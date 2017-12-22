Ответ на письмо горному брату

Артемий Лебедев в своем «письме горному брату» отметил, что в России введена «новая кавказская традиция» — выбивать из русских извинения за любой косой взгляд, слово или шутку. Дизайнер порекомендовал горцам брать с пример с предков и вести себя цивилизованно. Какой ответ был получен на это предложение?

Для начала немного истории! Не далее как летом, мне посчастливилось побывать на презентации книги «Фактор КРА». Кто не знает, что такое КРА, поясним – это Кадыров Рамзан Ахматович. Автором презентуемой книги стал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

О чем книга? Как заявил автор о том, что «в конце 90-х чеченский народ обрел человека с великой миссией, национального лидера, развернувшего народное сознание и создавшего первую настоящую государственность на чеченской земле».

Размах мероприятия и его некоторые особенности впечатляли с порога не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова! У дверей «Президент-Отеля» на Большой Якиманке не было ни охранников, ни рамок металлоискателей. Странно?

Ничуть! Если русские порой необоснованно боятся дружелюбных донельзя чеченцев, которые – нет-нет! – да заглянут на какое-нибудь массовое мероприятие по мотивам произведений Вениамина Каверина, то кого, собственно, в России бояться чеченцам? Вопрос риторический. Некого!

На мероприятии, которое состоялось 6 июля, чеченского министра Джамбулата Умарова пришли поздравить лучшие люди России.

Писатель Александр Проханов, который сказал: «Дорогой Джамбулат! Какое счастье, что такое количество людей тебя любят, обожают, преклоняются перед тобой. В том числе и я… Энергия русского и чеченского народов, как два стебля, цветут одновременно, переплетаются, создавая энергию строящейся державы».

Арию любви к чеченскому народу подхватил восхищенный книгой Максим Шевченков, заявивший:

«В сердце по-настоящему русского человека любовь к Кавказу и к его народам – предустановленная опция!»

Одним из символов Чечни является волк! И на сцене, словно по мановению волшебной палочки, появился рассказать о своих чувствах к Джамбулату Умарову лидер «Ночных Волков» Александр Залдостанов.

«Чем чаще я бываю в Грозном, тем больше влюбляюсь в чеченский народ. Я считаю его таким же государствообразующим, как и русский! — со счастливым донельзя лицом сказал «Хирург».

Российский дипломат Фомин предрек Умарову победу над силами сионизма и мирового зла.

Но наиболее проникновенным было выступление бывшего председателя Совмина ДНР Александра Бородая. Он с детской непосредственностью признался, что еще вчера (цитирую) «участвовал в Первой и Второй Чеченской компаниях, где его противниками были-братья чеченцы, а теперь он, плечом к плечу вместе с чеченцами, воюет с другими братьями – украинцами.

И вот — вообразите себе! — спустя полгода после этой великолепно исполненной оратории о российско-чеченской дружбе в нашем, понимаешь, стаде нашлась «паршивая овца» в лице Артемия Лебедева.

Фото: соцсети

Российскому дизайнеру и изобретателю, бизнесмену и блогеру, путешественнику и писателю почему-то не понравилось, что ингуши заставили публично каяться на камеру сначала мальчишку-студента за его намеки в соцсетях на этническое равноправие и возможность дружбы с чеченскими девчонками, а затем принудили каяться резидентов «Comedy Woman», неудачно пошутивших в передаче про обжору-ингушку.

Артемий Лебедев, вероятно, забыл, что ругать в России ингушей и чеченцев, это все равно, что где-нибудь в центре Лондона забыть улыбнуться выходцу из Сомали или попытаться оспорить его «британское происхождение».

Обращаясь к «горному брату», он удивился новой традиции, привнесенной «второй государствообразующей нацией»: заставлять русских людей публично извиняться за любую критику, за косой взгляд, за неаккуратное слово в адрес малых народов.

В общем-то, ничего не соответствующего действительности он не сказал. По чеченскому ТВ нередко показывают сюжеты, где «критиканы» местных властей в слезах публично просят прощения. Причем не у кого-то там в своем тейпе, а лично у «КРА».

Не знаю, что употребил Лебедев, решившийся на такой отчаянный шаг. Вполне возможно, нашу, понимаешь, русскую водку. Но, если исходить из политической конъюнктуры и логики, он «преступно забыл», что мы живем в многонациональном государстве, где представители русской нации (не упомянутой, к слову в Конституции) давно чувствуют себя в своей стране, как в гостях, стараясь не шуметь, не выражать резких мнений и не особо «докучать» хозяевам.

Разоткровенничавшийся Лебедев также сказал, что если ему, по аналогии с

«Comedy Woman», приставят к седалищу паяльник, то он, как и все его знакомые, тоже будет готов безоговорочно извиняться за что угодно!

Артемий также подчеркнул, что у чеченцев и русских разная ментальность. Если у первых принято уважать силу, то у вторых уважение завоевывается делами, душой, умом, мудростью.

И уж совсем «вопиющим» кажется тот факт, что Лебедев допустил «несусветное». Дескать, те, кто извинился (студенты, артисты, иже с ними) и не извинялись вовсе. А так – вынужденно пролепетали на камеру вымученные слова «извинений», боясь, что их зарежут, как баранов, или пристрелят где-нибудь на Замоскворецком посту.

Я не знаю, возбудят ли в отношении Лебедева уголовное дело по статье 282 УК РФ (за разжигание межнациональной розни) и даже не могу предугадать, как скоро в его блоге появится видеозапись, где он, стоя на коленях, будет просить прощения за свою «вопиющую дерзость».

И – уж тем более! – мне не ведомо, найдется ли тот «брат», который, в целях укреплениях наших межнациональных отношений, разрядит в него свой коллекционный «ТТ».

А может, все будет хорошо? А может, все обойдется оскорблениями, которые прозвучали в адрес Лебедева? Ведь чеченский министр Джамбулат Умаров уже удостоил русского дизайнера жесткого ответа в эфире «Дождя»!

«Артемию Лебедеву я на это обращение скажу следующее! Артемий – пустышка! Я не знаю, какой он блогер. Это человек, который в своем этом дешевом посту сразу признается, что он ноль. Он признается, что он трус. Ему не стоило обвинять в трусости тех, кто действительно осознал свои ошибки и действительно извинялся».

Конец, как говорится, цитаты.

Что ж. Может оно и так! Вероятно, когда тебе только-только исполнилось 18 лет и тебя обступают пятеро доблестных, непрерывно матерящихся ингушей, Небеса даруют просветление, и осознание своих просчетов. Примерно то же самое, наверное, произошло у резидентов «Comedy Woman», когда они увидели несколько десятков «благородных горцев», собравшихся под вечер у здания, в котором размещается компания «ТНТ».

Так ли уже неправ Лебедев, суть поста которого сводится к тому, что мы, русские, обречены терпеть прямые оскорбления, а в свою очередь — вечно извиняться и каяться не только перед «братскими республиками из бывшего СССР», но и перед народами России? Ничего, что можно было бы назвать неправдой, дизайнер, действительно, не сказал.

Но извиняться, похоже, ему, все-таки, придется!