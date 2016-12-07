Орден Святого Георгия: два с половиной века знаку высшей доблести

Сегодня исполняется почти два с половиной века — а если быть точным, то 247 лет — со дня учреждения самой почетной и самой главной воинской награды России: Императорского Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Того самого, чьи гордые цвета — оранжевый с черным — навсегда стали символом мужества и героизма русских воинов, в какой бы армии и в каких бы войнах им ни довелось сражаться. Того самого ордена, чей знак отличия — солдатский Георгий — заслужил у нижних чинов ласковое прозвище «Егорий» и был самой дорогой и весомой наградой для них. Того самого, который практически без изменений был восстановлен в новой России и вновь является главным военным орденом нашей страны.

Указ об учреждении нового ордена и его статут были подписаны Екатериной II 26 ноября (7 декабря по новому стилю) 1769 года. И с тех пор не было для воинов Российской империи награды выше и почетнее, чем эта.

Четвертый орден России

Идея учредить особый знак отличия для награждения русских офицеров, проявивших не только мужество, но и командирскую смекалку в сражениях, пришла в голову царствующей императрице Екатерине II в разгар очередной русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Очередной по списку, но не по значению: ведь именно эта кампания принесла стране долгожданный Кучюк-Кайнарджийский мир, который навсегда закрепил российское владычество в Северном Причерноморье и в Крыму. Именно во время этой войны русские одержали самые громкие победы XVIII столетия: на суше — при Ларге, Кагуле и Козлуджи, на море — в Хиосском сражении и при Чесме.

Доблесть, демонстрировавшаяся в этой войне, нуждалась в достойной монаршей оценке и в награде, которая, по замыслу императрицы, побуждала бы офицеров и в дальнейшем проявлять такое же рвение. Именно поэтому в статуте нового ордена с самого начала подчеркивалось, что «ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену св. Георгия за воинские подвиги; удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнял во всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием».

Так в России появился четвертый общегосударственный орден — после Императорского ордена Святого апостола Андрея Первозванного (1698 год), Святой Великомученицы Екатерины (1714 года) и Императорского Ордена Святого Благоверного Князя Александра Невского (1725 год). Но среди военных орденов он был самым знаменитым и почетным — потому, что, в отличие от всех других высших наград, эту ни при каких условиях не мог получить человек гражданский — вообще. Только военный, и прежде всего — за мужество и смекалку в бою. И хотя первой награжденной была сама императрица Екатерина Великая, возложившая на себя не только награду первой, высшей степени, а и звание первого Гроссмейстера ордена, а позже награду еще несколько раз получали царствующие особы из чисто политических соображений, это никак не повлияло на военную славу ордена.

Екатерина II с орденом Св. Георгия 1-й степени. Художник Ф. Рокотов

Небесный покровитель православного воинства

Почему же в качестве небесного покровителя первого русского военного ордена был выбран именно Святой Георгий? Тому было несколько причин.

Во-первых, к этому времени геральдический щит с классическим для православной традиции изображением Святого Георгия красовался на груди двуглавого орла — герба Российской империи. Попал он туда еще во времена Ивана Грозного и попал не случайно: Святой Георгий со времен Дмитрия Донского считался небесным покровителем Москвы (основанной тезоименным ему Юрием Долгоруким) и Московского княжества, и вскоре стал его официальным символом, а в 1730 году появился и на московском гербе.

Во-вторых, именно Святой Георгий был одним из немногих святых, который прославился на воинском поприще и сразу по принятии православия на Руси стал почитаться именно как покровитель воинов. Кому же, как не бывшему римскому тысяченачальнику (то есть трибуну легиона), могли доверить свое покровительство русские бойцы!

В-третьих, именно именем Георгия нарекся в крещении — первым среди русских князей! — Ярослав Мудрый, один из самых знаменитых правителей Древней Руси, чье имя и воинские подвиги были в особом почете в России. Он же в честь своей победы над печенегами заложил в 1036 году храм в Киеве, посвятив его своему небесному покровителю. Освящен этот храм был 26 ноября 1051 года, отчего этот ноябрьский день и стал на Руси вторым Юрьевым днем — праздником в честь Святого Георгия.

