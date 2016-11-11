Отовсюду мы слышим стоны

Помнится, во время протестных митингов на Болотной площади в России, в самом их начале, стал весьма популярен лозунг «Вы нас даже не представляете». Сегодня этот же лозунг может смело повторить в лицо американского «креативного класса» любой среднестатистический житель центральной Америки. «Квадратных штатов», как их называют: Канзас, Небраска, Вайоминг, Юта, Аризона и многие-многие другие, окрасившиеся в красный цвет Республиканской партии на карте итогов прошедших выборах президента Соединенных Штатов Америки.

На их фоне синим цветом «За Хиллари» выделяются Колорадо и Нью Мексико, но в целом картина видна, что называется, невооруженным взглядом. Массовые протесты против избрания Дональда Трампа 45-м президентом США свидетельствуют: жители восточного и западного побережья США даже не представляли себе другую Америку, вспоминая о ее существовании лишь пролетая на самолете из Лос-Анжелеса до Нью-Йорка. Вот почему результаты голосования повергли прогрессивную и демократическую общественность не просто в шок, а в состояние, близкое к истерике. И, судя по реакции американских «креаклов», включая русскоязычных жителей крупных городов США, начинаешь понимать: наша либеральная интеллигенция – лишь бледная калька с американской.

«У нас шок, полный шок», - - пишет в ЖЖ блогер под ником experiment8or. «Как в страшном кошмаре, от которого нельзя проснуться. Я совсем не спала всю ночь. Не могла. Сердцебиение не унималось таблетками. Оказалось, вся страна не спала в эту вальпургиеву ночь». И добавляет: «Я не понимаю, почему мой голос весит меньше, чем голос реднека в Западной Вирджинии».

Подростки, выкладывающие видеозаписи плачущих себя в Instagram, пишут: «Трамп победил. Мы все умрем». Кадры, сделанные репортерами ведущих новостных агентств, где молодежь следит на площади Таймс Сквер за результатами выборов, и чем более красным становится карта страны, тем больше непонимания и удивления проступает на их лицах: почему победил этот клоун, фашист и сексист? И кто все эти люди, проголосовавшие за Трампа?

Городская интеллигенция – преподаватели университетов, адвокаты, работники СМИ и медийные персоны, как оказалось тоже далеки от народа. Известный голливудский сценарист Аарон Соркин опубликовал открытое письмо своей семье, в котором не стеснялся в выражениях в адрес Трампа. По его мнению, прошлой ночью победил ку-клукс-клан: белые националисты, сексисты, расисты и скоморохи.

«Трамписты хотят видеть таких людей, как мы (евреев, «городских», образованных, социально продвинутых, Голливуд…), всхлипывающими, плачущими и обсуждающими переезд в Канаду. Я не дам им этого, и вы не дадите. И вот что мы сделаем. Мы, черт возьми, будем бороться!» - обещает Соркин.

«По Америке прокатилась волна протестов», пестрили заголовки самых разных СМИ. Здесь нужно сделать поправку: протесты прошли не по всей Америке, а лишь в отдельно взятых местах – Нью-Йорке, Калифорнии, Орегоне. «Не мой президент», гласили надписи на плакатах. Людей было действительно много, сотни человек, где-то разгневанная толпа начала жечь мусорные баки и громить витрины. В Сиэтле дело закончилось стрельбой, усмирять протестующих пришлось полиции. Хотелось бы вспомнить советы сторонников Хиллари Клинтон, сказанные аккурат перед выборами в адрес республиканцев «принять поражение достойно». Да не получается.

«Теперь мы узнаем, чего стоят наши социальные институты – наша пресса и наши университеты, наши общественные организации, религиозные объединения и профессиональные сообщества. Теперь мы узнаем, зиждется ли прочность американской политической системы на мощных устоях и традициях общественного поведения или нет», - цитируют слова американского политолога Сэма Грина «Ведомости».

Что такое демократия, хочется спросить всех этих людей, так яростно протестующих против законных выборов в «самой демократической стране мира» - США? Ответа можно не дожидаться. Демократия давно уже стала властью демократов, а всем, кто имеет отличное от этого мнение – власть не дозволена. Какие-то реднеки не имеют права решать за Нью-Йоркских элоев, как им жить.

Массовые протесты говорят о том, что Америка страшно расколота по социальному и культурному признаку. Жители больших городов не понимают «одноэтажную» Америку, выразителем интересов которой – по иронии судьбы – стал миллиардер, строящий безумные золотые небоскребы в крупных мегаполисах. Сложно сказать, перерастут ли протесты против Трампа в общенациональное сопротивление – пока что против него протестуют в основном студенты, «цветные» и креативная богема. Однако против них может выйти та самая одноэтажная Америка, и тогда будет совсем другой разговор.

Поведение проигравшей стороны отражает сразу несколько тенденций. Это и категоричная нетерпимость к чужому мнению, и дикий инфантилизм. По чьему-то хлесткому выражению, кажется, что все эти взрослые на вид люди как будто не прошли кризис трехлетнего возраста, и впали в истерику, оказавшись не в состоянии воспринять ответ «нет».

«Наш мир рухнул» - эти слова сторонники Хиллари Клинтон повторяли рефреном. Их мир действительно рухнул, потому что в действительности он был нарисован на тонких картонных стенках, подкреплен гонорарами звездам шоу-бизнеса, воспет в пропагандистских СМИ. Однако на деле все оказалось совершенно иначе. Оказалось, что простой работящий народ (причем не важно, какой национальности – процент проголосовавших на этих выборах латино- и афроамериканцев оказался даже выше, чем на предыдущих) может одолеть завравшихся леволиберальных мультикультуралистов.

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