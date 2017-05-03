Отбор по уму и призыву

В начале мая российское государство инициировало два законопроекта, которые должны повысить уровень профессионализма солдатских чинов. 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право выпускникам техникумов и колледжей служить по контракту. 2 мая Госдуму был внесен законопроект о введении процедуры психологического тестирования призывников.

Обе меры скорее запоздалые, чем своевременные. Тем не менее, это как раз тот случай, когда поговорка «лучше поздно, чем никогда» весьма кстати. Нехватка квалифицированного солдатского состава — давняя беда российской армии. Призывник по факту отдает войсковым обязанностям не более полугода, а на сержантские должности даже безработные выпускники вузов идти не особо желают. О том, какого эффекта стоит ожидать от нововведений, разбиралась «Русская планета».

Обоюдная выгода

Допуск молодых ребят, получивших среднее образование, к службе по контракту — это однозначно положительное решение президента. Помимо армии, выпускники колледжей, у которых есть на руках военный билет, могут устроиться на работу в Национальную гвардию, Службу внешней разведки (СВР), органы государственной охраны и МЧС. Также обладатели дипломов о среднем образовании могут подписать контракт еще во время прохождения срочной службы (от трех месяцев).

Ранее данные привилегии распространялись лишь на граждан мужского пола с высшим образованием. Какой был в этом смысл? Никакого. Без профильного образования служба в войсках и силовых ведомствах предполагает выполнение самых элементарных обязанностей. Выпускник МГУ с красным дипломом не может получить лейтенантские погоны как бы сильно не любил армию. И это нормальный порядок вещей.

Солдатские чины, как правило, заняты рутиной (дежурство, наряды караулы), где достаточно знание устава, смекалки и общечеловеческих морально-нравственных качеств. Работа, скажем честно, пыльная и не требует особых интеллектуальных способностей. Человек творческий или типичный выпускник гуманитарного вуза на неофицерской должности свихнется или деградирует.

Таким образом, выпускник колледжа, у которого есть общее представление об окружающем мире и некий базис фундаментальных знаний, является идеальным кандидатом на должности сержанта, старшины или прапорщика. А вот понижать образовательный ценз ни в коем случае нельзя. Военнослужащий, который руководит личным составом и работает с техникой, тупым бревном быть не должен.

Выгода от подписанного президентом закона обоюдная: Минобороны получает неисчерпаемый кадровый резерв из молодых ребят, а выпускники колледжа, незнающие порой, куда приткнутся в жизни, обретает достойную работу. В каком-то плане Россия пошла по пути Казахстана, который уже давно привлекает в солдаты сельскую молодежь и горожан без высшего образования.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, дипломы о среднем профобразовании в военкоматы понесут десятки тысяч граждан. Приток кадров благотворно скажется на реализации политики Сергея Шойгу по восстановлению института прапорщиков и повышению профессионализма солдатских чинов. Неглупые ребята, умеющие проявлять лидерские качества и обращаться с оружием, основа любой по-настоящему боеспособной армии.

«Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учетные специальности. Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооружённых сил гражданскую специальность», — заявил 2 мая Щойгу в ходе селекторного совещания.

Психологический барьер

В скором времени будет принята еще одна важная инициатива о прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу. Гарантией положительного исхода голосования является тот факт, что данный законопроект внесла группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне Виктором Озеровым и его первым заместителем Францем Клинцевичем.

В нашей стране инициативы при такой поддержке принимаются быстро, без дискуссий и с минимум поправок. Данный документ с большой вероятностью воплощает насущный интерес всей военно-политической верхушки РФ и Минобороны, в частности. В России улучшилась ситуация с призывом, но современная армия требует более мотивированных и морально подготовленных солдат.

«Законодательное закрепление проведения мероприятий профотбора при призыве граждан на военную службу направлено на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности», — указывается в пояснительной записке.

Суть в том, что военкоматы будут тестировать призывников на предмет их психологической готовности к определенной специальности. Например, сомневающегося в себе молодого человека или склонного к философствованию в критический момент выпускника вуза нет смысла брать в спецподразделения или ВДВ. Дифференцированный подход улучшит качество отбора и сократит количество проблем с адаптацией срочников к военной службе.

Не стоит забывать, что призывник испытывает огромный стресс, когда оказывается в расположении части. В закрытом мужском коллективе господствуют жестокие правила и не все выдерживают психологического давления. Случаи самоубийства или неадекватного поведения в армии редко получают огласку, но это не говорит о том, что их нет.

Срочник — это человек, которому государство доверило оружие, и потому оно имеет право быть уверенным, что временный пользователь АК-74 или АКС будет действовать строго по уставу. «Молодые» реагируют на новый быт и распорядок дня по-разному. В идеале в армию вообще не стоит призывать слабохарактерных или излишне агрессивных персон, которые после начала службы часто проводят время в лазарете.

Законопроект Озерова и Клинцевича, без сомнения, благая инициатива, однако нет никакой гарантии, что военкоматы будут добросовестно проводить психологическое тестирование. Как писала ранее «Русская планета», в нынешнем состоянии военкоматы порой подрывают мобилизационные возможности страны из-за халатного отношения к своим обязанностям по взаимодействию с призывниками.

Далее в рубрике