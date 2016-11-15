Не опять Майдан, а снова

Лидер партии «Батькивщина», Юлия Тимошенко, призвала всех граждан Украины выйти на улицы и поддержать акцию протеста. Изначально планировалось, что 15 ноября, акцию начнут вкладчики закрытых банков, потерявшие свои накопления, позже к ним присоединятся члены профсоюзов. Люди хотят выразить свое несогласие с тарифной политикой украинкой власти – ростом цен на услуги ЖКХ. Помимо выражения недовольства ростом тарифов, протестующие намерены добиваться отставки главы Национального банка Украины, а также руководителя Фонда гарантирования вкладов.

«В стране беспрецедентная коррупция, у нас остается клановая система управления страной. Президент возглавляет криминальный клан и ничем не отличается от клана Януковича. Гонтарева опустила банковскую систему, ограбила вкладчиков, опустила страну во всех рейтингах», - считает Юлия Тимошенко. По ее мнению, чиновники «прикрываются войной, а сами коррумпируют и грабят страну. Либо люди объединятся, либо эта власть просто уничтожит и украинскую нацию, и украинское государство», - заключила она.

О своей поддержке протестов, кроме «Батькивщины» Тимошенко, объявили и радикалы, включая сторонников Олега Ляшко, а также члены запрещенного в РФ «Правого сектора». К третьему «Майдану», судя по всему, готовятся основательно. СМИ сообщали о том, что Юлия Тимошенко готовит Майдан, еще в сентябре, поводом для его сбора станет недовольство населения высокими тарифами на коммунальные услуги. В сообщениях также указывалось, что «Батькивщина» якобы уже закупила несколько сотен палаток для того, чтобы использовать их в протестах.

Также сообщается, что 17 ноября к акции присоединятся украинские профсоюзы. Как пишут «Вести»-Украина, под стены Рады прибудет около 50 тысяч человек.

«Наши требования — повышение зарплаты адекватно росту тарифов. В четверг в Раде будут рассматривать этот вопрос, и мы идем усилить свои позиции. Будут все 43 отраслевые организации Федерации профсоюзов, которых охватывают большой, малый и средний бизнес, промышленный, агросектор, коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, и солидарные с нами объединения. Будет ли наше выступление переходить в что-то большее, это зависит от поведения ВР. Мы надеемся на лучшее, но зная, какое влияние олигархи имеют на власть, может придется стоять дополнительно», - сообщил «Вестям»-Украина глава ФПУ Григорий Осовой.

Третьим Майданом, как уверяют политологи и эксперты – что на Украине, что в России – в воздухе пахнет давно. Главный вопрос, который волнует всех – будут ли снова жечь покрышки, приведут ли протесты к столкновениям с полицией и не закончится ли все это очередным переделом власти в стране. Не случайно к акции решили присоединиться радикалы – они давно недовольны действиями властей Украины (по их мнению – недостаточно радикальны в плане Донбасса и России) и используют любой удобный случай, чтобы заявить о себе.

Впрочем, и в рядах радикальных националистических группировок не все гладко. По информации украинских изданий, среди организаций наметился раскол, и вполне возможно, что часть националистов, близкая к Арсену Авакову и батальону «Азов», могут принять участие в акциях на стороне действующей власти, попросту говоря – будут разгонять участников.

Третий Майдан, если он состоится, будет достаточно жестко разогнан, считают эксперты. Нынешняя власть не допустит ошибки Виктора Януковича. Более того: она уже давно называет всех радикалов и националистов «агентами Кремля», стремящимися раскачать ситуацию в стране. Украинское издание «Корреспондент.нет» сообщало, что на случай очередных массовых волнений на Украине создан штаб на базе СНБО, который возглавил Александр Турчинов, а также руководители МВД, СБУ, разведки и генеральной прокуратуры. Планируется, что в случае чего, к подавлению протестов будет подключена и армия.

Как сообщает издание, первое совещание штаба прошло в минувшее воскресенье. Полиции предписано не допускать в столицу транспорт с протестующими, властям Киева и силовым структурам - любым способом не дать установить аппаратуру и палатки на Майдане. А аппарату СНБО уже поручено подготовить проекты объявления военного положения и комендантского режима в Киеве, утверждает издание, ссылаясь на свои источники. В то же время, СНБО призвал граждан не верить информации, «распространяемой прокремлевскими СМИ с целью нагнетания обстановки на Украине». В официальном заявлении подчеркивается, что в Совете нацбезопасности и обороны Украины не создавалось никаких «штабов».

Как бы то ни было, пока власть и оппозиция на Украине соревнуются между собой, кто же из них больший патриот и что есть мочи обвиняют друг друга в работе на Кремль, ситуация в стране и правда грозит массовыми протестами с непредсказуемым итогом. И с каждым месяцем народ Украины все больше убеждается в том, что за ростом коммунальных платежей, падением уровня жизни и прочими прелестями новой Украины, стоит не ужасный Кремль, а все эти люди в Раде, пришедшие к власти в результате революции «достоинства».

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