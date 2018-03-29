Остров Сахалин: Путешествие на край света

TUI Россия привез на Сахалин группу лучших турагентов Москвы и других регионов, которые в течение недели первыми тестировали новый туристический продукт.

Планируется, что в самом скором будущем, путешественники со всей России смогут максимально доступно познакомиться с основными привлекательными точками Сахалина и курильского острова Итурупа.

Сахалин: понять и принять

Более 10 тысяч километров разделяют Сахалин с российской столицей. Семь часовых поясов и почти 8 часов лета придется преодолеть туристу прежде, чем оказаться в аэропорту крупнейшего города острова - Южно-Сахалинска.

Но трудности того стоят. Ведь человек, хоть раз побывавший в этих местах, еще долго остается под глубоким впечатлением.

Название крупнейшего в Российской Федерации острова восходит к древне - айнскому «Камуй-кара-путо-я-мосир», что означает «Земля бога устья». На маньчжурском языке оно звучит как «Сахалян-улла» что переводится как «Черная река». Японцы называют его Карафуто, а мы привычно – Сахалин.

Космонавты рассказывают, что с высоты полета МКС вся площадь Сахалина похожа на чешуйчатую рыбу, где чешуя - это множество рек и озер, разбросанных по территории острова.… Но надо отметить, что с поверхности земли виды еще более впечатляющи!

Изначально Сахалин был определен на картах в виде полуострова. Эти выводы были сделаны после того, как 1805 году российское судно под командованием небезызвестного нам И. Ф. Крузенштерна исследовало большую часть побережья Сахалина.

И лишь последующие экспедиции привели множество доказательств в пользу мнения, что Сахалин все же является островом. С 17-го века русские путешественники становились первопроходцами, открывая все новые и новые земли громадной страны. И в 50-е годы 19-го века экспедиция под руководством Невельского окончательно доказала японскую теорию о том, что Сахалин - это островное образование.

Надо отметить, что вплоть до XIX века статус Сахалина был не определен. Впервые закрепил его за Россией Санкт-Петербургский договор 1875 года, по которому остров Сахалин переходил России, а Японии переходили в собственность северные Курильские острова…

Суровые земли и холодные ветра никак не способствовали развитию в этих местах каких - либо курортов. Добровольно сюда ехать никто не стремился и вскоре Царская Россия определила Сахалин как лучшее место ссылки и каторги для преступников.

В 1869 году на Сахалин была доставлена первая партия каторжников, состоявшая из 800 человек. С этого времени начались мрачные страницы истории острова.

Сегодня Сахалин привлекает туристов разнообразием не только природных, но и исторических памятников. По мнению властей, именно развитие туризма должно привести экономику области на качественно новый уровень развития.

В последние годы на Сахалине активно начал активно развиваться экотуризм, а гостиницы и отели все больше совершенствуют предоставляемый сервис и услуги.

Из достопримечательностей острова можно выделить невероятной красоты Птичье озеро; частично разрушенный Чертов мост; крупнейший водопад на острове Кунашир; действующие вулканы Курил - Головнина, Тятя; маяк на мысе Анива; покрытый белыми скалами берег Охотского моря и живописное озеро Тунайча…

Знаменитый своими минеральными источниками и лечебными грязями, Сахалин предлагает своим гостям уникальный минеральный источник Синегорск, с углекислой гидрокарбонатно-хлоридной натриевой водой с высоким содержанием мышьяка. Этот редкий вид природных вод применяется при лечении заболеваний с нарушением клеточного метаболизма и лучевой болезни.

Есть что посмотреть на острове и в непогоду: в самом первом Сахалинском областном краеведческом музее представлены экспозиции, отражающие уникальный быт коренных народностей.

Основанный еще в 1896 году военным губернатором Сахалина, музей занимает японское здание 1937 года, построенное в традиционном национальном стиле тэйкан-дзукури, единственном в своем роде на территории, как Сахалина, так и всей России.

А одним из самых молодых музеев Южно-Сахалинска, считается открытый в 1995 году Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Это даже скорее научно‐просветительское и культурное учреждение, призванное сохранить чеховские традиции и наследие на Сахалине, популяризировать книгу «Остров Сахалин» и раскрывать ее значение в мировом пространстве.

Экспозиции музея содержат подлинные экспонаты того времени, личные вещи писателя и его семьи воссоздают историческую эпоху и помогают посетителю раскрыть причины, побудившие Антона Чехова совершить, по словам некоторых его современников, «сие неразумное сахалинское путешествие».

Для тех, кто любит проводить время с пользой для здоровья – буквально на территории города, на восточной окраине Южно-Сахалинска находится современная, хорошо оборудованная горнолыжная база «Горный Воздух».

Это один из лучших горнолыжных курортов не только в регионе, но и стране. На южном и западном склонах горы Большевик проложено более десяти километров горнолыжных трасс. Все они обладают разными характеристиками, рассчитаны на разный уровень мастерства лыжников и подходят для разных горнолыжных дисциплин. Действует отдельная небольшая трасса для детей и новичков, сноутьюбинговый желоб. Для сноубордистов в «Горном воздухе» построен сноу-парк, оснащенный трамплинами и рейлами.

Однако, наибольший интерес у туристов вызывает, созданное не человеком, а самой природой.

Место, которое захочет увидеть любой турист – крошечный участок суши в Охотском море к востоку от Сахалина, который отмечен на всех картах мира, как остров Тюлений.

Именно здесь находится уникальное лежбище морских котиков. Увидеть такое уникальное скопление морских животных, можно только здесь и у Командорских островов.

По словам заместителя генерального директора TUI Александра Сирченко туристический потенциал Сахалинской области огромен, хотя и не освоен в полной мере.

Сам остров Сахалин и Курилы – это настоящая сокровищница Дальневосточной природы. И ставка на туризм, которую делают сегодня местные власти и представители бизнеса, - выведет его на одну из лидирующих позиций экономики островов.

«Мы готовы уже сегодня предоставить туристам интереснейшие развлекательные и спортивные программы на Сахалине», - отмечает Наталья Пахолкова, и.о. начальника отдела туризма Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

«Это и водный туризм с морскими путешествиями и захватывающими сплавами, и интереснейшие пешие маршруты по Сахалину и Курилам, это и поездки на вертолете в совершенно недоступные уголки Сахалинской области и посещение термальных источников, которые выходят буквально из-под земли ... Это уникальные геологические памятники природы, обилие и разнообразие морепродуктов, гонки на снегоходах и суперсовременных мотосанях… Это и охота, и профессиональная рыбалка, всевозможные водные развлечения, посещение лежбищ морских животных и многое другое…

Сахалин нужно понять. А потом и принять всем сердцем…

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