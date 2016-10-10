«Отмена санкций – это катастрофа!»

Пока одни ждут, когда же с России, наконец, снимут санкции, другие, засучив рукава, развивают собственное сельскохозяйственное производство. И весьма успешно. Как доказательство этого успеха - на ярмарке «Сырные дни», которая прошла на Манежной площади в первые выходные октября, народ смел все сыры с прилавков уже к обеду воскресенья.

Известный фермер Олег Сирота, пообещавший дать России русский пармезан, рассказал «Русской Планете» о том, чего удалось добиться за эти два года, а также почему наши фермеры не смогут конкурировать с коллегами из Швейцарии.

Когда-то Олег Сирота был айтишником. Но, как говорится, в один прекрасный день… случился Крым, затем – санкции, а после – ответные санкции к ЕС со стороны России, которые коснулись европейских продуктов, и в частности – сыров. Все помнят плач по хамону и пармезану, который захлестнул просвещенное городское общество.

Сирота, которому на тот момент не исполнилось и 30 лет, решил: вот он, шанс – дать России пармезан собственного производства. И решился на отчаянный и даже героический шаг: заняться сельским хозяйством. Спустя год после ввода контрсанкций под Истрой была открыта его сыроварня. Сейчас у Олега почти готов коровник, производство постоянно растет, но все равно на сыр нужно вставать в очередь.

- Сырные дни прошли успешно: теперь мы можем подключить к коровнику все коммуникации – воду, электричество, и заводить коров, - делится последними успехами Олег. По его словам, коровник – крайне дорогая затея, и вложения в него требуются куда более серьезные, чем в сыроварню: почти в пять раз. Денег, конечно же, не хватало. – За два неполных дня мы продали сыров на миллион и двести тысяч рублей. Этого должно хватить на запуск коровника. Несколько коров уже есть, теперь докупим остальных, и корма заодно.

На успех «Сырных дней» Олег не особо рассчитывал. - Конечно, я верил, что люди придут. Тем более, у нас уже есть один успешный опыт: мы отмечали двухлетие санкций на нашей ферме, пригласили людей через соцсети, без рекламы. Ожидали, что будет полторы тысячи человек, а приехало 6 тысяч, и еще сколько народу в пробках застряли и не сумели добраться! Но того, что весь сыр – и не только у нас – так быстро раскупят, уже к обеду следующего дня, я не ожидал.

Фестиваль для фермеров, по словам Олега, оказался куда полезнее, чем все ныне существующие субсидии, скидки и прочие программы для сельского хозяйства. – Не секрет, что сейчас на сельскохозяйственной продукции зарабатывают перекупщики, а не фермеры. И то, что для нас сделала Мэрия Москвы – просто бесценно. Мы имели возможность продавать товар напрямую людям. Ни с кого из сыроваров не брали денег, вообще – дали всё, что нужно: домики, охрану, электричество. Только чтобы мы приехали и привезли свою продукцию. Поначалу даже не верилось, - признается Сирота.

Фестиваль прошел на весьма достойном европейском уровне. Лучшее доказательство тому – обилие иностранных корреспондентов на мероприятии. – К нам французы подходили, которые тоже занимаются сырами, говорили, что наш товар почти сравнялся по качеству с европейским. Конечно, они правы: нам есть, куда расти. Но, с другой стороны, ни один француз не скажет, что их сыр уступает какому-то другому, - говорит Олег. Так что это, по его словам, крайне высокая оценка.

Если на фестивале на ферме Сироты в Истре в августе этого года было около 30 фермеров, но осенью в столицу съехалось около 60 человек. Сирота признается: это – почти все сыровары, что есть на сегодняшний день в России. – Это - капля в море, - считает фермер. – Сыроварни пока маленькие, производство сыра небольшое – у всех он постоянно заканчивается. Может быть, к зиме еще успеем сварить в нужных объемах для подобного фестиваля, а пока перед фермерами стоит задача номер один: развиваться, вылезти из кастрюлек. Я уверен: через год нас будет уже 200 человек, - говорит Сирота.

Правда, это возможно лишь при одном условии: если продолжат действовать продуктовые санкции. Если их отменят, говорит фермер, это будет катастрофа. - Мы не сможем конкурировать с французскими или швейцарскими фермерами. Они получают огромные дотации. У них нулевые кредиты, лизинги. У них есть профессиональная подготовка, которую оплачивает государство. Конечно, мы им проиграем.

Простой пример: в той же Латвии литр молока стоит в пересчете на российскую валюту – 12 рублей. У нас – 38-39 рублей. Причем свое молоко, как объясняет Олег, по стоимости выйдет не намного дешевле.

- Такая стоимость набегает из-за высоких налогов, кредитных ставок. А если еще и корма для коров купить лучше обычного – ровно та же цена и выйдет. Плюс добавьте расстояния. Один фермер, например, возит молоко за 800 километров, из владимирской области в Мордовию. Везти молоко за 500 километров – обычное дело.

Других вариантов развития сельского хозяйства просто нет, считает Сирота. Либо контрсанкции, либо – выход из ВТО и введение пошлин. За два года, что действуют санкции, по словам фермера, сельское хозяйство шагнуло

вперед: Россия бьет рекорды по зерну, полностью обеспечивает себя курятиной. – Но с молоком и с сыром так просто не будет, коровнику нужно для развития несколько лет для выхода на нужную мощность. К сожалению, в сельском хозяйстве не получится просто кинуть мешок денег и к тебе сразу же выйдет довольная корова с мешком пармезана в зубах.

О том, что произойдет, если санкции все же отменят, Олег думать не хочет. – Это сейчас у нас много планов: коровник, потом – увеличить обьемы продукции. Заняться обучением фермеров. Будет обидно, если это все закончится.

Нас, фермеров, в вопросе отмены санкций спросят последними, - сетует Олег. Возможно, небольшие фермы останутся, но как туристические проекты, агротуризм нынче в моде. Но о том, что на полках наших магазинов появится настоящий русский пармезан, можно будет забыть.

Если по сельскому хозяйству бьют высокие проценты по кредитам, то по самому селу – повсеместное закрытие школ и фельдшерско-акушерских пунктов, говорит Сирота. – Одной из причин, почему я сам решил заняться сельским хозяйством, был тот факт, что я учился в такой школе. Сейчас это уже почти город – Путилково, в Красногорском районе Подмосковья. А когда-то это была деревня, и образование в школе я получил неплохое.

Правда, в дальнейшем с обучением аграрным специальностям у Сироты возникли проблемы. При том, что в стране почти 50 аграрных ВУЗов, в России катастрофически не хватает зоотехников, а технологов производства – так и вовсе не найти. – Я бросил аграрный институт, так и не доучился. Хотя он неплохим был. Но я никого оттуда не взял бы на работу, поскольку помню, как и чему там учили, - говорит Сирота.

Проблему с кадрами на сыроварне Сироты помогает решить технолог Сергей Недорезов, который много работал на сырных производствах в Германии. Также среди работников фермы есть люди из Донецка. Кто – бывший шахтер, кто – бывший пекарь: теперь вот переучиваются, говорит Сирота.

- Мы со всеми фермерами общаемся, на том же Сырном фестивале выступили единым фронтом. Стараемся друг другу помогать, я, например, всегда рассказываю обо всех подводных камнях и о тратах. Все люди открытые, но, к сожалению, общение не заменяет профессионального технического образования, - сокрушается Сирота.

А что касается конкуренции – тут фермер не переживает. По его словам, сыровары в России еще долго не будут конкурентами, поскольку они лишь в начале большого пути.

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