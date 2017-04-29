«Нужно определить меры»

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности озвучил данные, характеризующие широкую распространенность наркомании в России. Глава государства заявил, что число несовершеннолетних наркоманов увеличилось на 60%.

«Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет по нашим статистическим данным порядка 600 тысяч человек. К сожалению, за последние пять лет эта цифра не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%», — отметил Путин, добавив, что реальная цифра наркозависимых детей может составлять два миллиона. При этом в общей сложности наркоманами являются 7,5 миллиона россиян.

Путин констатировал, что увеличение каналов «экспорта» наркотиков и психоактивных веществ: «Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии, в последнее время поток идет и с Украины. Не прекращаются попытки распространения в российских регионах и афганских наркотиков, в том числе героина».

«Нужно определить меры, направленные на сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков; снижение негативных последствий для безопасности общества и государства, здоровья граждан», — призвал глава государства, обращаясь к членам Совбеза.

Одним из рецептов борьбы с наркоманией, как полагает Путин, является повышение уровня координации госорганов и общественных антинаркотических организаций: «С учетом передачи функций ФСКН в МВД следует качественно повысить уровень координации антинаркотической деятельности госорганов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества».

Далее президент дал общие распоряжения в духе «надо делать то и то». «Важнейшей задачей является подрыв экономических основ наркопреступности, которая, как известно, служит финансовой подпиткой и для террористических, экстремистских структур. Надо совершенствовать и систему профилактики наркомании, с использованием современных методик выявлять наркозависимых на ранних стадиях, качественно лечить и реабилитировать больных», — сказал Путин.

По сути, на заседании Совбеза Путин не озвучил ничего нового. Однако важно, что глава государства обратил внимание на неудовлетворительное положение дел в антинаркотической политике. Конечно, пространных комментариев о том, что надо изменить недостаточно. В таких случаях нередко бывает, что руководители силовых ведомств получают четкие неформальные распоряжения.

Суть нынешних проблем с наркоманией сводится к трем вещам: не выстроенная до конца система борьбы с незаконным оборотом наркотиков, отсутствие нормальной профилактической и реабилитационной работы и прозрачные границы с Китаем и Центральной Азией.

Год назад Путин ликвидировал ФСКН, вернув функцию контроля за нарковеществами МВД. Реформа практически завершена, но проходила очень болезненно. С 2014 года штат ФСКН резали, а летом 2016-го большая часть оперативного состава оказалась без работы и средств к существованию. Прием в МВД затянулся и некоторые опера, чтобы получать хоть какие-то деньги, устроились участковыми или пошли трудиться в патрульно-постовой службе.

Эксперты солидарны во мнении, что президент принял правильное решение, так как ФСКН и МВД нередко дублировали функции друг друга и «делили» между собой преступников и уголовные дела. Не секрет, что между двумя ведомствами была жуткая вражда и, естественно, руководство МВД без всякого удовольствия принимало в свои ряды оперативников-конкурентов.

В настоящее время штат антинаркотических подразделений МВД полностью укомплектован. Большая часть оперативников ФСКН все-таки сохранила специализацию при переводе. В итоге, если верить официальным данным, численность оперативного состава была увеличена почти на треть по сравнению с количеством правоохранителей до реформы.

Однако из-за бестолкового проведения реформы рухнули показатели. В 2016 году были изъяты 21 тонна различных наркотических веществ, это на 13 тонн меньше, чем в 2015 году. Очевидно, что в 2017 году показатели значительно улучшаться, но ряд важнейших проблем, связанных с оперативно-следственной деятельностью решено не было.

Главным недостатком системы борьбы с незаконным оборотом наркотиков является так называемая «палочная система». Оценка эффективности отдельного подразделения сводится к количественным характеристикам. Оперативники получают план по закрытию определенного количества притонов, точек сбыта и производства.

В погоне за показателями задерживаются, как правило, мелкие наркодилеры и сами наркоманы. Кукловоды и преступники среднего звена, занимающиеся координацией поставок и торговли, избегают наказания. У оперативников нет ни времени, ни ресурсов, чтобы «закрывать» тех, кто руководит нелегальным бизнесом. Аналогичная ситуация, судя по всему, царит и сейчас. «Палочную систему» сотрудники ФСКН ненавидели и считали, что она досталась службе в наследство от начальников из МВД.

Корень наркомании, как и других социальных недугов, заключается в основном в бедности. Наркоманами, если под ними подразумевать регулярно потребляющих психотропные вещества людей, становятся отнюдь не сливки общества. Рядовой наркоман — это подросток или молодой человек, живущий, как правило, в городе. У него нет постоянного заработка, но большую часть добываемых на жизнь средств он тратит на покупку прекурсоров (вещество-основа для изготовления наркотиков), опиатов (марихуана) или дешевой синтетической дури. Вопреки расхожему мнению, героин — это наркотик богатых.

Чаще всего начинающие наркоманы соглашаются подработать на сбыте, делая «закладки». Наркодельцы давно сидят в Интернете, получая деньги от «клиентов» через переводы. Как уже говорилось выше, оперативники для выполнения показателей «хлопают» незадачливых молодых людей. Наказание сейчас очень строгое, и за один коробок марихуаны можно получить несколько лет реального срока.

Жизнь молодого человека, впервые переступившего черту закона, после отсидки сломана, скорее всего, навсегда. Выступая в Совбезе, Путин призвал продолжать целенаправленную антинаркотическую пропаганду в СМИ и формировать «устойчивый иммунитет к потреблению наркотиков». Плодов у современной пропаганды немного, а рост числа наркоманов случайным образом совпал с экономическим кризисом и ликвидацией ФСКН.

Уровень наркомании — это индикатор нездоровья общества. Конечно, в зоне риска может оказаться любой человек, в том числе у которого благополучная жизнь. Однако в большей мере распространенность наркотиков — это следствие апатии, которая возникает из-за отсутствия рабочих мест и достойных условий жизни. Голой пропагандой и реформой МВД такую страшную проблему решить не получиться.

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