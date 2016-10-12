Овсянников взялся за коррупцию

В Крыму разгорается очередной коррупционный скандал. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников направил обращение в адрес Управлений МВД и ФСБ РФ по Севастополю, а также Следственного управления Следственного Комитета России по Севастополю. Кроме того, о коррупционной ситуации в туристическом секторе города-героя был проинформированы руководство Администрации президента РФ и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

В конце сентября Овсянников заинтересовался деятельностью ГУПС «Пансионаты Севастополя», за которыми на правах хозяйственного ведения закреплены все пансионаты и санатории, являющиеся собственностью города. В результате проверки Главного контрольного управления были выяснены несколько интересных обстоятельств, которые не прошли мимо крымских СМИ.

Прокурорская «крыша»

Судя по всему, после присоединения к России «Пансионаты Севастополя» продолжили практику ведения «бизнеса» по украинским стандартам. Выяснилось, что у государственного унитарного предприятия в ходу «двойные» прайсы». «Ноу-хау» представляет собой блокноты со служебными записями, где часть постоянных клиентов были обозначены как «крыша». В частности, речь идет о пансионате «Изумруд».

«Крышей» оказались экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло, нынешний прокурор Севастополя Игорь Шевченко и высокопоставленные сотрудники Следственного комитета. Из утечек известно, что Шевченко регулярно отдыхал в «Изумруде». Одна из записей, оказавшихся в руках журналистов, свидетельствует, что он проводил время с гостями с 4 по 7 июля. Предполагается, что Меняйло, Шевченко и другие VIP-персоны просто не платили за пребывание в пансионате или получали большую скидку.

Поводом к проверке как раз послужили жалобы граждан о фактах нарушений при осуществлении предприятием финансово-хозяйственной деятельности. Если быть точным, то государственные органы провели ревизию на основании подозрений в попытках незаконного отчуждения имущества предприятия, его ненадлежащем использовании, сокрытии доходов и занижении выручки от реализации услуг, а также случаях не выставления руководством «Пансионатов Севастополя» счетов за проживание.

При этом прокуратура Севастополя и администрация ГУПС пытаются противодействовать проведению проверочных мероприятий. «Пансионаты Севастополя» решили ответить симметрично и направили обращение в ведомство о якобы неоплате Дмитрием Овсянниковым и другими чиновниками из его команды проживания в пансионате «Изумруд» и причинении ущерба предприятию.

Майдан, АТО, снаряды для Донбасса

Часть крымских СМИ развернула кампанию против губернатора, утверждая, что он «злодейски тиранил сотрудников ГУПС». Другая часть изданий пишет, что вызов Овсянникову бросил экс-министр обороны Украины, владелец строительной компании «Парангон» Павел Лебедев. До госпереворота Forbes относил семью Лебедева в тройку самых богатых семей, близких к Виктору Януковичу.

До Майдана на Украине за Лебедевым закрепилась слава печально известного бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Как сообщают журналисты, данный персонаж тесно связан с сотрудниками СК, отдыхавшими в пансионатах за полцены. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что после прихода Овсянникова (28 июля 2016 года) экс-глава следственного управления СКР по Севастополю Юрий Мороз перешел со своего поста на работу в качестве начальника службы безопасности бизнесмена Павла Лебедева.

История с «Пансионатами Севастополя» была бы обычной разборкой с коррупционерами регионального масштаба, если бы не связи дочки экс-директора ГУПС Анатолия Жежеруна с украинскими радикалами. Такие данные приводит издание Forpost со ссылкой на аккаунт Марины Комаровой (в девичестве - Жежерун) в Facebook. В данный момент страница Комаровой заблокирована, но в Сети распространились фотографии девушки, обнимающейся с бойцами АТО и подписывающей минометные снаряды, предназначенные для бомбежки непокорного Донбасса.

Марина Комарова, страница в соцсети Facebook

Брюнетка открыто выступает в поддержку сайта «Миротворец» (деятельность которого осуждена на международном уровне), собирает гуманитарную помощь для «атошников», и, конечно, клянется приложить все усилия, чтобы вернуть Крым Украине». Комарова является волонтером движения «Армии SOS», которое переправляет украинской армии и националистическим батальонам снаряжение, провизию и автомобильную технику.

Примечательно, что Марина Комарова прописана по тому же адресу, что и отец - в Ленинском районе города Севастополе на улице Батумской. Однако из скриншота страницы в Facebook следует, что проукраинская активистка проживает в Киеве. К сожалению, после воссоединения с Россией «украинское наследство» по-прежнему дает о себе знать.

Фигура Дмитрия Овсянникова, профессионального юриста и опытного хозяйственника, внушает определенный оптимизм. Туристический кластер - один из основных источников и пополнения бюджета города-героя. Расположенные на территории Севастополя активы должны работать на благо его жителей, а не дельцов, связанных с Украиной.

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