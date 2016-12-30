Опять оставили без подарка

Что вы ожидаете увидеть, выехав из Москвы? Инновационные предприятия? Шикарные новостройки вроде этой? Вас ожидает большое разочарование – всего в 100 км от МКАДа люди до сих пор живут в бараках, построенных в 30-е годы прошлого века.

Ветхое жилье рассыпается, буквально на глазах отваливаются куски штукатурки. Еще бы– бараки не ремонтировались с момента постройки больше полувека назад. Люди спасаются, как могут, закрывают дыры в полу фанерой.

Все стены покрыты огромными трещинами, повсюду зияют дыры, а кухню от улицы, хотя бы формально, разграничивают куском толи.

Обычные гигиенические процедуры в этих домах – это серьезный риск для здоровья и жизни – куски стен в ванных осыпаются особенно активно. И, кто знает, в очередной раз потолок может рухнуть вместе с соседом сверху.

Атмосферу коммунального ада дополняют непрошенные жители– полчища улиток, слизней и сороконожек. Борьба с ними практически бесполезна, количество отверстий и проходов, непредусмотренных планировкой, в домах уже давно превысило все разумные пределы. А темные, влажные пещеры – это естественная среда обитания ползучих гадов. В отличие от людей.

Почему ветхое жилье не расселяется? Давайте разберемся. В 2003 году обанкротился «Ступинский металлургический комбинат», и двухэтажные дома были переданы в муниципальную собственность без капитального ремонта. В 2006 году Совет депутатов Ступинского муниципального района принял программу «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда» на 2006­2010 годы. В городском поселении Ступино было определено 193 ветхих жилых дома, в которых проживало 1285 семей.

В июне 2007 года была сформирована территория, на которой находились 40 из 193 ветхих домов, расположенных в городском поселении Ступино, предназначенная для развития застроенной территории на конкурсной основе. Он получил название микрорайон «Центральный».

24 октября 2007 года в здании администрации Ступинского муниципального района состоялся аукцион. По его итогам победителем признано ООО «Аско». По договору застройщик в срок не позднее 2013 года был обязан передать в муниципальную собственность жилье для расселения аварийных домов.

Однако к концу 2013 года ни одно из существенных условий договора не было выполнено со стороны инвестора– ООО «Аско». Лишь к концу 2014 года ООО «Аско» передало в муниципальную собственность 158 квартир, позволяющих расселить 11,5 ветхих домов. До настоящего времени ни расселения других 28,5 ветхих жилых домов, предусмотренных данным договором, ни реконструкции и строительства объектов социальной инфраструктуры со стороны ООО «Аско» не произведено. 18 мая 2015 года Арбитражным судом Московской области было утверждено мировое соглашением между ООО «Аско» и Администрацией Ступинского муниципального района Московской области, которым срок действия Договора о развитии застроенной территории продлен до конца 2020 года. В настоящее время сорваны и новые сроки. Более того, в последние 10 месяцев ООО «Аско» было заморожено практически всё строительство в городе Ступино.

В 2013 году 28 объектов в Ступино включены в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013­2015 годы». Для исполнения данной программы был назначен аукцион, единственным участником и победителем оказалось ЗАО «ФинТрастОйл». В ходе проведения аукционов были допущены нарушения, которые до сих пор рассматриваются компетентными органами.

Для реализации адресной программы 26 мая 2015 года был проведен открытый конкурс по определению подрядчика на выполнение работ по организации разработки рабочей документации и строительству трехэтажных многоквартирных жилых домов в городе Ступино. Победителем конкурса признано ООО «Ортекс». По состоянию на 12 мая 2016 года строительство указанных жилых домов фактически не завершено: на площадке продолжаются активные строительные работы, идут отделочные работы в помещениях домов, работы по отделке фасадов; вселение граждан, проживающих в 23 аварийных домах, не проведено.

Становится очевидно, что частные инвестиции не только не решили проблемы ветхого жилья в Ступино, но и усугубили их. Возникает множество вопросов к действиям администрации Ступино, нет ли тут коррупционной составляющей? Очевидно, в ближайшее время с бараками ничего не случится – разве что сами развалятся.

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