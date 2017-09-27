Откровенный сговор

Похоже, этой зимой болеть за российских спортсменов на Олимпиаде нам вновь не придется. Сразу 36 антидопинговых агентств разных стран мира потребовали лишить Россию права выступать на спортивных соревнованиях.

И это при том, что в допинговом скандале прошлого года поставлена точка: WADA не нашло прямых доказательств употребления допинга у 95 из 96 наших спортсменов. Дело закрыто. Но на Олимпиаду россияне все равно могут не поехать.

В минувшее воскресенье Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрело призыв антидопинговых агентств и института Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в грядущей зимней Олимпиаде, которая должна пройти в феврале следующего года в Южной Корее.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ноябре, а пока WADA оставило в силе решение об исключении из мировой системы спорта Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По словам гендиректора WADA Оливье Ниггли, чтобы вернуть себе прежний статус, России следует сделать три вещи: публично признать факт приема допинга, предоставить доступ к московской лаборатории, а также согласиться на аудит РУСАДА.

«Мы активно работаем с Россией и пытаемся помочь ей восстановить и отстроить антидопинговую систему, чтобы независимая организация РУСАДА могла заработать в полную силу.

Мы договорились с Россией относительно дорожной карты, которая предусматривает целый ряд шагов, и мы придерживаемся этого документа. Хочу заявить четко и ясно: WADA не отступило от этой дорожной карты, не отступит от нее и отступать не будет. В соответствии с этой дорожной картой мы будем идти до конца», – заявил журналистам Ниггли.

За отстранение России от грядущих Олимпийских игр выступают США, Великобритания, Норвегия, Япония, Франция, Германия, Дания, Канада, Австрия, Австралия, Финляндия, Ирландия, Нидерланды и другие страны. «У нас есть серьёзные сомнения, что Олимпиада-2018 будет чистой из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учётом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года», – говорится в совместном заявлении руководителей антидопинговых агентств этих стран.

Не осталась в стороне и Украина: национальный антидопинговый центр «категорически осуждает грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне», – говорится в заявлении организации.

Россию призвали публично согласиться с так называемым докладом Макларена – при том, что факты употребления допинга в 95 случаях из 96 доказать так и не удалось. Доклад комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена был обнародован частями, в июле и декабре прошлого года. По мнению комиссии, расследовавших факты использования допинга российскими спортсменами в 2012-2014 году, подлог проб на допинг был организован российскими властями, в частности, Министерством спорта, а также при участии ФСБ. Из-за громкого допингового скандала Россию отстранили от Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а позже – запретили нашим спортсменам участвовать и в паралимпиаде.

«Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами», – заявил NYT генеральный директор WADA (Всемирного антидопингового агентства) Оливье Ниггли. В итоге все обвинения со спортсменов будут сняты, а дела – закрыты. Правда, рассматривать эту сенсационную новость как оправдание России, к сожалению, нельзя. Да, улики не найдены и прямых доказательств нет, но, по мнению представителей WADA, это еще не значит, что российские спортсмены не употребляли допинг. Просто русским, по их мнению, удалось выстроить эффективную систему при помощи государства, и она оказалась настолько хороша, что никаких доказательств, что спортсмены принимали допинг на самых разных соревнованиях, практически не осталось.

Подобное решение иначе, чем сговором, не назовешь – так считает Алексей Пушков, председатель комиссии Совета федерации по информационной политике. «Агентства 17 западных стран (на данный момент их уже 36 – прим. РП), поддержавших фантазмы и миазмы Макларена, требуют отстранить Россию от ОИ-2018. Спорт забыт. Откровенный сговор», – написал Пушков в своем Twitter.

К сожалению, на фоне мировой истерии по поводу России, спорту не удалось остаться в стороне. Он стал еще одной сферой внешней политики, местом, где заинтересованные игроки будут искать любой повод, чтобы нанести России очередное поражение. Риторика мировых чиновников от спорта слишком похожа на речи политиков. Схема проста: сперва мы вас унизим.

Обвиним во всех смертных грехах, а после – не будем принимать во внимание любые доказательства невиновности. Исключим вас из мировой спортивной системы, чтобы вернуться в нее – вы должны будете пройти через череду публичных извинений, согласиться со всем, что мы скажем, даже если это будет полная чушь, и только тогда – может быть – мы рассмотрим вопрос о том, можно ли вам вернуться в спортивную семью. Что ж, если семья подразумевает публичные унижения и шантаж – может, такая семья и не нужна вовсе?

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