Броневого главными ролями, но так уж случилось, что многие его «неглавные» роли куда дороже нам, чем бездарное сценическое и экранное фиглярство многих современных «актеров».

Свое включение в откровенно идиотский список «Артистов-рашистов и других украиновофобов», который был опубликован в «незалежных СМИ» в 2015 году, уроженец Киева Леонид Сергеевич Броневой прокомментировал «Комсомольской правде» без малейшего негодования, сдержано и, как всегда, ителлигентно: «Раз меня там больше не хотят видеть, напрашиваться не буду».

«Страна парадоксов» закрыла въезд актеру, которого президент Виктор Янукович, незадолго до своего бегства из страны, успел наградить званием народного артиста Украины (при этом с 1987 года Броневой был народным артистом СССР).

В этих откровенно постыдных списках сейчас много величайших актеров, писателей, режиссеров. Это и недавно ушедший из жизни актер Алексей Баталов, и режиссер Марк Захаров, и мужественно переносящий сегодня болезнь Олег Табаков. Есть там и американец Оливер Стоун, который снял не понравившийся украинцам документальный фильм о Путине.

Списки растут и оказаться в такой «компании», само по себе, большое достижение и честь. Есть, так сказать, к чему стремиться.

Вот только с кем остались те, кто эти списки создавал? С актером Пашининым, который, по его собственному признанию, «ловит кайф» от убийства людей, являясь героем на Украине? Ну, что ж. Слава вам, украинцы, если у вас такие герои. Сбылось, стало быть, пророчество экранного Мюллера в исполнении Броневого, и время безжалостно расставило точки над «i».

Мои соболезнования родным и близким Леонида Броневого, а также миллионам россиян, которые любили его. И украинцам тоже.

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