Где отдыхать в 2017 и почему стоит планировать отпуск уже сейчас

Планируя свои путешествия в 2017 году, стоит обратить внимание на самые яркие события, которые будут происходить в разных странах мира. Всевозможные фестивали, карнавалы, ярмарки и другие интересные мероприятия подарят вам незабываемые эмоции и помогут ближе познакомиться с традициями и обычаями той или иной страны.

Итак, перед тем, как составить свою карту путешественника на 2017 год, ознакомьтесь с самыми ожидаемыми событиями в мире, которые заслуживают внимания туристов.

Карнавал в Мексике

Фото: wikimedia.org

В двадцатых числах февраля в Мексике стартует ежегодный мексиканский карнавал. Невероятно красочное и зрелищное шоу, несмолкающая музыка и зажигательные танцы не оставят равнодушными даже самых искушенных зрителей.

Событие будет происходить в городе Мацатлан. Каждый год более 300 000 туристов посещают это мероприятие, поэтому по размаху карнавал в Мексике можно сравнить с карнавалом в Рио-де-Жанейро.

На протяжении всех карнавальных дней улицы города будут наполнены шумными толпами гостей, которые ходят в масках и причудливых костюмах. Если вы хотите превратить свой отпуск в настоящий праздник, добро пожаловать на мексиканский карнавал 2017!

2) Летние фестивали в Барселоне

Фото: pixabay.com

Летняя Барселона пестрит афишами фестивалей, автомобильных выставок, а также покерных туров, принять участие в которых, может любой желающий. В начале июня открывается выставка под названием Barcelona Motordays, затем следует нашумевший фестиваль электронной музыки Sonar. Если отпуск выпадает на июль, стоит посетить праздник воздушных шаров и музыкальный фестиваль Internacional de Benicassim.

Август в Барселоне – это время драйва и острых ощущений. Помимо классических фестивалей, с 16 по 28 августа в городе состоится ЕРТ – живая покерная серия, который является одним из важнейших событий для почитателей карточных игр. Почти в это же время состоится 24-часовая автомобильная гонка, в которой примут участие спортсмены более чем из 17 стран мира.

Барселона летом – идеальное место для активных туристов, которые хотят увидеть нечто необыкновенное и интригующее.

3) Месяц шопинга в Стамбуле

Фото: wikimedia.org

В этом году ежегодный Стамбульский фестиваль шопинга начнется в начале июля. На несколько недель город превращается в большую ярмарку, на которой можно купить самые разные товары с хорошими скидками.

Большинство торговых центров работают в авральном режиме, чтобы туристы смогли сделать покупки по неприлично низким ценам. В праздничные дни можно купить следующие виды товаров:

• кожаные изделия;

• домашний текстиль;

• трикотаж;

• обувь;

• аксессуары.

На весь предлагаемый ассортимент действуют скидки до 50%. Во время фестиваля, на территории различных торговых центров проводятся интересные конкурсы и шоу-программы, чтобы шопинг был еще приятнее.

Как распланировать свой отпуск

Если вы собрались провести свой отдых ярко и необычно, и уже продумываете культурную программу, позаботьтесь заранее о билетах на мероприятия. Их бронирование, обычно, происходит за несколько месяцев до начала события, поэтому не пропустите это время.

Кроме времени, которое вы собираетесь провести в самой гуще событий, отправляясь на карнавал или фестиваль, стоит включить в программу экскурсии по городу, посещение самых необычных заведений и знакомство с национальной кухней.

Перед поездкой необходимо забронировать отель, чтобы предстоящий отдых был максимально комфортным.

Одна из главных составляющих удачно проведенного отпуска – подходящая компания. Планируя свой отдых, стоит подумать о том, кому из ваших знакомых была бы интересна запланированная программа.

Если в вашем распоряжении есть финансовые возможности и достаточно свободного времени, можно устроить тур по разным городам или даже странам. Используя туристические сайты, не сложно подобрать места, в которых будут проходить самые интересные мероприятия.

Запланируйте свой отпуск уже сейчас, и наслаждайтесь незабываемыми путешествиями в 2017 году!

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