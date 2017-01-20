Пакет Яровой: урезали, но не отменили

Минкомсвязи настоятельно рекомендовало правительству отклонить петицию о так называемом «пакете Яровой». Об этом заявил заместитель главы министерства Алексей Волин во время заседания в правительстве. Тем не менее, ведомству удалось согласовать с силовиками снижение объема хранения данных. Таким образом министерство намерено снизить опасения по поводу удорожания услуг связи в России.

Одновременно с этим, экспертная группа при правительстве отклонила петицию об отмене «пакета». По словам министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова агентству «Интерфакс», «Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов».

Волин пояснил, что сократить объемы можно за счет избыточной информации. «Речь идет о том, что к избыточной информации относятся интернет-видео, IP-TV, торренты и ряд других очень тяжелых для хранения информационных ресурсов», - цитирует Волина агентство ТАСС.

Закон, по мнению Минкомвязи, нужный, однако в него необходимо внести изменения. В частности, министерство рекомендует «обратить внимание на следующие вещи: первое, обеспечить серьезные кратные сокращения объемов хранимой информации за счет отказов от хранения избыточной информации. Второе, ввести поэтапную реализацию указанного закона, чтобы снизить затраты операторов на хранение этой информации. Третье, при реализации данных пакетов законов обратить внимание на создание дополнительных возможностей и условий для развития отечественной промышленности и ПО. Четвертое, рекомендовать Верховному суду и Госдуме обеспечить информирование судов и правоохранительных органов, или внести необходимые изменения в закон с целью недопущения расширенного толкования понятия миссионерства, экстремистской деятельности, оскорбления чувств верующих. И последнее, мы рекомендуем экспертному совету и депутатам Госдумы проанализировать летом этого года подзаконные акты, которые будут изданы правительством РФ и министерствами и ведомствами на предмет того, насколько они снимают нагрузку с отрасли, а если возникнет такая необходимость - то потом, основываясь на правоприменительной практике, внести необходимые коррекции в закон, исходя из того, что откорректировать закон куда проще, чем его отменить и начать всю работу сначала», - сказал Волин.

Напомним, что так называемый «пакет Яровой» существенно ужесточает российское законодательство под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом: например, повышает минимальное наказание по «русской» статье 282, а также подразумевает ряд других мер, целесообразность большей части которых вызывает сомнения у любого здравомыслящего человека.

В частности, согласно новому закону, операторы и интернет-компании обязаны будут хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей, что приведет к значительному удорожанию услуг связи для россиян – ведь для хранения такого огромного количества данных нужно специальное оборудование.

Согласно «пакету», операторов связи и интернет-провайдеров хотели обязать хранить SMS-сообщения, содержание звонков, изображения, звуки, видео и другие электронные сообщения пользователей в течение полугода. Мобильные операторы также должны хранить детализацию, то есть информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков в течение трех лет, интернет-компании — в течение года.

Сейчас детализации операторами тоже хранятся, но только шесть месяцев, разговоры не записываются и не хранятся, тексты SMS-сообщений хранятся не более трех суток. Достанется и провайдерам. Как остроумно отреагировали пользователи, если вы и ваш сосед решите скачать все серии Санта-Барбары, то провайдер будет обязан хранить эту информацию у себя, а уполномоченные люди, в случае чего – все это осматривать в поисках чего-нибудь террористического.

По оценке экспертов, первичные расходы сотовых операторов и «Ростелекома» на закупку необходимого оборудования, организацию центров обработки данных и другие затраты, связанные с исполнением новых требований, составят около 2,2 трлн рублей. Это сумма, которая не зависит от сроков хранения информации. Через три года операторам нужно будет хранить 1,2 эксабайт (1 эксабайт = 1 млн терабайт) только содержания звонков и 15,7 эксабайт интернет-трафика. Для сравнения: расходная часть бюджета России в 2016 году — примерно 16 трлн рублей. По оценкам экспертов, для компенсации потерь сотовые операторы могут увеличить тарифы в четыре раза.

Против «пакета Яровой» был собрано свыше 100 тысяч подписей на Change.org, в разных горолах России прошли митинги против данного законопроекта, за отмену либо за существенный пересмотр данных инициатив высказывались многие представители власти и общества. Например, Совет по правам человека рекомендовал существенно пересмотреть ряд статей «пакета».

«У Совета было много претензий к этому закону еще на стадии его обсуждения в Государственной думе. Ряд наших поправок был учтен, но мы считаем, что необходимо учесть и другие наши замечания. Мы считаем, что этот закон нуждается в существенной доработке. Отменой этого закона мы ничего не решим, но доработать его необходимо по целому ряду статей», — заявил глава СПЧ Михаил Федотов РИА Новости.

Несмотря на общественное возмущение, закон все-таки был принят и подписан президентом страны Владимиром Путиным. В России принимается немало безумных законов, но именно этот в случае буквального исполнения радикально ухудшит жизнь россиян, ограничив их доступ к услугам связи и сделав эти услуги предметом роскоши. Речь не только о мобильных операторах – под закон попадают также и операторы сети интернет. Конечно, с терроризмом бороться нужно, но не в ущерб всему населению России. Пока что очевидно, что от введения пакета поправок пострадают прежде всего они, а террористы, как это часто бывает, найдут иные способы для своих грязных дел.

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