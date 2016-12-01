Охлобыстин получил паспорт ДНР

Известный российский актер Иван Охлобыстин рискует стать персоной нон грата в странах Евросоюза и других государств из-за того, что получил гражданство ДНР. Обращение к различным государствам с просьбой внести актера в список лиц, которым запрещен въезд в «цивилизованные страны», направил депутат украинской Рады Антон Геращенко.

«Клоун-шизофреник Иван Охлобыстин вчера написал заявление на имя другого клоуна Александра Захарченко с требованием предоставить ему гражданство в террористической организации ДНР. Ну что ж, это вполне предсказуемый результат конца карьеры неудачной ватной пародии на знаменитый американский телесериал Доктор Хаус. Также, отправляю сегодня обращение к послам 28 стран ЕС, США, Канады, Австралии, Японии, Израиля с требованием внести Ивана Охлобыстина в список лиц, которым запрещен въезд в страны цивилизованного мира, - написал он на своей странице в Facebook.

Паспорт Охлобыстину в присутствии журналистов вручил лично глава Донецкой народной республики, Александр Захарченко, назвав это радостным событием. Сам Охлобыстин поблагодарил главу и добавил: «Слава Донецкой Народной Республике, Слава Русскому миру!»

Охлобыстин часто бывает в Донецке, поддерживает население Донбасса и даже представил свою последнюю картину «Иерей-сан» в столице непризнанной ДНР, и лишь после этого – в России. За активную поддержку ДНР Охлобыстин объявлен на Украине персоной нон грата, а все фильмы с его участием – между прочим, аж 71 картина – были запрещены.

Выдача паспорта ДНР гражданам других стран – символический жест, который показывает отношение Республики к тем, кто ее поддерживает, заявил Владислав Бриг, зампред комитета народного совета ДНР по внешней политике и международным связям, комментируя радиостанции «Говорит Москва» решение предоставить Охлобыстину гражданство ДНР. Чаще всего, по его словам, паспорт ДНР получают россияне, испанцы, а также французы.

В последнее время получение паспорта того или иного государства стало своеобразной демонстрацией своих политических предпочтений. Буквально на днях известный американский экономист Пол Крейг Робертс, бывший помощником министра финансов США при Рональде Рейгане, обратился к Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Робертс опубликовал на своем личном сайте обращение к российскому президенту.

«Теперь, когда агент ЦРУ Крейг Тимберг, прикидывающийся репортером Washington Post, сорвал с меня покровы и разоблачил меня в качестве русского агента, мне интересно: могу ли я попросить Вас о российском паспорте и небольшой доле дипломатического прикрытия, возможно, в качестве ассистента пресс-атташе в российском посольстве в Вашингтоне - пока я не смогу покинуть страну. Вы дали паспорт Стивену Сигалу, и я надеюсь, что быть русским агентом так же важно, как и преподавать боевые искусства россиянам», - написал Робертс.

Он также добавил, что не в курсе, сколько получают русские агенты за свою работу, однако попросил перечислять будущую зарплату не в швейцарские банки, которые больше не являются надежными, а на российский счет. «Возможно, Вы сможете также помочь мне с найти издателя для моих мемуаров под названием «Моя жизнь в качестве марионетки Путина», - иронизирует экономист.

Конечно, написанное Робертсом, скорее шутка. Так он отреагировал на попытки обвинить его в работе на Кремль. В Штатах любой несогласный с политикой действующей власти моментально называется агентом Путина. Робертс давно известен критикой работы Вашингтона и особенно ЦРУ в части отношений с Москвой и постсоветским пространством. Например, он критиковал цветные революции в бывших советских республиках, а Майдан охарактеризовал как спланированную операцию США против России.

Тем не менее, на его обращение неожиданно ответили в Кремле. «Для получения гражданства нужно оформить соответствующее заявление. Если будет написано, оно будет рассмотрено», — цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Робертс признался, что не ожидал такой реакции, и обещал все как следует обдумать.

Среди тех, кто не думал долго и стал счастливым обладателем российского паспорта – известный французский актер Жерар Депардье и уже упомянутый Стивен Сигал. И если для Депардье одним из мотивов получения российского гражданства была смена налоговой резиденции – к тому же, поговаривают, что актер уже продал подаренные ему в России квартиры и покинул страну - то Стивен Сигал добивался заветной красной книжицы с двуглавым орлом долго и упорно. Сигал – частый гость в России, и дело не только в кинематографических делах или любви к боевым искусствам: он общается с Рамзаном Кадыровым и Дмитрием Рогозиным, а также поддерживает политику России в Крыму. Вместе с тем Сигал выступает активным сторонником налаживания взаимоотношений между нашими странами и считает, что Америка должна стать лучшим другом России.

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