Именно в этот праздничный день семь с лишним веков спустя и был подписан императорский указ об учреждении нового ордена — высшей степени отличия для русских воинов. В дворцовой церкви в присутствии государыни императрицы отслужили божественную литургию, после которой торжественно освятили знаки ордена — Георгиевский крест, Георгиевскую звезду и Георгиевскую ленту. Появление нового ордена и новой награды сделало особенно праздничным и без того широко отмечавшийся день, который в том году был дополнен артиллерийским салютом. С тех пор и до самой Октябрьской революции 1917 года день 26 ноября был днем Георгиевских кавалеров и весьма широко и торжественно отмечался во всех уголках России, где, как это предусматривал статут награды, «случится кавалер большого креста».

«Кои в войсках наших добропорядочно службу отправляют»

За долгую историю ордена Святого Георгия, всегда остававшегося сугубо военной наградой за отличия в боевых действиях, его статут не раз корректировался. Самым крупным изменением, которое он претерпел в 1855 году, был отказ от вручения этой награды за выслугу лет. В екатерининские времена и сразу после получить орден могли те офицеры, «кои в полевой службе 25 лет от обер-офицера, а в морской 18 кампаний офицерами служили», поскольку, как была убеждена императрица, «не всегда всякому верному сыну отечества такие открываются случаи, где его ревность и храбрость блистать может».

Именно после этого орден Святого Георгия окончательно стал сугубо боевой наградой, которой он остается и по сей день. В одиннадцатом пункте подписанного императрицей статута приводились примеры геройских деяний, за которые офицер мог получить звание кавалера Ордена Святого Георгия: «Достоин быть написан в подносимой Нам росписи Офицер тот, который ободрив своим примером подчиненных своих, и предводительствуя ими, возмет наконец корабль, батарею, или другое какое занятое неприятелем место; ежели кто в укрепленном месте выдержал осаду и не здался, или с отменною храбростию защищал и вылазки делал, храбро и разумно предводительствовал, и чрез то победу одержал, или способы подавал к приобретению оной; ежели кто себя представит и возмется за опасное предприятие, которое ему совершить удастся; ежели кто людей своих паки соединит; ежели кто был первый на приступе, или на неприятельской земле, при высаживании людей из судов».

Святой Георгий Победоносец. Фото: wikipedia.org

А чуть ранее четвертый пункт статута определял, что претендовать на вручение ордена Святого Георгия могли исключительно действующие офицеры: «В числе могущих получить сей орден суть все те, кои в сухопутных и морских войсках Наших добропорядочно и действительно Штаб- и Обер-Офицерами службу отправляют; а из Генералитета те, кои в войске действительно служа, противу неприятеля отменную храбрость, или военное отличное искусство показали».

«Еще к сему присовокупляем ежегодные пенсии…»

Как высшая военная награда, орден Святого Георгия давал своим кавалерам ощутимые привилегии. Поскольку это был первый в России орден, имевший не одну-единственную, а целых четыре степени, то и привилегии различались в зависимости от степеней. Так, в восьмом пункте статута говорилось: «...еще к сему присовокупляем старшим Кавалерам каждого класса ежегодные пенсии, а именно: первоклассным по 700 рублей, второго класса по 400 рублей, третьего класса по 200 рублей, четвертого класса по 100 рублей… Сии пенсии каждый Кавалер по смерть свою получать будет, хотя бы кто из них и особливое жалованье имел». Впоследствии это правило распространили и на вдов награжденных: они получали георгиевскую пенсию еще в течение года после смерти награжденного супруга.

Кроме того, девятый пункт статута оговаривал, что «каждый Кавалер двух первых классов имеет при Дворе Нашем и во всех публичных местах и торжествах вход с Генерал-Майорами; двух же последних классов Кавалеры, имеют вход в вышеописанных местах и случаях с Полковниками». А незадолго до Первой мировой войны льготы для Георгиевских кавалеров расширили: в частности, они получили право на льготный проезд и ежегодный двухмесячный отпуск с содержанием.

