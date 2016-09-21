«Она открыла ворота в ад!»
Анджелина Джоли и Брэд Питт в Каннах, 2007г. / фото: Алексей Петров, РИА Новости

Анджелина Джоли и Брэд Питт в Каннах, 2007г. / фото: Алексей Петров, РИА Новости

"Русская Планета" узнала, что же стоит за самым громким разводом Голливуда

За перипетиями семейной жизни этой звездной пары следил весь мир. Бунтарка Джоли, слишком сексуальная, чтобы быть примерной матерью, и первый красавчик Голливуда Питт, за плечами которого всего одна женитьба – когда СМИ начали писать об их романе, мало кто верил, что это всерьез. Однако их союз продлился на удивление долго по звездным меркам: почти 11 лет. Ясно одно: этот развод будут обсуждать еще очень долго, и во многом – потому, что причины их разрыва понятны огромному количеству людей на всей планете. Это самое ценное, что есть у супругов, и что невозможно поделить так же просто, как имущество: дети.

У них получилась почти что образцовая многодетная семья: шестеро ребятишек – это не шутки. Дочка – Шайло Нувель, поразительно похожая одновременно и на маму, и на папу, двойняшки, мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин, и еще трое усыновленных детишек – Мэддокс, Захара и Пакс Тьен, все трое – из беднейших стран мира. Мэддокса Джоли привезла из Камбоджи, еще до романа с Брэдом. Захара – из Эфиопии, куда Джоли ездила с гуманитарной миссией ООН. А младший из усыновленных, Пакс – из Вьетнама.

Джоли, не отличавшаяся примерным характером, была известна по многочисленным и скандальным романам, в том числе однополым, в ее биографии упоминаются также наркотики и секс-вечеринки. Она проделала долгий путь к тому, чтобы стать многодетной матерью и всерьез заняться правозащитной и гуманитарной работой.

Трансформация произошла во время ее путешествия в Камбоджу еще в 2001 году: там Джоли снималась в фильме «Лара Крофт расхитительница гробниц». Актриса была глубоко шокирована тем, что увидела в этой стране, и обратилась в комиссию по делам беженцев при ООН. Благодаря ее активной деятельности Джоли было присвоено звание посла доброй воли ООН, однако сама Анджелина не сразу решилась принять его, во многом – из-за своей скандальной репутации. Однако усилия актрисы были замечены и оценены по достоинству: в 2005 году ей даже вручили Гуманитарную премию ООН.

Встреча с Брэдом Питтом изменила Джоли. Произошло это во время сьемок фильма «Мистер и Миссис Смит». Пресса вовсю начала судачить об их романе почти сразу, изюминки добавлял тот факт, что Питт все еще был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Их брак дал трещину раньше: по слухам, причиной разлада стали дети. Точнее – нежелание Энистон их иметь.

К слову, с тех пор Энистон по-прежнему не обзавелась потомством. 45-летняя звезда подчеркивает в интервью, что наслаждается жизнью и детей не планирует и тиканья биологических часов не слышит. «Как будто моя ценность как женщины умаляется от отказа родить ребенка!» - сказала одна в эфире одного телешоу.

Что ж, сойдясь с Джоли, Брэд получил и красавицу-жену, и целую ораву ребятишек. И тем обиднее осознавать тот факт, что причиной развода с Джоли вновь стали… дети. Точнее, методы их воспитания. Официальный повод для развода указала Анджелина: по ее мнению, Брэд стал плохим отцом, «глубоко разочаровавшим ее своими методами воспитания». Сплетники судачат, будто Питт воспитывал детей слишком строго по мнению Анджелины. Она старалась не ограничивать детей и позволяла им делать все, что заблагорассудится – например, когда их старшая дочка Шайло вдруг решила, что она мальчик, Джоли никак этому не препятствовала: на многочисленных снимках папарацци порой трудно понять, кого ведет Джоли за руку по улице, дочку или сына. Питт же всегда хотел, чтобы дети росли в дисциплине.

Однако причины разлада - не только в детях. В отношениях между супругами давно пробежала кошка. Питт якобы устал во всем поддерживать Анджелину – напомним, ей пришлось перенести операции по удалению молочных желез и яичников, из-за высокого риска заболеть раком. Джоли очень сильно похудела, было видно, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Но рядом с ней был любящий муж, который поддерживал ее, и Анджелина справилась. Судачат также, что после всех перенесенных жизненных трудностей Джоли решила посвятить всю себя семье и детям, а Питт все еще стремился к приключениям и путешествиям. Весь минувший год они жили порознь, Джоли сидела дома с детьми, а Питт словно специально выбирал проекты в других странах и на других континентах. Поползли разговоры о скором разрыве, масла в огонь подлили и слухи о романе Питта с актрисой Марион Котийяр во время работы над совместным фильмом «Союзники»…

По сути, если верить людям из их окружения, Брэду просто-напросто стало скучно с Анджелиной, как когда-то с Энистон. Конечно, шестеро детей не дадут заскучать, скажете вы, и будете правы. Но, видимо, Питту сильно не хватало той безумной и сексуальной красотки Джоли, с которой он сошелся в 2005 году. Смерть матери от рака в 2007 году и собственная борьба за жизнь сильно изменила Анджелину и помогла увидеть главные приоритеты: семья и дети, которым Джоли хотела посвятить всю себя без остатка. Да так, что для мужа ничего при этом не осталось.

Нельзя кого-то из них винить в произошедшем. Брэд и Анджелина слишком через многое прошли вместе. Брэд очень зол на жену: по его словам, «она открыла ворота в ад». Главное, что заботит его сейчас – чтобы громкий развод как можно меньше сказался на благополучии детей. Но, к сожалению, развод получится и впрямь громкий: Анджелина просит единоличной опеки над детьми, в то время, как Питт не намерен сдаваться. Даже если былой огонь между супругами угасает, между ними остаются дети. Которые по-прежнему любят обоих родителей и не хотят их делить.

Теги:
Места: США
Ювенальное бревно Далее в рубрике Ювенальное бревноОсуждая очередную свинскую выходку финской опеки, мы должны серьезно править и собственные ювенальные «перегибы» в законодательстве Читайте в рубрике «Культура» Приднестровье на перепутье: политические баталии набирают оборотыГрядущие выборы в ПМР могут стать в буквальном смысле судьбоносными Приднестровье на перепутье: политические баталии набирают обороты

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО