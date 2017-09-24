Охота на вандалов

Депутат Госдумы Иван Сухарев готовит поправки в статью 214 УК РФ о двукратном увеличении уголовной ответственности за вандализм. Согласно проекту закона, штраф за преступление может доходить до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы за период до шести месяцев. Кроме того, предусмотрено и увеличение срока наказания — обязательных работ до 720 часов, исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев.



Также за вандализм, совершенный группой лиц предусматривается лишение свободы или исправительные работы сроком до 6 лет.



По мнению депутата Ивана Сухарева, сегодняшнее наказание, предусмотренное за вандализм, слишком мягкое и не отпугивает потенциальных преступников от совершения преступления. С другой стороны, ущерб за подобные преступления несопоставим с предусмотренными минимальными штрафами.



«К проблеме необходимо подходить комплексно. Во-первых, наносимый ущерб не покрывает взимаемые штрафы, в случае если даже правоохранительным органам удалось поймать правонарушителя. Объект испорчен и неизвестно удастся ли его привести в исходное состояние. Во-вторых, вандализм это не только преступление против общественного вкуса, но и общественной безопасности – вандал может открутить пару гаек на железнодорожном полотне и тогда пострадают даже не десятки, а сотни наших граждан. Сегодня, предусмотренное наказание по данной статье не обладает необходимым останавливающим эффектом», — пояснил Иван Сухарев.



Широкий общественный резонанс вызвали случаи вандализма в столичном парке "Зарядье", где от действий злоумышленников пострадали растения, а также купол и окно медиацентра. Не лучше ситуация обстоит в регионах: например в Уфе вандалами нанесен ущерб в размере 9 миллионов рублей.



По словам начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимира Чернова, из 59 скульптурных композиций, установленных администрациями районов, от действий вандалов пострадало 32. По словам чиновника, они действуют в основном в ночное время, поэтому поймать злоумышленников за руку чрезвычайно трудно. От рук вандалов страдают и объекты жилой инфраструктуры: в 2016 году в зарегистрировано 2,1 тыс. случаев порчи домового и дворового имущества, на устранение последствий которых направлено 1,8 млн руб. В первом квартале 2016 года зарегистрировано 322 случая.



По словам чиновника, полиция неохотно реагирует на сигналы об актах вандализма: из 19 поданных заявлений на 15 поступил отказ. По данным управления МВД по Уфе, в 2016 году зарегистрировано 8 фактов вандализма, по которым возбуждено 5 уголовных дел. В текущем году зарегистрировано 6 фактов, возбуждено 4 уголовных дела. Результаты возбужденных дел не уточняются.



Председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева поддержала инициативу депутата Ивана Сухарева. По ее словам, инициатива правильная хотя бы потому, что человек старается в очередной раз привлечь к этому внимание общества.



«Ужесточать наказание за вандализм разного рода необходимо. К сожалению, часто не получается найти виновных и наказать их. Сейчас происходит так, что поговорили, погорячились, а виновных так и не нашли. К этой теме должно быть приковано больше внимания. Сумму штрафов можно и нужно увеличивать, но важно и заниматься воспитанием, образованием, прививать уважение к чужому труду. Для автовладельцев увеличение штрафов стало действенной мерой, потому что за этим следят. К теме охраны памятников внимания должно быть не меньше», — отметила Маланичева.



По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии Елены Суторминой инициатива не только правильная, но и своевременная.



«Я считаю, что инициатива правильная и своевременная, потому что случаи вандализма сейчас участились. Уже было несколько ситуаций с осквернением мемориалов «Вечный огонь». Требуется вести разъяснительную и профилактическую воспитательную работу с населением. Ужесточение ответственности тоже будет действенной мерой. Если люди будут понимать, что за вандализм им грозят более серьезные наказания, я думаю, это будет их останавливать», — считает Елена Сутормина.



Представитель Архнадзора Андрей Новичков в беседе с Русской Планетой подчеркнул, что лично неоднократно выступал за ужесточения наказания за порчу архитектурных памятников.



«Я уже многократно говорил о том, что стоит один раз кого-нибудь наказать с посадкой и другие тут же призадумаются, а стоит ли повреждать памятники архитектуры. Если штрафы будут увеличены, то это будет большой плюс. Мы поддерживаем эту инициативу. Требуется также увеличить уголовную ответственность за порчу памятников, в том числе для юридических лиц, которые незаконно сносят архитектурные объекты. Нормы законодательства должны быть жестче. Госдуме как законодательному органу власти необходимо подходить к решению этого вопроса достаточно серьезно и профессионально» — резюмировал Новичков.

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