Орден Святого Георгия, как и все остальные ордена того времени, давал награжденному право на потомственное дворянство. Это условие безоговорочно выполнялось вплоть до осени 1917 года, даже после того, как в 1845 году эта награда осталась одной из двух, при которой потомственное дворянство получал обладатель любой, а не только высшей степени ордена. Но вот что интересно: существовала возможность отобрать у награжденного орден, если к тому появлялся повод. Какой именно, особо оговаривал 17-й пункт статута: «В несчастливом случае, чего Мы однако не надеемся, если кто из Кавалеров в такие впадет погрешности, которые чести Офицерской противны, или естьли противу неприятеля торопливым окажется, либо и самым робким, такового по донесении Нам, и на предварительном военном суде по ясном изобличении, из ордена исключаем, и знаки ордена от него отобрать повелеваем».

Орден Святого Георгия в цифрах и фактах

О том, насколько почетным в России считалось быть кавалером ордена Святого Георгия, можно судить по простым фактам. За всю историю награды высшей, первой степени были удостоены всего 25 человек, в том числе два российских императора — Екатерина II и Александр II, — а также прусский король Вильгельм I. Кавалерами второй степени ордена стали 125 человек, третьей — около 650 человек, и четвертой — свыше 10 000 человек, подавляющее большинство из которых стали кавалерами по выслуге лет.

За всю историю ордена у него было всего четыре полных кавалера. Первым стал генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский, награжденный 1-й степенью ордена в 1812 году за изгнание наполеоновской армии из России. Вторым — генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли, награжденный 1-й степенью ордена в 1813 году за победу в сражении при Кульме. Третьим — генерал-фельдмаршал светлейший князь Иван Федорович Варшавский, граф Паскевич-Эриванский, который удостоился высшей степени ордена в 1829 году за взятие Эрзерума и успешное окончание войны с турками. Последним, четвертым, был генерал-фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич-Забалканский, получивший орден 1-й степени в том же 1829 году и тоже за успешное окончание русско-турецкой войны.

Генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов, полный кавалер Ордена Св. Георгия. Художник Р. М. Волков

Еще три человека были награждены орденом Св. Георгия с третьей по первую степень: генерал-фельдмаршал светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (в 1788 году), генералиссимус князь Александр Васильевич Италийский, граф Суворов-Рымникский (в 1789 году) и генерал от кавалерии граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен (в 1814 году).

Примечательно, что с 1812 года могли быть награждены орденом Святого Георгия и священники — но лишь те, которые служили в рядах действующей армии. Их награждали только одной степенью ордена — четвертой. Всего за сто с небольшим лет — с 1812 по 1916 год — этой награды удостоились 16 полковых священников. Первым в 1813 году стал отец Василий (Васильковский), проявивший мужество годом ранее во время сражений под Витебском и Малоярославцем. В 1829 году за переправу через Дунай получил орден отец Иов (Каминский), в 1854 году — отец Иоанн (Пятибоков) за участие в штурме турецкой батареи на Дунае. Год спустя посмертно высокой награды удостоился отец Иоаникий (Савинов) — участник обороны Севастополя. В ХХ веке первым (фактически же пятым после отца Василия) священником-кавалером ордена Святого Георгия стал полковой священник отец Стефан Щербаковский — участник русско-японской войны 1904–1905 годов. Одним из первых священников, удостоенных этой награды за подвиги в годы Первой мировой войны, стал священник линейного заградителя «Прут», иеромонах Бугульминского монастыря 70-летний Антоний (Смирнов): 16 октября 1914 года он геройски погиб вместе с кораблем, отказавшись покинуть его вслед за всей командой, поскольку не хватало мест в шлюпках.

Первые или единственные

Первым Георгиевским кавалером, получившим награду за боевой подвиг, 8 декабря 1769 года стал подполковник Федор Иванович Фабрициан, удостоенный ордена Святого Георгия 3-й степени. За месяц до этого, 5 ноября, его отряд численностью 1600 человек сумел отбить наступление и обратить в бегство семитысячное подразделение турецкой армии.

