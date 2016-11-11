Отовсюду мы слышим стоны
РИА Новости / Алексей Филиппов

РИА Новости / Алексей Филиппов

Протесты против Трампа как диагноз несостоятельности леволиберального мультикультурализма

Помнится, во время протестных митингов на Болотной площади в России, в самом их начале, стал весьма популярен лозунг «Вы нас даже не представляете». Сегодня этот же лозунг может смело повторить в лицо американского «креативного класса» любой среднестатистический житель центральной Америки. «Квадратных штатов», как их называют: Канзас, Небраска, Вайоминг, Юта, Аризона и многие-многие другие, окрасившиеся в красный цвет Республиканской партии на карте итогов прошедших выборах президента Соединенных Штатов Америки.

На их фоне синим цветом «За Хиллари» выделяются Колорадо и  Нью Мексико, но в целом картина видна, что называется, невооруженным взглядом. Массовые протесты против избрания Дональда Трампа 45-м президентом США свидетельствуют: жители восточного и западного побережья США даже не представляли себе другую Америку, вспоминая о ее существовании лишь пролетая на самолете из Лос-Анжелеса до Нью-Йорка. Вот почему результаты голосования повергли прогрессивную и демократическую общественность не просто в шок, а в состояние, близкое к истерике. И, судя по реакции американских «креаклов», включая русскоязычных жителей крупных городов США, начинаешь понимать: наша либеральная интеллигенция – лишь бледная калька с американской.

«У нас шок, полный шок», - - пишет в ЖЖ блогер под ником experiment8or. «Как в страшном кошмаре, от которого нельзя проснуться. Я совсем не спала всю ночь. Не могла. Сердцебиение не унималось таблетками. Оказалось, вся страна не спала в эту вальпургиеву ночь». И добавляет: «Я не понимаю, почему мой голос весит меньше, чем голос реднека в Западной Вирджинии».

Подростки, выкладывающие видеозаписи плачущих себя в Instagram, пишут: «Трамп победил. Мы все умрем». Кадры, сделанные репортерами ведущих новостных агентств, где молодежь следит на площади Таймс Сквер за результатами выборов, и чем более красным становится карта страны, тем больше непонимания и удивления проступает на их лицах: почему победил этот клоун, фашист и сексист? И кто все эти люди, проголосовавшие за Трампа?

Городская интеллигенция – преподаватели университетов, адвокаты, работники СМИ и медийные персоны, как оказалось тоже далеки от народа. Известный голливудский сценарист Аарон Соркин опубликовал открытое письмо своей семье, в котором не стеснялся в выражениях в адрес Трампа. По его мнению, прошлой ночью победил ку-клукс-клан: белые националисты, сексисты, расисты и скоморохи.

«Трамписты хотят видеть таких людей, как мы (евреев, «городских», образованных, социально продвинутых, Голливуд…), всхлипывающими, плачущими и обсуждающими переезд в Канаду. Я не дам им этого, и вы не дадите. И вот что мы сделаем. Мы, черт возьми, будем бороться!» - обещает Соркин.

«По Америке прокатилась волна протестов», пестрили заголовки самых разных СМИ. Здесь нужно сделать поправку: протесты прошли не по всей Америке, а лишь в отдельно взятых местах – Нью-Йорке, Калифорнии, Орегоне. «Не мой президент», гласили надписи на плакатах. Людей было действительно много, сотни человек, где-то разгневанная толпа начала жечь мусорные баки и громить витрины. В Сиэтле дело закончилось стрельбой, усмирять протестующих пришлось полиции. Хотелось бы вспомнить советы сторонников Хиллари Клинтон, сказанные аккурат перед выборами в адрес республиканцев «принять поражение достойно». Да не получается.

«Теперь мы узнаем, чего стоят наши социальные институты – наша пресса и наши университеты, наши общественные организации, религиозные объединения и профессиональные сообщества. Теперь мы узнаем, зиждется ли прочность американской политической системы на мощных устоях и традициях общественного поведения или нет», - цитируют слова американского политолога Сэма Грина «Ведомости».

Что такое демократия, хочется спросить всех этих людей, так яростно протестующих против законных выборов в «самой демократической стране мира» - США? Ответа можно не дожидаться. Демократия давно уже стала властью демократов, а всем, кто имеет отличное от этого мнение – власть не дозволена. Какие-то реднеки не имеют права решать за Нью-Йоркских элоев, как им жить.

Массовые протесты говорят о том, что Америка страшно расколота по социальному и культурному признаку. Жители больших городов не понимают «одноэтажную» Америку, выразителем интересов которой – по иронии судьбы – стал миллиардер, строящий безумные золотые небоскребы в крупных мегаполисах. Сложно сказать, перерастут ли протесты против Трампа в общенациональное сопротивление – пока что против него протестуют в основном студенты, «цветные» и креативная богема. Однако против них может выйти та самая одноэтажная Америка, и тогда будет совсем другой разговор.

Поведение проигравшей стороны отражает сразу несколько тенденций. Это и категоричная нетерпимость к чужому мнению, и дикий инфантилизм. По чьему-то хлесткому выражению, кажется, что все эти взрослые на вид люди как будто не прошли кризис трехлетнего возраста, и впали в истерику, оказавшись не в состоянии воспринять ответ «нет».

«Наш мир рухнул» - эти слова сторонники Хиллари Клинтон повторяли рефреном. Их мир действительно рухнул, потому что в действительности он был нарисован на тонких картонных стенках, подкреплен гонорарами звездам шоу-бизнеса, воспет в пропагандистских СМИ. Однако на деле все оказалось совершенно иначе. Оказалось, что простой работящий народ (причем не важно, какой национальности – процент проголосовавших на этих выборах латино- и афроамериканцев оказался даже выше, чем на предыдущих) может одолеть завравшихся леволиберальных мультикультуралистов.

Теги:
Места: США
События: выборы
Пойманы с поличным Далее в рубрике Пойманы с поличнымЗадержанные в Крыму украинские диверсанты во всем сознались Читайте в рубрике «В мире» Балканы снова рванут?Кто и зачем хочет заварить очередную кашу в Сербии и Черногории Балканы снова рванут?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО