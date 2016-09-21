«Она открыла ворота в ад!»

За перипетиями семейной жизни этой звездной пары следил весь мир. Бунтарка Джоли, слишком сексуальная, чтобы быть примерной матерью, и первый красавчик Голливуда Питт, за плечами которого всего одна женитьба – когда СМИ начали писать об их романе, мало кто верил, что это всерьез. Однако их союз продлился на удивление долго по звездным меркам: почти 11 лет. Ясно одно: этот развод будут обсуждать еще очень долго, и во многом – потому, что причины их разрыва понятны огромному количеству людей на всей планете. Это самое ценное, что есть у супругов, и что невозможно поделить так же просто, как имущество: дети.

У них получилась почти что образцовая многодетная семья: шестеро ребятишек – это не шутки. Дочка – Шайло Нувель, поразительно похожая одновременно и на маму, и на папу, двойняшки, мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин, и еще трое усыновленных детишек – Мэддокс, Захара и Пакс Тьен, все трое – из беднейших стран мира. Мэддокса Джоли привезла из Камбоджи, еще до романа с Брэдом. Захара – из Эфиопии, куда Джоли ездила с гуманитарной миссией ООН. А младший из усыновленных, Пакс – из Вьетнама.

Джоли, не отличавшаяся примерным характером, была известна по многочисленным и скандальным романам, в том числе однополым, в ее биографии упоминаются также наркотики и секс-вечеринки. Она проделала долгий путь к тому, чтобы стать многодетной матерью и всерьез заняться правозащитной и гуманитарной работой.

Трансформация произошла во время ее путешествия в Камбоджу еще в 2001 году: там Джоли снималась в фильме «Лара Крофт расхитительница гробниц». Актриса была глубоко шокирована тем, что увидела в этой стране, и обратилась в комиссию по делам беженцев при ООН. Благодаря ее активной деятельности Джоли было присвоено звание посла доброй воли ООН, однако сама Анджелина не сразу решилась принять его, во многом – из-за своей скандальной репутации. Однако усилия актрисы были замечены и оценены по достоинству: в 2005 году ей даже вручили Гуманитарную премию ООН.

Встреча с Брэдом Питтом изменила Джоли. Произошло это во время сьемок фильма «Мистер и Миссис Смит». Пресса вовсю начала судачить об их романе почти сразу, изюминки добавлял тот факт, что Питт все еще был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Их брак дал трещину раньше: по слухам, причиной разлада стали дети. Точнее – нежелание Энистон их иметь.

К слову, с тех пор Энистон по-прежнему не обзавелась потомством. 45-летняя звезда подчеркивает в интервью, что наслаждается жизнью и детей не планирует и тиканья биологических часов не слышит. «Как будто моя ценность как женщины умаляется от отказа родить ребенка!» - сказала одна в эфире одного телешоу.

Что ж, сойдясь с Джоли, Брэд получил и красавицу-жену, и целую ораву ребятишек. И тем обиднее осознавать тот факт, что причиной развода с Джоли вновь стали… дети. Точнее, методы их воспитания. Официальный повод для развода указала Анджелина: по ее мнению, Брэд стал плохим отцом, «глубоко разочаровавшим ее своими методами воспитания». Сплетники судачат, будто Питт воспитывал детей слишком строго по мнению Анджелины. Она старалась не ограничивать детей и позволяла им делать все, что заблагорассудится – например, когда их старшая дочка Шайло вдруг решила, что она мальчик, Джоли никак этому не препятствовала: на многочисленных снимках папарацци порой трудно понять, кого ведет Джоли за руку по улице, дочку или сына. Питт же всегда хотел, чтобы дети росли в дисциплине.

Однако причины разлада - не только в детях. В отношениях между супругами давно пробежала кошка. Питт якобы устал во всем поддерживать Анджелину – напомним, ей пришлось перенести операции по удалению молочных желез и яичников, из-за высокого риска заболеть раком. Джоли очень сильно похудела, было видно, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Но рядом с ней был любящий муж, который поддерживал ее, и Анджелина справилась. Судачат также, что после всех перенесенных жизненных трудностей Джоли решила посвятить всю себя семье и детям, а Питт все еще стремился к приключениям и путешествиям. Весь минувший год они жили порознь, Джоли сидела дома с детьми, а Питт словно специально выбирал проекты в других странах и на других континентах. Поползли разговоры о скором разрыве, масла в огонь подлили и слухи о романе Питта с актрисой Марион Котийяр во время работы над совместным фильмом «Союзники»…

По сути, если верить людям из их окружения, Брэду просто-напросто стало скучно с Анджелиной, как когда-то с Энистон. Конечно, шестеро детей не дадут заскучать, скажете вы, и будете правы. Но, видимо, Питту сильно не хватало той безумной и сексуальной красотки Джоли, с которой он сошелся в 2005 году. Смерть матери от рака в 2007 году и собственная борьба за жизнь сильно изменила Анджелину и помогла увидеть главные приоритеты: семья и дети, которым Джоли хотела посвятить всю себя без остатка. Да так, что для мужа ничего при этом не осталось.

Нельзя кого-то из них винить в произошедшем. Брэд и Анджелина слишком через многое прошли вместе. Брэд очень зол на жену: по его словам, «она открыла ворота в ад». Главное, что заботит его сейчас – чтобы громкий развод как можно меньше сказался на благополучии детей. Но, к сожалению, развод получится и впрямь громкий: Анджелина просит единоличной опеки над детьми, в то время, как Питт не намерен сдаваться. Даже если былой огонь между супругами угасает, между ними остаются дети. Которые по-прежнему любят обоих родителей и не хотят их делить.

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