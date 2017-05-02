Одесса: ничего не осталось
Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. Фото - РИА Новости

Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. Фото - РИА Новости

К третьей годовщине трагических событий в одесском Доме профсоюзов

Террористы тоже любят праздники. Правда, по-своему. Они приносят свои кровавые жертвы богу смерти и ужаса в те дни, когда большинство из нас не ждет никакой беды: ведет детей в школу, как это было в 2004 году, или готовится к рождественским каникулам, как это было совсем недавно в Европе.

Три года назад Одессе было не до Первомая: страна бурлила. К маю Одесса все несколько месяцев после событий на Майдане с надеждой смотрела на Россию, активисты движения «Антимайдан» и «Куликово поле» не сидели сложа руки — как и по всей Украине, в Одессе захватывали здания администраций, выходили на улицы. Но было бы неправильно относить всю протестную активность на Юго-Востоке Украины к одним лишь движениям и организациям. Тогда, на заре Русской весны, русский народ —  еще где-то немножечко советский, с его сентиментальной любовью к праздникам под красным флагом, вдруг вспомнил, кто он на самом деле и где должно быть его место. Тогда, 2 мая в Одессе, на площадь у Дома Профсоюзов пришли не «титушки», проплаченные активисты либо представители какой-то конкретной организации. Туда пришли простые русские люди.

Они точно знали, чего хотели, а чего — не хотели: Да — Русскому миру и языку, нет — Евроинтеграции путем убийства собственной страны, нет — власти террора, взошедшей на трон на гребне кровавой волны Майданных событий. Они были готовы отстаивать свои убеждения, и не испугались беспрецедентного давления со стороны СБУ, которая ловила активистов пачками и всеми силами пыталась заставить людей замолчать. Что не получилось у СБУ — получилось у террористов, которых в российских СМИ называют разными именами, в некоторых случаях ставя сноску - «организация запрещена на территории России».

Случившееся 3 года назад на Куликовом поле в Доме профсоюзов заставило цепенеть от ужаса от осознания даже одного только факта, что можно без зазрения совести жечь людей заживо, и тебе за это ничего не будет. 50 человек отдали свои жизни, пытаясь укрыться от террористов, ультрасов да «правосеков» из той самой запрещенной в РФ организации в здании на площади Куликова поля. Спустя три года расследование топчется на мертвой точке, как и следственная работа по убийствам на Майдане, а СБУ ищет виновных в Одесской трагедии в... ДНР, куда предполагаемые исполнители якобы сбежали, возлагая всю вину, разумеется, на самих пророссийских активистов.

Террор сеет страх и ужас, но любому страху есть предел, после которого ты уже не боишься ничего. Поставленная на колени и глотающая слезы Одесса стала своеобразным спусковым крючком для всех дальнейших событий, развернувшихся на территории Юго-Востока Украины. Донбасс встал за Одессу. Сотни русских добровольцев, отправляясь из сытых офисов да уютных квартир на войну, шли туда за Одессу -  и только за нее. Сейчас, по прошествии некоторого времени, с Донбасса порой можно услышать оправдания: мол, мы не хотели отделяться, мы хотели лишь говорить по-русски, но остаться в составе Украины — с более широкими полномочиями, как Крым. Вряд ли эти слова адресованы России: быть может, это такая  попытка усилить вину украинцев за то, что натворила жестокая Майданная власть с людьми, попытавшись закатать своих же граждан в кровавый асфальт.

Все три года русские люди жили надеждой. Именно она вызвала к жизни героев Славянска, освободила Дебальцево и не дала окончательно уничтожить Донбасс. Но время шло, и теперь, по прошествии времени, не осталось ничего. Ни милости к падшим врагам, ни сочувствия к тем,  кто струсил и остался на «той» стороне. Не осталось и оправданий для нас самих, а также внятных ответов на вопросы, почему не был освобожден Мариуполь. Крыму повезло, он ушел в полном составе под флаг Российской федерации, а Донбасс до сих пор умывается кровавыми слезами. И что-то подсказывает, что война не закончится до тех пор, пока Одесса не будет отомщена.

Теги:
События: война
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