Первым кавалером ордена Святого Георгия 1-й степени стал 27 июля 1770 года выдающийся русский полководец Петр Румянцев-Задунайский, одержавший двумя десятками дней ранее блестящую победу в битве при Ларге. В тот же день и за храбрость, проявленную в том же сражении, первыми кавалерами ордена Святого Георгия 2-й степени стали генерал-поручик Петр Племянников, генерал-поручик, князь Николай Репнин и генерал-квартирмейстер Федоре Боур, оказавшись первыми военнослужащими, отмеченными орденом 2-й степени. А первым кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени за отличие 3 февраля 1770 года стал премьер-майор Каргопольского карабинерного полка Рейнгольт фон Паткуль — «за разбитии 12 января 1770 года при м. Добре польских мятежников».

Из «выслуживших» награждение орденом Святого Георгия 4-й степени на суше стал генерал-поручик Иван Шпрингер, знаменитый основатель второй Омской крепости, а на море — капитан-лейтенант Иван Дуров. Обоим высокая награда была вручена 25 ноября 1770 года.

Первым кавалером ордена Святого Георгия для неправославных офицеров, который появился 16 августа 1844 года (изображение святого на медальоне в центре ордена было заменено на изображение российского герба) стал подполковник Джамав-бек Кайтахский, получивший награду всего два дня спустя — 18 августа.

Первым боевым летчиком, удостоенным ордена Святого Георгия 4-й степени — увы, посмертно — стал штабс-капитан Петр Нестеров, которому награду присудили 25 января 1915 года за совершение первого в мире воздушного тарана.

Поскольку в годы Первой мировой войны орден Святого Георгия 1-й степени не вручался ни разу, высшей степенью отличия в те годы фактически стал орден 2-й степени. За три года войны его были удостоены всего шесть человек: четверо из них представляли российскую армию, и двое — французскую. Первым стал, как ни удивительно, француз: в сентябре 1914 года высокую награду получил генерал Жозеф Жак Сезер Жоффр за разгром немецких войск в Марнском сражении 5–12 сентября 1914 года. Вторым был генерал-адъютант, генерал от артиллерии, главнокомандующий войсками Юго-Западного фронта Николай Иванов (1 октября 1914), третьим — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта Николай Рузский (22 октября 1914 года). Четвертым ордена Святого Георгия 2-й степени удостоился член царской семьи — Великий Князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, Верховный Главнокомандующий Николай Николаевич Младший (9 марта 1915 года), а пятым — генерал от инфантерии, командующий Кавказской армией Николай Юденич (15 февраля 1916 года). Последним, шестым был французский генерал Фердинанд Фош, которому в декабре 1916 года присвоили орден за успешное завершение Верденской операции.

Возвращение главной военной награды

В 1807 году для нижних чинов был учрежден Знак отличия ордена Святого Георгия, который в 1856 году получил четыре степени, а с 1913 года официально стал называться Георгиевским крестом. За все время существования этой награды ее удостоились немногим меньше двух миллионов человек!

Советская власть единым махом отменила все награды императорской России, хотя предводители Белого движения и после 1917 года продолжали вручать ордена Святого Георгия (правда, никогда не замахиваясь на высшую, 1-ю степень) — но уже собственного учреждения. И лишь после 1991 года орден Святого Георгия вернулся в отечественную наградную систему, — но далеко не сразу. Только в 2000 году Владимир Путин утвердил статут ордена Святого Георгия, а спустя восемь лет он был немного изменен. Сделать это пришлось для того, чтобы иметь возможность вручить эту награду российским офицерам — участникам операции по принуждению Грузии к миру: до тех пор статут предполагал награждение только «за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага». Всего к настоящему времени в России насчитывается десять обладателей возрожденной высшей военной награды. Среди них — три кавалера ордена Святого Георгия 2-й степени и семь — кавалеров ордена 4-й степени.

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