Очередного погрома мало?

На кадрах видео «Mash» по ссылке ниже – не «загнивающая» Европа, страдающая от нашествия орд мигрантов с Ближнего Востока. Это, пожалуй, давно уже не наш – столичный рынок с ироничным, применимо к данной ситуации, названием «Москва», где чуть было не случилось очередное массовое побоище с участием гастарбайтеров из Средней Азии. И пока вся вменяемая Россия молится на визовый режим с этими странами, либералы предлагают оставить все двери открытыми. По их мнению, у России и без того низкая миграционная привлекательность, а антимиграционные настроения в обществе» этому только способствуют.

«Безвизовый режим, установленный между Россией и бывшими республиками СССР, имеет важнейшее стратегическое значение». Это поистине гуманный принцип миграционной политики, фактор сохранения единства постсоветского пространства, соединения семей, так считают в аналитическом «Центре стратегических разработок», курирует который бывший министр финансов Алексей Кудрин.

В докладе центра, представленном на суд общественности, даны рекомендации по проведению миграционной политики в России вплоть до 2035 года. Основная идея – миграция должна быть замещающей. То есть нас с вами будет становиться все меньше, а мигрантов – все больше.

«Без миграционного прироста численность населения России будет неуклонно сокращаться, что неблагоприятно скажется на геополитическом положении страны и ее месте в иерархии крупнейших мировых держав… мигранты – это совершенно необходимая часть российской жизни.

Наряду с признанием позитивного потенциала миграции должно быть четкое понимание миграционных вызовов, с которыми сталкивается Россия», - гласит доклад. Авторы отмечают, что при нынешней депопуляции населения, единственный шанс – привлечение дополнительной рабочей силы из-за рубежа.

«Важно сохранить безвизовый режим пересечения границ как фактор взаимосвязанности постсоветского пространства». Мол, мировые гегемоны вовсю суют свои лапы в ключевой для России регион, и если мы отгородимся от той же Средней Азии – то потеряем геополитическое преимущество.

Авторы справедливо указали, что одна из важных проблем – нежелание мигрантов интегрироваться. Однако такие инструменты знакомства мигрантов с русской культурой, как знание русского языка, истории и законодательства почему-то названы «искусственными ограничениями».

Это, по мнению аналитиков, уводит потоки трудовой миграции в сферу теневого трудоустройства.

Также авторы предлагают интегрировать мигрантов не «культурно», а «экономически». Мол, перво-наперво нужно соблюдать трудовые права мигрантов, тогда и адаптация пойдет лучше. Разумеется, если держать людей в качестве домашнего скота, не платить им зарплату (как это часто бывает даже на крупных объектах, например, при строительстве Московского центрального кольца), то они достаточно быстро криминализируются.

Однако, в текущих условиях, когда мигранты порой полностью игнорируют российское законодательство, ведут себя нагло и вызывающе, словно дома, начинать нужно все-таки не с этого.

Жители крупных городов и в особенности москвичи давно уже привыкли к существованию мигрантских гетто – районов, где плотность гастарбайтеров резко повышается из-за наличия какого-либо объекта, который становится для них работой, а нередко и домом. Так было с печально известным вещевым рынком «Черкизовский», он же «Черкизон», с овощебазой в Бирюлеве, куда не могла попасть даже полиция…

В этот список попало даже кладбище, Хованское, где случился очередной мигрантский погром. Это так, для понимания масштабов ситуации – чтобы оценить, насколько глубоко в нашу жизнь проникла миграция, словно метастазы в пораженном раком организме.

Бог с ними, с либералами. Для них нет большей радости, чем сидеть и смотреть, как коренное население России постепенно замещается малообразованными мигрантами. Да если бы только в необразованности или хороших манерах было дело! Научим, покажем, будут и бабушек в метро под ручки водить, и женщинам цветы, а детям мороженое – не велика проблема.

Куда опаснее распространение наркоторговли, принадлежность к всевозможным радикальным исламистским группировкам, теракты, убийства… хуже, когда люди при власти предлагают заботиться не о населении России, а о мигрантах – в ущерб всем остальным россиянам.

Так, Совет по правам человека при президенте РФ озаботился нарушением прав гастарбайтеров во время задержания возле рынка «Москва». Совет обратился в МВД с просьбой «провести проверку обоснованности действий сотрудников полиции, которые начали массовые задержания граждан Таджикистана», - заявили в Совете агентству ТАСС.

К счастью, понимание всей опасности ситуации с бесконтрольным завозом мигрантов во властных кабинетах медленно, но приходит. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов выразил мнение, что едва не случившийся погром возле торгового центра «Москва» в Люблине должен стать поводом для возобновления серьезной дискуссии по проблемам миграции.

«Зачастую нам рассказывают по телевидению о том, как плохо обстоят дела с мигрантами в Европе, но и у нас ситуация в этой сфере не намного лучше», - рассказал агентству ТАСС Старшинов.

«По-прежнему никто не может сказать, какое количество приезжих находится в нашей стране нелегально, а я думаю, что эти цифры просто астрономические. Все это следствие, мягко говоря, странных расчетов на то, что мы будем сюда всех пускать, а они за это будут с нами дружить. Это ошибка, и политика целого ряда стран постсоветского пространства тому яркое подтверждение», - заявил депутат.

Остается надеяться, что здравые инициативы все же одержат верх, а проект Центра стратегических разработок будет отправлен под сукно.

Напомним, что в ночь на четверг к рынку «Москва» в районе Люблино начали стягиваться гастарбайтеры. Поводом стало избиение охранниками торгового центра 27-летнего гражданина Таджикистана Навруза Каримова.

По некоторой информации, гастарбайтер отказывался платить «дань», за что и был избит до бессознательного состояния. Молодого человека обнаружили в мусорке неподалеку от ТЦ: охранники подумали, что он уже мертв, и просто положили его в мусорный контейнер. Информация об избиении моментально распространилась среди его земляков.

Около ограды рынка собралось несколько сотен мигрантов (в основном из Таджикистана), что заставило изрядно понервничать местных жителей. Прорваться через ограду никак не получалось.

Толпа разошлась не на шутку, казалось, еще немного – и ворота рухнут, к рынку пришлось вызывать наряды полиции и даже Росгвардию. После перестрелки (источники в полиции объяснили, что это были предупредительные) бойцы Росгвардии и полиция принялись разгонять толпу.

Около сотни человек задержали, остальные сбежали и рассредоточились по району. Вместе с мигрантами в отделение полиции доставили и охранников, которые избили грузчика. Было возбуждено два дела – по факту нанесения побоев и за групповое нарушение порядка – статья «хулиганство», срок до 7 лет.

На следующий день рынок продолжал свою работу как ни в чем не бывало, а к вечеру четверга у ограды вновь стали собираться мигранты. На этот раз до бунта дело не дошло. Несколько десятков человек, в основном родственники избитого мужчины, приехали к московской больнице №68, требуя дать ответ, в каком он состоянии он находится и жив ли он вообще. Позже появилась информация, что Навруз Каримов жив и в настоящий момент находится в удовлетворительном состоянии. Угрозы его жизни нет.

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